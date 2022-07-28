《異動股》ＩＮＦＩＮＩＴＹ升近２２％破１００天線

《經濟通通訊社２８日專訊》ＩＮＦＩＮＩＴＹ（０１４４２）升２１﹒６２％，報

１﹒３５元，升穿１００天線（１﹒２１１元），最高價１﹒３５元，創１個月新高，最低價

１﹒１４元；成交８１萬股，成交金額９８﹒１２萬元；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動

買入５１﹒５萬元。現時最大淨被動買入券商為群益證券香港，金額７﹒９２萬元，加權平均成

交價１﹒３２元；現時最大淨被動賣出券商為光大證券投資服務，金額１６﹒２萬元，加權平均

成交價１﹒２元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅４８﹒３５％。

現時，恒生指數報２０６７１，升１點或０﹒０１％；恒生中國企業指數報７０９７，升６

點或０﹒０９％；恒生科技指數報４５６０，升２３點或０﹒５２％；主板成交１０２﹒８２億

元。

上證綜合指數報３２８７，升１１點或０﹒３５％，成交４８４﹒０１億元人民幣。

深證成份指數報１２４４８，升４８點或０﹒３９％，成交３３３﹒９億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒３５０ 變動 ＋２１﹒６２％

最高價 １﹒３５０ 最低價 １﹒１４０

成交股數 ８１萬股 成交金額 ９８﹒１２萬

１０天平均 １﹒０１７ 歷史波幅％ １２０﹒１７８

２０天平均 １﹒００２ 加權平均價 １﹒２１１

５０天平均 １﹒０５９ ＲＳＩ１４ ６８﹒７９９

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入

５１﹒５萬元；暫連升３日，累計升幅４８﹒３５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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ＩＮＦＩＮＩＴＹ（０１４４２） １﹒３５０ ＋２１﹒６２

嘉里物流（００６３６） １５﹒５６０ －０﹒２６

中通快遞－ＳＷ（０２０５７） ２０５﹒２００ ＋０﹒７９

ＬＥＧＩＯＮ（０２１２９） ０﹒１３４ ＋３﹒０８

嘉泓物流（０２１３０） ８﹒５４０ ＋０﹒５９

滄港鐵路（０２１６９） １﹒５５０ 無升跌

快狗打車（０２２４６） ６﹒７００ －１﹒０３

京東物流（０２６１８） １６﹒３４０ ＋０﹒８６

盛良物流（０８２９２） ０﹒８２０ 無升跌

安能物流（０９９５６） ４﹒１００ ＋１﹒４９

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（ｅｄ）

