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01810 小米集團－Ｗ
即時 按盤價 升13.000 +0.300 (+2.362%)
大手異動

28/07/2022 10:25

《中概異動》小米升逾３％突破２０天線，報１３﹒１４元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》小米（０１８１０）升３﹒４６％，報１３﹒１４元，較
ＡＤＲ收市高出２﹒９８％，升穿２０天線（１３﹒０５４元），最高價１３﹒１６元，最低價
１２﹒７４元；成交２２８１﹒２１萬股，成交金額２﹒９５億元；主動買沽比率６７：３３，
資金淨主動買入９９９０﹒１２萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額７８８﹒６８
萬元，加權平均成交價１２﹒９２２元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額
１８３６﹒１７萬元，加權平均成交價１２﹒９７２元。
　　現時，恒生指數報２０７２３，升５３點或０﹒２６％；恒生中國企業指數報７１２１，升
３０點或０﹒４３％；恒生科技指數報４５８９，升５２點或１﹒１７％；主板成交
２８６﹒８６億元。
　　上證綜合指數報３２９９，升２４點或０﹒７４％，成交１５４５﹒８２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１５，升１１５點或０﹒９４％，成交１１３２﹒３１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１３﹒１４０　變動　　　　＋３﹒４６％
　　最高價　　　　　　１３﹒１６０　最低價　　　１２﹒７４０
　　成交股數　　２２８１﹒２１萬股　成交金額　　　２﹒９５億
　　１０天平均　　　　１２﹒９０４　歷史波幅％　３４﹒３４０
　　２０天平均　　　　１３﹒０５４　加權平均價　１２﹒９４９
　　５０天平均　　　　１２﹒４３４　ＲＳＩ１４　５４﹒７９９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入９９９０﹒１２萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米（０１８１０）　　　　１３﹒１４　＋３﹒４６
　　騰訊（００７００）　　　３２４﹒８０　＋１﹒４４
　　快手（０１０２４）　　　　８６﹒０５　＋１﹒６５
　　理想汽車（０２０１５）　１３２﹒８０　＋０﹒９９
　　美團（０３６９０）　　　１９０﹒６０　＋０﹒２６
　　京東集團（０９６１８）　２４８﹒００　－０﹒３２
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９８﹒２５　＋１﹒５０
　　百度（０９８８８）　　　１３９﹒８０　＋２﹒５７
　　阿里（０９９８８）　　　１００﹒４０　－０﹒５９
　　網易（０９９９９）　　　１５１﹒３０　＋０﹒１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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