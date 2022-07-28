《異動股》中集車輛挫近１１％失守１００天線，報４﹒５１元

《經濟通通訊社２８日專訊》中集車輛（０１８３９）跌１０﹒８７％，報４﹒５１元，跌

穿１００天線（５﹒００５元），最低價４﹒５１元，創１個月新低，最高價５﹒０５元；成交

８萬股，成交金額３９﹒３２萬元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３８﹒３７萬元

。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１１﹒９１萬元，加權平均成交價

４﹒８９３元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒０９％。

現時，恒生指數報２０６１１，跌５８點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報７０７７，跌

１４點或０﹒２％；恒生科技指數報４５４５，升８點或０﹒１９％；主板成交１３０﹒５１億

元。

上證綜合指數報３２８１，升５點或０﹒１８％，成交６２４﹒３億元人民幣。

深證成份指數報１２４０９，升１０點或０﹒０８％，成交４４２﹒８１億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒５１０ 變動 －１０﹒８７％

最高價 ５﹒０５０ 最低價 ４﹒５１０

成交股數 ８萬股 成交金額 ３９﹒３２萬

１０天平均 ５﹒０５３ 歷史波幅％ ３４﹒９３６

２０天平均 ５﹒１７０ 加權平均價 ４﹒９１４

５０天平均 ５﹒２３５ ＲＳＩ１４ ２８﹒６１７

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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出

３８﹒３７萬元；暫連跌２日，累計跌幅１２﹒０９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中集車輛（０１８３９） ４﹒５１ －１０﹒８７

中船防務（００３１７） ７﹒６３ ＋１﹒０６

東風集團股份（００４８９） ５﹒５３ －０﹒１８

勝獅貨櫃（００７１６） ０﹒９６ 無升跌

慶鈴（０１１２２） １﹒２７ ＋０﹒７９

中車（０１７６６） ２﹒９１ 無升跌

中集集團（０２０３９） ７﹒８８ －０﹒１３

濰柴動力（０２３３８） １１﹒４６ ＋１﹒３９

重汽（０３８０８） ９﹒６３ ＋０﹒８４

時代電氣（０３８９８） ３４﹒７０ ＋１﹒１７

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（ｅｄ）

