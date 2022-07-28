《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌逾３％，報１６﹒９元

《經濟通通訊社２８日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒１％，報１６﹒９元，最低
價１６﹒８８元，最高價１７﹒７８元；成交１０５４﹒４８萬股，成交金額１﹒８４億元；主
動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出２３８０﹒５３萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士
信貸證券香港，金額８３０﹒５萬元，加權平均成交價１７﹒３１４元；現時最大淨被動賣出券
商為瑞銀，金額１２４９﹒８萬元，加權平均成交價１７﹒３７６元。以現價計，該股暫連跌２
日，累計跌幅２４﹒３８％。
現時，恒生指數報２０６１９，跌５０點或０﹒２５％；恒生中國企業指數報７０７７，跌
１４點或０﹒２％；恒生科技指數報４５４３，升７點或０﹒１６％；主板成交１２４﹒３２億
元。
上證綜合指數報３２８１，升５點或０﹒１７％，成交５９１﹒４億元人民幣。
深證成份指數報１２４１３，升１３點或０﹒１１％，成交４１８﹒８７億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒９００ 變動 －３﹒１０％
最高價 １７﹒７８０ 最低價 １６﹒８８０
成交股數 １０５４﹒４８萬股 成交金額 １﹒８４億
１０天平均 ２１﹒０８９ 歷史波幅％ １１１﹒４００
２０天平均 ２５﹒７８４ 加權平均價 １７﹒４２６
５０天平均 ２８﹒５８８ ＲＳＩ１４ ２６﹒０３０
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股份狀態：主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出２３８０﹒５３萬元；暫連跌２日，累計
跌幅２４﹒３８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） １６﹒９０ －３﹒１０
世茂服務（００８７３） ２﹒６９ ＋０﹒７５
華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒３５ －０﹒６８
融創服務（０１５１６） ３﹒４１ ＋０﹒２９
新城悅服務（０１７５５） ６﹒７０ 無升跌
旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒８３ －１﹒０２
雅生活（０３３１９） ９﹒７９ ＋０﹒１０
美的置業（０３９９０） ９﹒３９ －１﹒１６
保利物業（０６０４９） ４６﹒７５ －１﹒４８
金科服務（０９６６６） １５﹒５４ ＋０﹒５２
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（ｅｄ）
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