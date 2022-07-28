《異動股》東北電氣（４２）抽升５０％，溢價３倍配股籌逾億元

《經濟通通訊社２８日專訊》東北電氣（０００４２）升５０％，報０﹒４２元，升穿

１００天線（０﹒３１５元），最高價０﹒３８元，創１個月新高，最低價０﹒３２元；成交

５３﹒２萬股，成交金額１７﹒７４萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入７﹒１８

萬元。現時最大淨被動賣出券商為雅利多證券，金額５﹒８１萬元，加權平均成交價０﹒３５元

。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅５５﹒５６％。

現時，恒生指數報２０６９９，升２９點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報７１０３，升

１１點或０﹒１６％；恒生科技指數報４５５６，升１９點或０﹒４４％；主板成交３１﹒７１

億元。

上證綜合指數報３２８７，升１１點或０﹒３６％，成交２６億元人民幣。

深證成份指數報１２４６７，升６８點或０﹒５５％，成交１４﹒８５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒４２０ 變動 ＋５０﹒００％

最高價 ０﹒３８０ 最低價 ０﹒３２０

成交股數 ５３﹒２萬股 成交金額 １７﹒７４萬

１０天平均 ０﹒２８２ 歷史波幅％ ４４﹒９０６

２０天平均 ０﹒２７３ 加權平均價 ０﹒３３３

５０天平均 ０﹒２６２ ＲＳＩ１４ ９１﹒３６１

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入

７﹒１８萬元；暫連升３日，累計升幅５５﹒５６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東北電氣（０００４２） ０﹒４２ ＋５０﹒００

建滔集團（００１４８） ２３﹒８０ ＋０﹒２１

力勁科技（００５５８） １３﹒９６ ＋０﹒２９

億和控股（００８３８） ２﹒１４ ＋２﹒３９

信義玻璃（００８６８） １５﹒９２ －０﹒３８

東方電氣（０１０７２） ９﹒７９ ＋０﹒５１

洛陽玻璃股份（０１１０８） １２﹒１０ ＋０﹒５０

哈電（０１１３３） ２﹒２７ ＋０﹒８９

建滔積層板（０１８８８） ７﹒５０ ＋０﹒２７

金風科技（０２２０８） １３﹒９２ －０﹒１４

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（ｅｄ）

