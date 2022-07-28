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02370 力高健康生活
即時 按盤價 升4.990 +1.850 (+58.917%)
大手異動

28/07/2022 09:34

《異動股》力高健康生活反彈３９％，公告稱不悉股價波動原因

　　《經濟通通訊社２８日專訊》力高健康生活（０２３７０）升３８﹒８５％，報４﹒３６元
，最高價４﹒５元，最低價３﹒０５元；成交１３８﹒６４萬股，成交金額４８４﹒２１萬元；
主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入４４﹒１５萬元。現時最大淨被動買入券商為申萬宏
源證券，金額１６﹒６４萬元，加權平均成交價３﹒２元；現時最大淨被動賣出券商為大新證券
，金額２６﹒７７萬元，加權平均成交價３﹒３１６元。
　　力高健康生活昨日收市前十分鐘遭洗倉，股價急挫超過八成，最終最終大挫８２﹒７９％，
收報３﹒１４元。隨後公司發公告指作出於有關情況下屬合理的一切查詢後，董事會並不知悉任
何有關　股份價格及成交量近期出現波動的原因，會亦確認集團的業務營運正常。
　　現時，恒生指數報２０６７９，升９點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報７１００，升８
點或０﹒１２％；恒生科技指數報４５５８，升２２點或０﹒４９％；主板成交６６﹒２７億元

　　上證綜合指數報３２８８，升１２點或０﹒３８％，成交２８１﹒０５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７４，升７５點或０﹒６１％，成交１８８﹒１２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　４﹒３６０　變動　　　　＋３８﹒８５％
　　最高價　　　　　　４﹒５００　最低價　　　　　３﹒０５０
　　成交股數　　１３８﹒６４萬股　成交金額　　４８４﹒２１萬
　　１０天平均　　　１４﹒０１６　歷史波幅％　６２９﹒２１６
　　２０天平均　　　１２﹒８３３　加權平均價　　　３﹒４９３
　　５０天平均　　　１１﹒３４９　ＲＳＩ１４　　２８﹒９４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入４４﹒１５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　力高健康生活（０２３７０）　　４﹒３６　＋３８﹒８５
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒７０　　＋１﹒１２
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３６﹒２０　　－１﹒０９
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒４５　　＋１﹒４７
　　新城悅服務（０１７５５）　　　６﹒６３　　－１﹒０４
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　５﹒９１　　＋０﹒３４
　　貝殼－Ｗ（０２４２３）　　　３８﹒５０　　－０﹒５２
　　雅生活（０３３１９）　　　　　９﹒８５　　＋０﹒７２
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１７﹒２６　　－１﹒０３
　　金科服務（０９６６６）　　　１５﹒５２　　＋０﹒３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 10:38
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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