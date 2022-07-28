《異動股》百威亞太（０１８７６）升近３％，報２３﹒９５元

《經濟通通訊社２８日專訊》百威亞太（０１８７６）升２﹒７９％，報２３﹒９５元，最

高價２４元，創１個月新高，最低價２３﹒５元；成交２３０﹒３３萬股，成交金額

５４７１﹒９３萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入１４３９﹒１萬元。現時最大

淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額２６０﹒７９萬元，加權平均成交價２３﹒７６３元

；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額８１２﹒１５萬元，加權平均成交價２３﹒７９５元。

以現價計，該股暫連升７日，累計升幅７﹒８８％。

現時，恒生指數報２０６４５，跌２５點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報７０９０，跌

１點或０﹒０２％；恒生科技指數報４５５９，升２３點或０﹒５１％；主板成交１８９﹒３３

億元。

上證綜合指數報３２７９，升３點或０﹒１２％，成交９６０﹒１９億元人民幣。

深證成份指數報１２４２３，升２３點或０﹒１９％，成交７００﹒２６億元人民幣。



基本資料

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現價 ２３﹒９５０ 變動 ＋２﹒７９％

最高價 ２４﹒０００ 最低價 ２３﹒５００

成交股數 ２３０﹒３３萬股 成交金額 ５４７１﹒９３萬

１０天平均 ２２﹒８３５ 歷史波幅％ ２０﹒５１８

２０天平均 ２２﹒８６５ 加權平均價 ２３﹒７５７

５０天平均 ２１﹒６８８ ＲＳＩ１４ ６９﹒４４５

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入１４３９﹒１萬元；暫連

升７日，累計升幅７﹒８８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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百威亞太（０１８７６） ２３﹒９５ ＋２﹒７９

潤啤（００２９１） ５６﹒１０ ＋０﹒３６

特步國際（０１３６８） １３﹒２０ －０﹒１５

安踏體育（０２０２０） ８９﹒２５ －０﹒２２

申洲國際（０２３１３） ８２﹒１５ －１﹒２６

蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒２５ ＋０﹒８３

李寧（０２３３１） ６５﹒８０ －０﹒４５

中國飛鶴（０６１８６） ７﹒０９ ＋１﹒１４

海底撈（０６８６２） １５﹒９２ ＋１﹒５３

九毛九（０９９２２） １８﹒０６ ＋０﹒３３

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（ｅｄ）

