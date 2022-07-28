《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌逾３％，報１６﹒９元

《經濟通通訊社２８日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒１％，報１６﹒９元，最低

價１６﹒８８元，最高價１７﹒７８元；成交１０５４﹒４８萬股，成交金額１﹒８４億元；主

動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出２３８０﹒５３萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士

信貸證券香港，金額８３０﹒５萬元，加權平均成交價１７﹒３１４元；現時最大淨被動賣出券

商為瑞銀，金額１２４９﹒８萬元，加權平均成交價１７﹒３７６元。以現價計，該股暫連跌２

日，累計跌幅２４﹒３８％。

現時，恒生指數報２０６１９，跌５０點或０﹒２５％；恒生中國企業指數報７０７７，跌

１４點或０﹒２％；恒生科技指數報４５４３，升７點或０﹒１６％；主板成交１２４﹒３２億

元。

上證綜合指數報３２８１，升５點或０﹒１７％，成交５９１﹒４億元人民幣。

深證成份指數報１２４１３，升１３點或０﹒１１％，成交４１８﹒８７億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒９００ 變動 －３﹒１０％

最高價 １７﹒７８０ 最低價 １６﹒８８０

成交股數 １０５４﹒４８萬股 成交金額 １﹒８４億

１０天平均 ２１﹒０８９ 歷史波幅％ １１１﹒４００

２０天平均 ２５﹒７８４ 加權平均價 １７﹒４２６

５０天平均 ２８﹒５８８ ＲＳＩ１４ ２６﹒０３０

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股份狀態：主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出２３８０﹒５３萬元；暫連跌２日，累計

跌幅２４﹒３８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） １６﹒９０ －３﹒１０

世茂服務（００８７３） ２﹒６９ ＋０﹒７５

華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒３５ －０﹒６８

融創服務（０１５１６） ３﹒４１ ＋０﹒２９

新城悅服務（０１７５５） ６﹒７０ 無升跌

旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒８３ －１﹒０２

雅生活（０３３１９） ９﹒７９ ＋０﹒１０

美的置業（０３９９０） ９﹒３９ －１﹒１６

保利物業（０６０４９） ４６﹒７５ －１﹒４８

金科服務（０９６６６） １５﹒５４ ＋０﹒５２

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（ｅｄ）

