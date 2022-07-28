《經濟通通訊社２８日專訊》ＧＸ中國電車－Ｕ（０９８４５）於９：００ａｍ錄得１手
９﹒１萬股交叉盤，每股造１９﹒７０４美元，較上日收市價高０﹒５８％，涉資１７９﹒３１
萬美元。（ｒｗ）
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28/07/2022 09:01
《大手成交》ＧＸ中國電車－Ｕ一手９萬股交叉盤，涉１７９萬美元
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９﹒１萬股交叉盤，每股造１９﹒７０４美元，較上日收市價高０﹒５８％，涉資１７９﹒３１
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|備註：
|即時報價更新時間為 28/07/2022 10:37
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