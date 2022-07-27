《異動股》力高健康生活跌逾５６％失守５０天線，報７﹒９９元

《經濟通通訊社２７日專訊》力高健康生活（０２３７０）跌５６﹒２％，報７﹒９９元，
跌穿５０天線（１１﹒５４元），最低價９﹒８１元，創１個月新低，最高價１８﹒５元；成交
１１３７萬股，成交金額２﹒０４億元；主動買沽比率１０：９０，資金淨主動賣出１﹒６４億
元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１８７５﹒１萬元，加權平均成交價
１７﹒８３４元；現時最大淨被動賣出券商為寶生證券，金額４３﹒９２萬元，加權平均成交價
１７﹒９８５元。
現時，恒生指數報２０６２０，跌２８４點或１﹒３６％；恒生中國企業指數報７０７５，
跌１０９點或１﹒５３％；恒生科技指數報４５２７，跌６９點或１﹒５％；主板成交
８０１﹒１１億元。
上證綜合指數報３２７５，跌１點或０﹒０５％，成交３３９７﹒６８億元人民幣。
深證成份指數報１２３９９，跌８點或０﹒０７％，成交２１２６﹒６２億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ７﹒９９０ 變動 －５６﹒２０％
最高價 １８﹒５００ 最低價 ９﹒８１０
成交股數 １１３７萬股 成交金額 ２﹒０４億
１０天平均 １５﹒４６７ 歷史波幅％ ５３﹒７１９
２０天平均 １３﹒４２４ 加權平均價 １７﹒９３１
５０天平均 １１﹒５４０ ＲＳＩ１４ ３１﹒９２１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線，創１個月新低；主動買沽比率１０：９０，資金淨主動賣出１﹒６４
億元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
力高健康生活（０２３７０） ７﹒９９ －５６﹒２０
世茂服務（００８７３） ２﹒６７ －６﹒９７
華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒５５ －０﹒１４
融創服務（０１５１６） ３﹒３９ －８﹒６３
新城悅服務（０１７５５） ６﹒６６ －１１﹒７９
旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒９４ －８﹒９０
雅生活（０３３１９） ９﹒７７ －８﹒５２
保利物業（０６０４９） ４７﹒６５ －０﹒９４
碧桂園服務（０６０９８） １７﹒４４ －２１﹒９７
金科服務（０９６６６） １５﹒５４ －８﹒４８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動