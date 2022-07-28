《異動股》商湯（２０）升近５％突破２０天線，報２﹒４５元

《經濟通通訊社２８日專訊》商湯（０００２０）升４﹒７％，報２﹒４５元，升穿２０天
線（２﹒４４３元），最高價２﹒４６元，最低價２﹒３７元；成交１８７１﹒９９萬股，成交
金額４５３５﹒４１萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入２０９８﹒０４萬元。現
時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１１９﹒６１萬元，加權平均成交價２﹒４２１元；
現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２４９﹒２１萬元，加權平均成交價２﹒４２５
元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７﹒９３％。
現時，恒生指數報２０６２６，跌４３點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報７０８５，跌
６點或０﹒０９％；恒生科技指數報４５５３，升１６點或０﹒３７％；主板成交１４４﹒４４
億元。
上證綜合指數報３２８３，升８點或０﹒２５％，成交７０４﹒３８億元人民幣。
深證成份指數報１２４２８，升２８點或０﹒２３％，成交５０３﹒８６億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒４５０ 變動 ＋４﹒７０％
最高價 ２﹒４６０ 最低價 ２﹒３７０
成交股數 １８７１﹒９９萬股 成交金額 ４５３５﹒４１萬
１０天平均 ２﹒３０１ 歷史波幅％ ２３６﹒４６０
２０天平均 ２﹒４４３ 加權平均價 ２﹒４２３
５０天平均 ４﹒２７１ ＲＳＩ１４ ３４﹒０２５
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入２０９８﹒０４萬元；暫
連升２日，累計升幅７﹒９３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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商湯（０００２０） ２﹒４５ ＋４﹒７０
金蝶國際（００２６８） １７﹒３６ －１﹒９２
方正控股（００４１８） ０﹒４７ －２﹒０８
浪潮國際（００５９６） ２﹒８４ ＋２﹒１６
明源雲（００９０９） ７﹒６２ ＋０﹒５３
Ｃ－ＬＩＮＫ（０１４６３） ３﹒６１ －３﹒７３
亞信科技（０１６７５） １２﹒４４ 無升跌
驢跡科技（０１７４５） ０﹒５１ －３﹒７７
金山軟件（０３８８８） ２７﹒３０ ＋０﹒３７
赤子城（０９９１１） ２﹒４５ ＋０﹒８２
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（ｅｄ）
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