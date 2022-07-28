《異動股》力高健康生活（２３７０）升近６７％，報５﹒２４元

《經濟通通訊社２８日專訊》力高健康生活（０２３７０）升６６﹒８８％，報５﹒２４元

，最高價５﹒３元，最低價３﹒０５元；成交２９６﹒４１萬股，成交金額１１８３﹒１４萬元

；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入１９３﹒７３萬元。現時最大淨被動買入券商為申

萬宏源證券，金額１６﹒６４萬元，加權平均成交價３﹒２元；現時最大淨被動賣出券商為寶新

證券，金額５０﹒１６萬元，加權平均成交價４﹒３３６元。

現時，恒生指數報２０６３７，跌３２點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報７０９０，跌

不足１點；恒生科技指數報４５５６，升２０點或０﹒４５％；主板成交１６２﹒２５億元。

上證綜合指數報３２８０，升５點或０﹒１６％，成交８０３﹒９７億元人民幣。

深證成份指數報１２４１８，升１８點或０﹒１５％，成交５８１﹒４億元人民幣。



基本資料

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現價 ５﹒２４０ 變動 ＋６６﹒８８％

最高價 ５﹒３００ 最低價 ３﹒０５０

成交股數 ２９６﹒４１萬股 成交金額 １１８３﹒１４萬

１０天平均 １４﹒１０４ 歷史波幅％ ６２９﹒２１６

２０天平均 １２﹒８７７ 加權平均價 ３﹒９９２

５０天平均 １１﹒３６６ ＲＳＩ１４ ３１﹒８８３

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股份狀態：主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入１９３﹒７３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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力高健康生活（０２３７０） ５﹒２４ ＋６６﹒８８

世茂服務（００８７３） ２﹒６８ ＋０﹒３７

華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒４０ －０﹒５５

融創服務（０１５１６） ３﹒４５ ＋１﹒４７

新城悅服務（０１７５５） ６﹒６６ －０﹒６０

旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒９２ ＋０﹒５１

雅生活（０３３１９） ９﹒８４ ＋０﹒６１

合景悠活（０３９１３） １﹒７０ 無升跌

碧桂園服務（０６０９８） １７﹒４６ ＋０﹒１１

金科服務（０９６６６） １５﹒５２ ＋０﹒３９

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（ｅｄ）

