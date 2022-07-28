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02688 新奧能源
即時 按盤價 升128.400 +1.600 (+1.262%)
大手異動

28/07/2022 09:47

《大手成交》新奧能源一手約４３萬股交叉盤，涉資５５０７萬元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》新奧能源（０２６８８）於９：４６ａｍ錄得１手４３﹒２１
萬股交叉盤，每股造１２７﹒４５元，較上日收市價高０﹒５１％，涉資５５０７﹒１１萬元。
　　新奧能源現價升０﹒１６％，報１２７元；成交６２﹒４８萬股，成交金額７９５７﹒２３
萬元，主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１５５﹒６９萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 10:39
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