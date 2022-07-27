《異動股》力高健康生活跌近８５％穿５０天線兼創新低

《經濟通通訊社２７日專訊》力高健康生活（０２３７０）跌８４﹒６５％，報２﹒８元，
跌穿５０天線（１１﹒４３７元），最低價２﹒７３元，創上市新低，最高價１８﹒５元；成交
１１４６﹒９９萬股，成交金額２﹒０４億元；主動買沽比率１０：９０，資金淨主動賣出
１﹒６４億元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１８６１﹒１３萬元，加權平均
成交價１７﹒５０５元；現時最大淨被動賣出券商為寶生證券，金額４３﹒９２萬元，加權平均
成交價１７﹒９８５元。
現時，恒生指數報２０６２４，跌２８１點或１﹒３５％；恒生中國企業指數報７０７７，
跌１０８點或１﹒５％；恒生科技指數報４５２９，跌６６點或１﹒４５％；主板成交
８０８﹒０７億元。
上證綜合指數報３２７５，跌１點或０﹒０５％，成交３３９７﹒６８億元人民幣。
深證成份指數報１２３９９，跌８點或０﹒０７％，成交２１２６﹒６２億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒８００ 變動 －８４﹒６５％
最高價 １８﹒５００ 最低價 ２﹒７３０
成交股數 １１４６﹒９９萬股 成交金額 ２﹒０４億
１０天平均 １４﹒９４８ 歷史波幅％ ５３﹒７１９
２０天平均 １３﹒１６５ 加權平均價 １７﹒８０８
５０天平均 １１﹒４３７ ＲＳＩ１４ ２４﹒０２８
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股份狀態：跌穿５０天線，創上市新低；主動買沽比率１０：９０，資金淨主動賣出１﹒６４億
元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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力高健康生活（０２３７０） ２﹒８０ －８４﹒６５
世茂服務（００８７３） ２﹒６７ －６﹒９７
華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒６０ 無升跌
融創服務（０１５１６） ３﹒４０ －８﹒３６
新城悅服務（０１７５５） ６﹒７１ －１１﹒１３
旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒９０ －９﹒５１
雅生活（０３３１９） ９﹒７６ －８﹒６１
保利物業（０６０４９） ４７﹒６５ －０﹒９４
碧桂園服務（０６０９８） １７﹒４２ －２２﹒０６
金科服務（０９６６６） １５﹒５６ －８﹒３６
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（ｅｄ）
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