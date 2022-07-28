《異動股》力高健康生活反彈３９％，公告稱不悉股價波動原因

《經濟通通訊社２８日專訊》力高健康生活（０２３７０）升３８﹒８５％，報４﹒３６元
，最高價４﹒５元，最低價３﹒０５元；成交１３８﹒６４萬股，成交金額４８４﹒２１萬元；
主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入４４﹒１５萬元。現時最大淨被動買入券商為申萬宏
源證券，金額１６﹒６４萬元，加權平均成交價３﹒２元；現時最大淨被動賣出券商為大新證券
，金額２６﹒７７萬元，加權平均成交價３﹒３１６元。
力高健康生活昨日收市前十分鐘遭洗倉，股價急挫超過八成，最終最終大挫８２﹒７９％，
收報３﹒１４元。隨後公司發公告指作出於有關情況下屬合理的一切查詢後，董事會並不知悉任
何有關 股份價格及成交量近期出現波動的原因，會亦確認集團的業務營運正常。
現時，恒生指數報２０６７９，升９點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報７１００，升８
點或０﹒１２％；恒生科技指數報４５５８，升２２點或０﹒４９％；主板成交６６﹒２７億元
。
上證綜合指數報３２８８，升１２點或０﹒３８％，成交２８１﹒０５億元人民幣。
深證成份指數報１２４７４，升７５點或０﹒６１％，成交１８８﹒１２億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒３６０ 變動 ＋３８﹒８５％
最高價 ４﹒５００ 最低價 ３﹒０５０
成交股數 １３８﹒６４萬股 成交金額 ４８４﹒２１萬
１０天平均 １４﹒０１６ 歷史波幅％ ６２９﹒２１６
２０天平均 １２﹒８３３ 加權平均價 ３﹒４９３
５０天平均 １１﹒３４９ ＲＳＩ１４ ２８﹒９４５
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股份狀態：主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入４４﹒１５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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力高健康生活（０２３７０） ４﹒３６ ＋３８﹒８５
世茂服務（００８７３） ２﹒７０ ＋１﹒１２
華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒２０ －１﹒０９
融創服務（０１５１６） ３﹒４５ ＋１﹒４７
新城悅服務（０１７５５） ６﹒６３ －１﹒０４
旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒９１ ＋０﹒３４
貝殼－Ｗ（０２４２３） ３８﹒５０ －０﹒５２
雅生活（０３３１９） ９﹒８５ ＋０﹒７２
碧桂園服務（０６０９８） １７﹒２６ －１﹒０３
金科服務（０９６６６） １５﹒５２ ＋０﹒３９
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（ｈｃ）
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