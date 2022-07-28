  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
06098 碧桂園服務
即時 按盤價 升17.860 +0.420 (+2.408%)
大手異動

28/07/2022 09:42

《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌逾３％，報１６﹒９元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒１％，報１６﹒９元，最低
價１６﹒８８元，最高價１７﹒７８元；成交１０５４﹒４８萬股，成交金額１﹒８４億元；主
動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出２３８０﹒５３萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士
信貸證券香港，金額８３０﹒５萬元，加權平均成交價１７﹒３１４元；現時最大淨被動賣出券
商為瑞銀，金額１２４９﹒８萬元，加權平均成交價１７﹒３７６元。以現價計，該股暫連跌２
日，累計跌幅２４﹒３８％。
　　現時，恒生指數報２０６１９，跌５０點或０﹒２５％；恒生中國企業指數報７０７７，跌
１４點或０﹒２％；恒生科技指數報４５４３，升７點或０﹒１６％；主板成交１２４﹒３２億
元。
　　上證綜合指數報３２８１，升５點或０﹒１７％，成交５９１﹒４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１３，升１３點或０﹒１１％，成交４１８﹒８７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１６﹒９００　變動　　　　　－３﹒１０％
　　最高價　　　　　　１７﹒７８０　最低價　　　　１６﹒８８０
　　成交股數　　１０５４﹒４８萬股　成交金額　　　　１﹒８４億
　　１０天平均　　　　２１﹒０８９　歷史波幅％　１１１﹒４００
　　２０天平均　　　　２５﹒７８４　加權平均價　　１７﹒４２６
　　５０天平均　　　　２８﹒５８８　ＲＳＩ１４　　２６﹒０３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出２３８０﹒５３萬元；暫連跌２日，累計
跌幅２４﹒３８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１６﹒９０　－３﹒１０
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒６９　＋０﹒７５
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３６﹒３５　－０﹒６８
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒４１　＋０﹒２９
　　新城悅服務（０１７５５）　　　６﹒７０　　　無升跌
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　５﹒８３　－１﹒０２
　　雅生活（０３３１９）　　　　　９﹒７９　＋０﹒１０
　　美的置業（０３９９０）　　　　９﹒３９　－１﹒１６
　　保利物業（０６０４９）　　　４６﹒７５　－１﹒４８
　　金科服務（０９６６６）　　　１５﹒５４　＋０﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰28/07/2022 09:46  《異動股》再遭摩通降級削目標，碧服跌近３％，碧桂園跌逾１％

下一篇新聞︰27/07/2022 13:06  《異動股》碧桂園服務等２家公司下午１：０５異動

其他大手異動
More

28/07/2022 10:30  《異動股》碧桂園服務（０６０９８）升逾３％，報１８元

27/07/2022 10:59  《異動股》碧桂園服務（６０９８）跌近１６％，報１８﹒８４元

27/07/2022 09:48  《異動股》多隻物管股遭高盛削目標，碧服跌一成，華潤萬象跌１％

27/07/2022 09:41  《異動股》碧桂園服務等２家公司上午９：４０異動

27/07/2022 09:26  《異動股》碧桂園（２００７）低開１１％，擬折讓１２﹒６％配股

備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 10:39
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金