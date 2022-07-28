  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01839 中集車輛
即時 按盤價 跌5.010 -0.050 (-0.988%)
大手異動

28/07/2022 09:43

《異動股》中集車輛挫近１１％失守１００天線，報４﹒５１元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中集車輛（０１８３９）跌１０﹒８７％，報４﹒５１元，跌
穿１００天線（５﹒００５元），最低價４﹒５１元，創１個月新低，最高價５﹒０５元；成交
８萬股，成交金額３９﹒３２萬元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３８﹒３７萬元
。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１１﹒９１萬元，加權平均成交價
４﹒８９３元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒０９％。
　　現時，恒生指數報２０６１１，跌５８點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報７０７７，跌
１４點或０﹒２％；恒生科技指數報４５４５，升８點或０﹒１９％；主板成交１３０﹒５１億
元。
　　上證綜合指數報３２８１，升５點或０﹒１８％，成交６２４﹒３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４０９，升１０點或０﹒０８％，成交４４２﹒８１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　４﹒５１０　變動　　　　－１０﹒８７％
　　最高價　　　５﹒０５０　最低價　　　　　４﹒５１０
　　成交股數　　　　８萬股　成交金額　　　３９﹒３２萬
　　１０天平均　５﹒０５３　歷史波幅％　　３４﹒９３６
　　２０天平均　５﹒１７０　加權平均價　　　４﹒９１４
　　５０天平均　５﹒２３５　ＲＳＩ１４　　２８﹒６１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出
３８﹒３７萬元；暫連跌２日，累計跌幅１２﹒０９％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中集車輛（０１８３９）　　　　４﹒５１　－１０﹒８７
　　中船防務（００３１７）　　　　７﹒６３　　＋１﹒０６
　　東風集團股份（００４８９）　　５﹒５３　　－０﹒１８
　　勝獅貨櫃（００７１６）　　　　０﹒９６　　　　無升跌
　　慶鈴（０１１２２）　　　　　　１﹒２７　　＋０﹒７９
　　中車（０１７６６）　　　　　　２﹒９１　　　　無升跌
　　中集集團（０２０３９）　　　　７﹒８８　　－０﹒１３
　　濰柴動力（０２３３８）　　　１１﹒４６　　＋１﹒３９
　　重汽（０３８０８）　　　　　　９﹒６３　　＋０﹒８４
　　時代電氣（０３８９８）　　　３４﹒７０　　＋１﹒１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰22/06/2022 09:51  《異動股》中集車輛升逾１０％突破２５０天線，報５﹒８６元

其他大手異動
More

17/05/2022 11:01  《異動股》中集車輛漲近９％突破２０天線，報４﹒８５元

03/05/2022 09:30  《異動股》濰柴動力（０２３３８）低開近５％，首季純利跌６９％

14/04/2022 09:39  《異動股》中集車輛等２家公司上午９：３８異動

13/04/2022 10:02  《異動股》中集車輛升近１９％突破１００天線，報５﹒８５元

13/04/2022 09:52  《異動股》中集車輛升逾１６％突破５０天線，報５﹒７１元

備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 10:39
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金