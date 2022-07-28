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01442 INFINITY L&T
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大手異動

28/07/2022 09:39

《異動股》ＩＮＦＩＮＩＴＹ升近２２％破１００天線

　　《經濟通通訊社２８日專訊》ＩＮＦＩＮＩＴＹ（０１４４２）升２１﹒６２％，報
１﹒３５元，升穿１００天線（１﹒２１１元），最高價１﹒３５元，創１個月新高，最低價
１﹒１４元；成交８１萬股，成交金額９８﹒１２萬元；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動
買入５１﹒５萬元。現時最大淨被動買入券商為群益證券香港，金額７﹒９２萬元，加權平均成
交價１﹒３２元；現時最大淨被動賣出券商為光大證券投資服務，金額１６﹒２萬元，加權平均
成交價１﹒２元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅４８﹒３５％。
　　現時，恒生指數報２０６７１，升１點或０﹒０１％；恒生中國企業指數報７０９７，升６
點或０﹒０９％；恒生科技指數報４５６０，升２３點或０﹒５２％；主板成交１０２﹒８２億
元。
　　上證綜合指數報３２８７，升１１點或０﹒３５％，成交４８４﹒０１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４８，升４８點或０﹒３９％，成交３３３﹒９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１﹒３５０　變動　　　　＋２１﹒６２％
　　最高價　　　１﹒３５０　最低價　　　　　１﹒１４０
　　成交股數　　　８１萬股　成交金額　　　９８﹒１２萬
　　１０天平均　１﹒０１７　歷史波幅％　１２０﹒１７８
　　２０天平均　１﹒００２　加權平均價　　　１﹒２１１
　　５０天平均　１﹒０５９　ＲＳＩ１４　　６８﹒７９９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入
５１﹒５萬元；暫連升３日，累計升幅４８﹒３５％
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＩＮＦＩＮＩＴＹ（０１４４２）　　　１﹒３５０　＋２１﹒６２
　　嘉里物流（００６３６）　　　　　　１５﹒５６０　　－０﹒２６
　　中通快遞－ＳＷ（０２０５７）　　２０５﹒２００　　＋０﹒７９
　　ＬＥＧＩＯＮ（０２１２９）　　　　　０﹒１３４　　＋３﹒０８
　　嘉泓物流（０２１３０）　　　　　　　８﹒５４０　　＋０﹒５９
　　滄港鐵路（０２１６９）　　　　　　　１﹒５５０　　　　無升跌
　　快狗打車（０２２４６）　　　　　　　６﹒７００　　－１﹒０３
　　京東物流（０２６１８）　　　　　　１６﹒３４０　　＋０﹒８６
　　盛良物流（０８２９２）　　　　　　　０﹒８２０　　　　無升跌
　　安能物流（０９９５６）　　　　　　　４﹒１００　　＋１﹒４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 10:38
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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