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02370 力高健康生活
即時 按盤價 升4.990 +1.850 (+58.917%)
大手異動

28/07/2022 09:49

《異動股》力高健康生活（２３７０）升近６７％，報５﹒２４元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》力高健康生活（０２３７０）升６６﹒８８％，報５﹒２４元
，最高價５﹒３元，最低價３﹒０５元；成交２９６﹒４１萬股，成交金額１１８３﹒１４萬元
；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入１９３﹒７３萬元。現時最大淨被動買入券商為申
萬宏源證券，金額１６﹒６４萬元，加權平均成交價３﹒２元；現時最大淨被動賣出券商為寶新
證券，金額５０﹒１６萬元，加權平均成交價４﹒３３６元。
　　現時，恒生指數報２０６３７，跌３２點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報７０９０，跌
不足１點；恒生科技指數報４５５６，升２０點或０﹒４５％；主板成交１６２﹒２５億元。
　　上證綜合指數報３２８０，升５點或０﹒１６％，成交８０３﹒９７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１８，升１８點或０﹒１５％，成交５８１﹒４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　５﹒２４０　變動　　　　　＋６６﹒８８％
　　最高價　　　　　　５﹒３００　最低價　　　　　　３﹒０５０
　　成交股數　　２９６﹒４１萬股　成交金額　　１１８３﹒１４萬
　　１０天平均　　　１４﹒１０４　歷史波幅％　　６２９﹒２１６
　　２０天平均　　　１２﹒８７７　加權平均價　　　　３﹒９９２
　　５０天平均　　　１１﹒３６６　ＲＳＩ１４　　　３１﹒８８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入１９３﹒７３萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　力高健康生活（０２３７０）　　５﹒２４　＋６６﹒８８
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒６８　　＋０﹒３７
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３６﹒４０　　－０﹒５５
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒４５　　＋１﹒４７
　　新城悅服務（０１７５５）　　　６﹒６６　　－０﹒６０
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　５﹒９２　　＋０﹒５１
　　雅生活（０３３１９）　　　　　９﹒８４　　＋０﹒６１
　　合景悠活（０３９１３）　　　　１﹒７０　　　　無升跌
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１７﹒４６　　＋０﹒１１
　　金科服務（０９６６６）　　　１５﹒５２　　＋０﹒３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 10:39
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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