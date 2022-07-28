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01876 百威亞太
即時 按盤價 升23.950 +0.650 (+2.790%)
大手異動

28/07/2022 09:55

《異動股》百威亞太（０１８７６）升近３％，報２３﹒９５元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》百威亞太（０１８７６）升２﹒７９％，報２３﹒９５元，最
高價２４元，創１個月新高，最低價２３﹒５元；成交２３０﹒３３萬股，成交金額
５４７１﹒９３萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入１４３９﹒１萬元。現時最大
淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額２６０﹒７９萬元，加權平均成交價２３﹒７６３元
；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額８１２﹒１５萬元，加權平均成交價２３﹒７９５元。
以現價計，該股暫連升７日，累計升幅７﹒８８％。
　　現時，恒生指數報２０６４５，跌２５點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報７０９０，跌
１點或０﹒０２％；恒生科技指數報４５５９，升２３點或０﹒５１％；主板成交１８９﹒３３
億元。
　　上證綜合指數報３２７９，升３點或０﹒１２％，成交９６０﹒１９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２３，升２３點或０﹒１９％，成交７００﹒２６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２３﹒９５０　變動　　　　　　＋２﹒７９％
　　最高價　　　　　２４﹒０００　最低價　　　　　２３﹒５００
　　成交股數　　２３０﹒３３萬股　成交金額　　５４７１﹒９３萬
　　１０天平均　　　２２﹒８３５　歷史波幅％　　　２０﹒５１８
　　２０天平均　　　２２﹒８６５　加權平均價　　　２３﹒７５７
　　５０天平均　　　２１﹒６８８　ＲＳＩ１４　　　６９﹒４４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入１４３９﹒１萬元；暫連
升７日，累計升幅７﹒８８％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　百威亞太（０１８７６）　２３﹒９５　＋２﹒７９
　　潤啤（００２９１）　　　５６﹒１０　＋０﹒３６
　　特步國際（０１３６８）　１３﹒２０　－０﹒１５
　　安踏體育（０２０２０）　８９﹒２５　－０﹒２２
　　申洲國際（０２３１３）　８２﹒１５　－１﹒２６
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３６﹒２５　＋０﹒８３
　　李寧（０２３３１）　　　６５﹒８０　－０﹒４５
　　中國飛鶴（０６１８６）　　７﹒０９　＋１﹒１４
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒９２　＋１﹒５３
　　九毛九（０９９２２）　　１８﹒０６　＋０﹒３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 10:39
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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