《異動股》力高健康生活（２３７０）升近６７％，報５﹒２４元

《經濟通通訊社２８日專訊》力高健康生活（０２３７０）升６６﹒８８％，報５﹒２４元
，最高價５﹒３元，最低價３﹒０５元；成交２９６﹒４１萬股，成交金額１１８３﹒１４萬元
；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入１９３﹒７３萬元。現時最大淨被動買入券商為申
萬宏源證券，金額１６﹒６４萬元，加權平均成交價３﹒２元；現時最大淨被動賣出券商為寶新
證券，金額５０﹒１６萬元，加權平均成交價４﹒３３６元。
現時，恒生指數報２０６３７，跌３２點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報７０９０，跌
不足１點；恒生科技指數報４５５６，升２０點或０﹒４５％；主板成交１６２﹒２５億元。
上證綜合指數報３２８０，升５點或０﹒１６％，成交８０３﹒９７億元人民幣。
深證成份指數報１２４１８，升１８點或０﹒１５％，成交５８１﹒４億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ５﹒２４０ 變動 ＋６６﹒８８％
最高價 ５﹒３００ 最低價 ３﹒０５０
成交股數 ２９６﹒４１萬股 成交金額 １１８３﹒１４萬
１０天平均 １４﹒１０４ 歷史波幅％ ６２９﹒２１６
２０天平均 １２﹒８７７ 加權平均價 ３﹒９９２
５０天平均 １１﹒３６６ ＲＳＩ１４ ３１﹒８８３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入１９３﹒７３萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
力高健康生活（０２３７０） ５﹒２４ ＋６６﹒８８
世茂服務（００８７３） ２﹒６８ ＋０﹒３７
華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒４０ －０﹒５５
融創服務（０１５１６） ３﹒４５ ＋１﹒４７
新城悅服務（０１７５５） ６﹒６６ －０﹒６０
旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒９２ ＋０﹒５１
雅生活（０３３１９） ９﹒８４ ＋０﹒６１
合景悠活（０３９１３） １﹒７０ 無升跌
碧桂園服務（０６０９８） １７﹒４６ ＋０﹒１１
金科服務（０９６６６） １５﹒５２ ＋０﹒３９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動