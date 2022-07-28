《經濟通通訊社２８日專訊》新奧能源（０２６８８）於９：４６ａｍ錄得１手４３﹒２１
萬股交叉盤，每股造１２７﹒４５元，較上日收市價高０﹒５１％，涉資５５０７﹒１１萬元。
新奧能源現價升０﹒１６％，報１２７元；成交６２﹒４８萬股，成交金額７９５７﹒２３
萬元，主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１５５﹒６９萬元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
28/07/2022 09:47
《大手成交》新奧能源一手約４３萬股交叉盤，涉資５５０７萬元
《經濟通通訊社２８日專訊》新奧能源（０２６８８）於９：４６ａｍ錄得１手４３﹒２１
萬股交叉盤，每股造１２７﹒４５元，較上日收市價高０﹒５１％，涉資５５０７﹒１１萬元。
新奧能源現價升０﹒１６％，報１２７元；成交６２﹒４８萬股，成交金額７９５７﹒２３
萬元，主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１５５﹒６９萬元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
下一篇新聞︰26/07/2022 09:33 《異動股》新奧能源等２家公司上午９：３２異動
18/07/2022 13:03 《大手成交》新奧能源一手約４１萬股交叉盤，涉資５１７２萬元
18/07/2022 11:25 《異動股》中信股份等２家公司上午１１：２４異動
15/07/2022 13:45 《異動股》京東集團等２家公司下午１：４４異動
14/07/2022 14:00 《異動股》華能國電插近８％，美國存托股退市，涉可換１億Ｈ股
14/07/2022 13:48 《異動股》新奧能源跌逾３％失守２０天線，報１２３﹒８元
|備註：
|即時報價更新時間為 28/07/2022 10:39
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰