《異動股》百威亞太（０１８７６）升近３％，報２３﹒９５元

《經濟通通訊社２８日專訊》百威亞太（０１８７６）升２﹒７９％，報２３﹒９５元，最
高價２４元，創１個月新高，最低價２３﹒５元；成交２３０﹒３３萬股，成交金額
５４７１﹒９３萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入１４３９﹒１萬元。現時最大
淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額２６０﹒７９萬元，加權平均成交價２３﹒７６３元
；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額８１２﹒１５萬元，加權平均成交價２３﹒７９５元。
以現價計，該股暫連升７日，累計升幅７﹒８８％。
現時，恒生指數報２０６４５，跌２５點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報７０９０，跌
１點或０﹒０２％；恒生科技指數報４５５９，升２３點或０﹒５１％；主板成交１８９﹒３３
億元。
上證綜合指數報３２７９，升３點或０﹒１２％，成交９６０﹒１９億元人民幣。
深證成份指數報１２４２３，升２３點或０﹒１９％，成交７００﹒２６億元人民幣。
基本資料
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現價 ２３﹒９５０ 變動 ＋２﹒７９％
最高價 ２４﹒０００ 最低價 ２３﹒５００
成交股數 ２３０﹒３３萬股 成交金額 ５４７１﹒９３萬
１０天平均 ２２﹒８３５ 歷史波幅％ ２０﹒５１８
２０天平均 ２２﹒８６５ 加權平均價 ２３﹒７５７
５０天平均 ２１﹒６８８ ＲＳＩ１４ ６９﹒４４５
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入１４３９﹒１萬元；暫連
升７日，累計升幅７﹒８８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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百威亞太（０１８７６） ２３﹒９５ ＋２﹒７９
潤啤（００２９１） ５６﹒１０ ＋０﹒３６
特步國際（０１３６８） １３﹒２０ －０﹒１５
安踏體育（０２０２０） ８９﹒２５ －０﹒２２
申洲國際（０２３１３） ８２﹒１５ －１﹒２６
蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒２５ ＋０﹒８３
李寧（０２３３１） ６５﹒８０ －０﹒４５
中國飛鶴（０６１８６） ７﹒０９ ＋１﹒１４
海底撈（０６８６２） １５﹒９２ ＋１﹒５３
九毛九（０９９２２） １８﹒０６ ＋０﹒３３
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（ｅｄ）
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