《異動股》中集車輛挫近１１％失守１００天線，報４﹒５１元

《經濟通通訊社２８日專訊》中集車輛（０１８３９）跌１０﹒８７％，報４﹒５１元，跌
穿１００天線（５﹒００５元），最低價４﹒５１元，創１個月新低，最高價５﹒０５元；成交
８萬股，成交金額３９﹒３２萬元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３８﹒３７萬元
。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１１﹒９１萬元，加權平均成交價
４﹒８９３元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒０９％。
現時，恒生指數報２０６１１，跌５８點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報７０７７，跌
１４點或０﹒２％；恒生科技指數報４５４５，升８點或０﹒１９％；主板成交１３０﹒５１億
元。
上證綜合指數報３２８１，升５點或０﹒１８％，成交６２４﹒３億元人民幣。
深證成份指數報１２４０９，升１０點或０﹒０８％，成交４４２﹒８１億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒５１０ 變動 －１０﹒８７％
最高價 ５﹒０５０ 最低價 ４﹒５１０
成交股數 ８萬股 成交金額 ３９﹒３２萬
１０天平均 ５﹒０５３ 歷史波幅％ ３４﹒９３６
２０天平均 ５﹒１７０ 加權平均價 ４﹒９１４
５０天平均 ５﹒２３５ ＲＳＩ１４ ２８﹒６１７
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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出
３８﹒３７萬元；暫連跌２日，累計跌幅１２﹒０９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中集車輛（０１８３９） ４﹒５１ －１０﹒８７
中船防務（００３１７） ７﹒６３ ＋１﹒０６
東風集團股份（００４８９） ５﹒５３ －０﹒１８
勝獅貨櫃（００７１６） ０﹒９６ 無升跌
慶鈴（０１１２２） １﹒２７ ＋０﹒７９
中車（０１７６６） ２﹒９１ 無升跌
中集集團（０２０３９） ７﹒８８ －０﹒１３
濰柴動力（０２３３８） １１﹒４６ ＋１﹒３９
重汽（０３８０８） ９﹒６３ ＋０﹒８４
時代電氣（０３８９８） ３４﹒７０ ＋１﹒１７
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（ｅｄ）
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