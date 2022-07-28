《異動股》商湯（２０）升近５％突破２０天線，報２﹒４５元

《經濟通通訊社２８日專訊》商湯（０００２０）升４﹒７％，報２﹒４５元，升穿２０天

線（２﹒４４３元），最高價２﹒４６元，最低價２﹒３７元；成交１８７１﹒９９萬股，成交

金額４５３５﹒４１萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入２０９８﹒０４萬元。現

時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１１９﹒６１萬元，加權平均成交價２﹒４２１元；

現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２４９﹒２１萬元，加權平均成交價２﹒４２５

元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７﹒９３％。

現時，恒生指數報２０６２６，跌４３點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報７０８５，跌

６點或０﹒０９％；恒生科技指數報４５５３，升１６點或０﹒３７％；主板成交１４４﹒４４

億元。

上證綜合指數報３２８３，升８點或０﹒２５％，成交７０４﹒３８億元人民幣。

深證成份指數報１２４２８，升２８點或０﹒２３％，成交５０３﹒８６億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒４５０ 變動 ＋４﹒７０％

最高價 ２﹒４６０ 最低價 ２﹒３７０

成交股數 １８７１﹒９９萬股 成交金額 ４５３５﹒４１萬

１０天平均 ２﹒３０１ 歷史波幅％ ２３６﹒４６０

２０天平均 ２﹒４４３ 加權平均價 ２﹒４２３

５０天平均 ４﹒２７１ ＲＳＩ１４ ３４﹒０２５

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入２０９８﹒０４萬元；暫

連升２日，累計升幅７﹒９３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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商湯（０００２０） ２﹒４５ ＋４﹒７０

金蝶國際（００２６８） １７﹒３６ －１﹒９２

方正控股（００４１８） ０﹒４７ －２﹒０８

浪潮國際（００５９６） ２﹒８４ ＋２﹒１６

明源雲（００９０９） ７﹒６２ ＋０﹒５３

Ｃ－ＬＩＮＫ（０１４６３） ３﹒６１ －３﹒７３

亞信科技（０１６７５） １２﹒４４ 無升跌

驢跡科技（０１７４５） ０﹒５１ －３﹒７７

金山軟件（０３８８８） ２７﹒３０ ＋０﹒３７

赤子城（０９９１１） ２﹒４５ ＋０﹒８２

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（ｅｄ）

