《異動股》力高健康生活跌逾５６％失守５０天線，報７﹒９９元

《經濟通通訊社２７日專訊》力高健康生活（０２３７０）跌５６﹒２％，報７﹒９９元，

跌穿５０天線（１１﹒５４元），最低價９﹒８１元，創１個月新低，最高價１８﹒５元；成交

１１３７萬股，成交金額２﹒０４億元；主動買沽比率１０：９０，資金淨主動賣出１﹒６４億

元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１８７５﹒１萬元，加權平均成交價

１７﹒８３４元；現時最大淨被動賣出券商為寶生證券，金額４３﹒９２萬元，加權平均成交價

１７﹒９８５元。

現時，恒生指數報２０６２０，跌２８４點或１﹒３６％；恒生中國企業指數報７０７５，

跌１０９點或１﹒５３％；恒生科技指數報４５２７，跌６９點或１﹒５％；主板成交

８０１﹒１１億元。

上證綜合指數報３２７５，跌１點或０﹒０５％，成交３３９７﹒６８億元人民幣。

深證成份指數報１２３９９，跌８點或０﹒０７％，成交２１２６﹒６２億元人民幣。



基本資料

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現價 ７﹒９９０ 變動 －５６﹒２０％

最高價 １８﹒５００ 最低價 ９﹒８１０

成交股數 １１３７萬股 成交金額 ２﹒０４億

１０天平均 １５﹒４６７ 歷史波幅％ ５３﹒７１９

２０天平均 １３﹒４２４ 加權平均價 １７﹒９３１

５０天平均 １１﹒５４０ ＲＳＩ１４ ３１﹒９２１

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股份狀態：跌穿５０天線，創１個月新低；主動買沽比率１０：９０，資金淨主動賣出１﹒６４

億元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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力高健康生活（０２３７０） ７﹒９９ －５６﹒２０

世茂服務（００８７３） ２﹒６７ －６﹒９７

華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒５５ －０﹒１４

融創服務（０１５１６） ３﹒３９ －８﹒６３

新城悅服務（０１７５５） ６﹒６６ －１１﹒７９

旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒９４ －８﹒９０

雅生活（０３３１９） ９﹒７７ －８﹒５２

保利物業（０６０４９） ４７﹒６５ －０﹒９４

碧桂園服務（０６０９８） １７﹒４４ －２１﹒９７

金科服務（０９６６６） １５﹒５４ －８﹒４８

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（ｅｄ）

