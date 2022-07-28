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00020 商湯－Ｗ
即時 按盤價 升2.470 +0.130 (+5.556%)
大手異動

28/07/2022 09:45

《異動股》商湯（２０）升近５％突破２０天線，報２﹒４５元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》商湯（０００２０）升４﹒７％，報２﹒４５元，升穿２０天
線（２﹒４４３元），最高價２﹒４６元，最低價２﹒３７元；成交１８７１﹒９９萬股，成交
金額４５３５﹒４１萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入２０９８﹒０４萬元。現
時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１１９﹒６１萬元，加權平均成交價２﹒４２１元；
現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２４９﹒２１萬元，加權平均成交價２﹒４２５
元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７﹒９３％。
　　現時，恒生指數報２０６２６，跌４３點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報７０８５，跌
６點或０﹒０９％；恒生科技指數報４５５３，升１６點或０﹒３７％；主板成交１４４﹒４４
億元。
　　上證綜合指數報３２８３，升８點或０﹒２５％，成交７０４﹒３８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２８，升２８點或０﹒２３％，成交５０３﹒８６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　２﹒４５０　變動　　　　　　＋４﹒７０％
　　最高價　　　　　　　２﹒４６０　最低價　　　　　　２﹒３７０
　　成交股數　　１８７１﹒９９萬股　成交金額　　４５３５﹒４１萬
　　１０天平均　　　　　２﹒３０１　歷史波幅％　　２３６﹒４６０
　　２０天平均　　　　　２﹒４４３　加權平均價　　　　２﹒４２３
　　５０天平均　　　　　４﹒２７１　ＲＳＩ１４　　　３４﹒０２５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入２０９８﹒０４萬元；暫
連升２日，累計升幅７﹒９３％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　商湯（０００２０）　　　　　　２﹒４５　＋４﹒７０
　　金蝶國際（００２６８）　　　１７﹒３６　－１﹒９２
　　方正控股（００４１８）　　　　０﹒４７　－２﹒０８
　　浪潮國際（００５９６）　　　　２﹒８４　＋２﹒１６
　　明源雲（００９０９）　　　　　７﹒６２　＋０﹒５３
　　Ｃ－ＬＩＮＫ（０１４６３）　　３﹒６１　－３﹒７３
　　亞信科技（０１６７５）　　　１２﹒４４　　　無升跌
　　驢跡科技（０１７４５）　　　　０﹒５１　－３﹒７７
　　金山軟件（０３８８８）　　　２７﹒３０　＋０﹒３７
　　赤子城（０９９１１）　　　　　２﹒４５　＋０﹒８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 10:39
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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