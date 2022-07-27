《異動股》力高健康生活跌近８５％穿５０天線兼創新低

《經濟通通訊社２７日專訊》力高健康生活（０２３７０）跌８４﹒６５％，報２﹒８元，

跌穿５０天線（１１﹒４３７元），最低價２﹒７３元，創上市新低，最高價１８﹒５元；成交

１１４６﹒９９萬股，成交金額２﹒０４億元；主動買沽比率１０：９０，資金淨主動賣出

１﹒６４億元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１８６１﹒１３萬元，加權平均

成交價１７﹒５０５元；現時最大淨被動賣出券商為寶生證券，金額４３﹒９２萬元，加權平均

成交價１７﹒９８５元。

現時，恒生指數報２０６２４，跌２８１點或１﹒３５％；恒生中國企業指數報７０７７，

跌１０８點或１﹒５％；恒生科技指數報４５２９，跌６６點或１﹒４５％；主板成交

８０８﹒０７億元。

上證綜合指數報３２７５，跌１點或０﹒０５％，成交３３９７﹒６８億元人民幣。

深證成份指數報１２３９９，跌８點或０﹒０７％，成交２１２６﹒６２億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒８００ 變動 －８４﹒６５％

最高價 １８﹒５００ 最低價 ２﹒７３０

成交股數 １１４６﹒９９萬股 成交金額 ２﹒０４億

１０天平均 １４﹒９４８ 歷史波幅％ ５３﹒７１９

２０天平均 １３﹒１６５ 加權平均價 １７﹒８０８

５０天平均 １１﹒４３７ ＲＳＩ１４ ２４﹒０２８

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股份狀態：跌穿５０天線，創上市新低；主動買沽比率１０：９０，資金淨主動賣出１﹒６４億

元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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力高健康生活（０２３７０） ２﹒８０ －８４﹒６５

世茂服務（００８７３） ２﹒６７ －６﹒９７

華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒６０ 無升跌

融創服務（０１５１６） ３﹒４０ －８﹒３６

新城悅服務（０１７５５） ６﹒７１ －１１﹒１３

旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒９０ －９﹒５１

雅生活（０３３１９） ９﹒７６ －８﹒６１

保利物業（０６０４９） ４７﹒６５ －０﹒９４

碧桂園服務（０６０９８） １７﹒４２ －２２﹒０６

金科服務（０９６６６） １５﹒５６ －８﹒３６

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（ｅｄ）

