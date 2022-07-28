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00042 東北電氣
即時 按盤價 升0.405 +0.125 (+44.643%)
大手異動

28/07/2022 09:30

《異動股》東北電氣（４２）抽升５０％，溢價３倍配股籌逾億元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》東北電氣（０００４２）升５０％，報０﹒４２元，升穿
１００天線（０﹒３１５元），最高價０﹒３８元，創１個月新高，最低價０﹒３２元；成交
５３﹒２萬股，成交金額１７﹒７４萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入７﹒１８
萬元。現時最大淨被動賣出券商為雅利多證券，金額５﹒８１萬元，加權平均成交價０﹒３５元
。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅５５﹒５６％。
　　現時，恒生指數報２０６９９，升２９點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報７１０３，升
１１點或０﹒１６％；恒生科技指數報４５５６，升１９點或０﹒４４％；主板成交３１﹒７１
億元。
　　上證綜合指數報３２８７，升１１點或０﹒３６％，成交２６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６７，升６８點或０﹒５５％，成交１４﹒８５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒４２０　變動　　　　＋５０﹒００％
　　最高價　　　　０﹒３８０　最低價　　　　　０﹒３２０
　　成交股數　　５３﹒２萬股　成交金額　　　１７﹒７４萬
　　１０天平均　　０﹒２８２　歷史波幅％　　４４﹒９０６
　　２０天平均　　０﹒２７３　加權平均價　　　０﹒３３３
　　５０天平均　　０﹒２６２　ＲＳＩ１４　　９１﹒３６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入
７﹒１８萬元；暫連升３日，累計升幅５５﹒５６％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東北電氣（０００４２）　　　　０﹒４２　＋５０﹒００
　　建滔集團（００１４８）　　　２３﹒８０　　＋０﹒２１
　　力勁科技（００５５８）　　　１３﹒９６　　＋０﹒２９
　　億和控股（００８３８）　　　　２﹒１４　　＋２﹒３９
　　信義玻璃（００８６８）　　　１５﹒９２　　－０﹒３８
　　東方電氣（０１０７２）　　　　９﹒７９　　＋０﹒５１
　　洛陽玻璃股份（０１１０８）　１２﹒１０　　＋０﹒５０
　　哈電（０１１３３）　　　　　　２﹒２７　　＋０﹒８９
　　建滔積層板（０１８８８）　　　７﹒５０　　＋０﹒２７
　　金風科技（０２２０８）　　　１３﹒９２　　－０﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 10:38
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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