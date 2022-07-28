《異動股》力高健康生活反彈３９％，公告稱不悉股價波動原因

《經濟通通訊社２８日專訊》力高健康生活（０２３７０）升３８﹒８５％，報４﹒３６元

，最高價４﹒５元，最低價３﹒０５元；成交１３８﹒６４萬股，成交金額４８４﹒２１萬元；

主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入４４﹒１５萬元。現時最大淨被動買入券商為申萬宏

源證券，金額１６﹒６４萬元，加權平均成交價３﹒２元；現時最大淨被動賣出券商為大新證券

，金額２６﹒７７萬元，加權平均成交價３﹒３１６元。

力高健康生活昨日收市前十分鐘遭洗倉，股價急挫超過八成，最終最終大挫８２﹒７９％，

收報３﹒１４元。隨後公司發公告指作出於有關情況下屬合理的一切查詢後，董事會並不知悉任

何有關 股份價格及成交量近期出現波動的原因，會亦確認集團的業務營運正常。

現時，恒生指數報２０６７９，升９點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報７１００，升８

點或０﹒１２％；恒生科技指數報４５５８，升２２點或０﹒４９％；主板成交６６﹒２７億元

。

上證綜合指數報３２８８，升１２點或０﹒３８％，成交２８１﹒０５億元人民幣。

深證成份指數報１２４７４，升７５點或０﹒６１％，成交１８８﹒１２億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒３６０ 變動 ＋３８﹒８５％

最高價 ４﹒５００ 最低價 ３﹒０５０

成交股數 １３８﹒６４萬股 成交金額 ４８４﹒２１萬

１０天平均 １４﹒０１６ 歷史波幅％ ６２９﹒２１６

２０天平均 １２﹒８３３ 加權平均價 ３﹒４９３

５０天平均 １１﹒３４９ ＲＳＩ１４ ２８﹒９４５

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股份狀態：主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入４４﹒１５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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力高健康生活（０２３７０） ４﹒３６ ＋３８﹒８５

世茂服務（００８７３） ２﹒７０ ＋１﹒１２

華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒２０ －１﹒０９

融創服務（０１５１６） ３﹒４５ ＋１﹒４７

新城悅服務（０１７５５） ６﹒６３ －１﹒０４

旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒９１ ＋０﹒３４

貝殼－Ｗ（０２４２３） ３８﹒５０ －０﹒５２

雅生活（０３３１９） ９﹒８５ ＋０﹒７２

碧桂園服務（０６０９８） １７﹒２６ －１﹒０３

金科服務（０９６６６） １５﹒５２ ＋０﹒３９

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（ｈｃ）

