《異動股》ＩＮＦＩＮＩＴＹ升近２２％破１００天線

《經濟通通訊社２８日專訊》ＩＮＦＩＮＩＴＹ（０１４４２）升２１﹒６２％，報
１﹒３５元，升穿１００天線（１﹒２１１元），最高價１﹒３５元，創１個月新高，最低價
１﹒１４元；成交８１萬股，成交金額９８﹒１２萬元；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動
買入５１﹒５萬元。現時最大淨被動買入券商為群益證券香港，金額７﹒９２萬元，加權平均成
交價１﹒３２元；現時最大淨被動賣出券商為光大證券投資服務，金額１６﹒２萬元，加權平均
成交價１﹒２元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅４８﹒３５％。
現時，恒生指數報２０６７１，升１點或０﹒０１％；恒生中國企業指數報７０９７，升６
點或０﹒０９％；恒生科技指數報４５６０，升２３點或０﹒５２％；主板成交１０２﹒８２億
元。
上證綜合指數報３２８７，升１１點或０﹒３５％，成交４８４﹒０１億元人民幣。
深證成份指數報１２４４８，升４８點或０﹒３９％，成交３３３﹒９億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １﹒３５０ 變動 ＋２１﹒６２％
最高價 １﹒３５０ 最低價 １﹒１４０
成交股數 ８１萬股 成交金額 ９８﹒１２萬
１０天平均 １﹒０１７ 歷史波幅％ １２０﹒１７８
２０天平均 １﹒００２ 加權平均價 １﹒２１１
５０天平均 １﹒０５９ ＲＳＩ１４ ６８﹒７９９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入
５１﹒５萬元；暫連升３日，累計升幅４８﹒３５％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
ＩＮＦＩＮＩＴＹ（０１４４２） １﹒３５０ ＋２１﹒６２
嘉里物流（００６３６） １５﹒５６０ －０﹒２６
中通快遞－ＳＷ（０２０５７） ２０５﹒２００ ＋０﹒７９
ＬＥＧＩＯＮ（０２１２９） ０﹒１３４ ＋３﹒０８
嘉泓物流（０２１３０） ８﹒５４０ ＋０﹒５９
滄港鐵路（０２１６９） １﹒５５０ 無升跌
快狗打車（０２２４６） ６﹒７００ －１﹒０３
京東物流（０２６１８） １６﹒３４０ ＋０﹒８６
盛良物流（０８２９２） ０﹒８２０ 無升跌
安能物流（０９９５６） ４﹒１００ ＋１﹒４９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動