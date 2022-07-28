《中概異動》小米升逾３％突破２０天線，報１３﹒１４元

《經濟通通訊社２８日專訊》小米（０１８１０）升３﹒４６％，報１３﹒１４元，較

ＡＤＲ收市高出２﹒９８％，升穿２０天線（１３﹒０５４元），最高價１３﹒１６元，最低價

１２﹒７４元；成交２２８１﹒２１萬股，成交金額２﹒９５億元；主動買沽比率６７：３３，

資金淨主動買入９９９０﹒１２萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額７８８﹒６８

萬元，加權平均成交價１２﹒９２２元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額

１８３６﹒１７萬元，加權平均成交價１２﹒９７２元。

現時，恒生指數報２０７２３，升５３點或０﹒２６％；恒生中國企業指數報７１２１，升

３０點或０﹒４３％；恒生科技指數報４５８９，升５２點或１﹒１７％；主板成交

２８６﹒８６億元。

上證綜合指數報３２９９，升２４點或０﹒７４％，成交１５４５﹒８２億元人民幣。

深證成份指數報１２５１５，升１１５點或０﹒９４％，成交１１３２﹒３１億元人民幣。



基本資料

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現價 １３﹒１４０ 變動 ＋３﹒４６％

最高價 １３﹒１６０ 最低價 １２﹒７４０

成交股數 ２２８１﹒２１萬股 成交金額 ２﹒９５億

１０天平均 １２﹒９０４ 歷史波幅％ ３４﹒３４０

２０天平均 １３﹒０５４ 加權平均價 １２﹒９４９

５０天平均 １２﹒４３４ ＲＳＩ１４ ５４﹒７９９

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入９９９０﹒１２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小米（０１８１０） １３﹒１４ ＋３﹒４６

騰訊（００７００） ３２４﹒８０ ＋１﹒４４

快手（０１０２４） ８６﹒０５ ＋１﹒６５

理想汽車（０２０１５） １３２﹒８０ ＋０﹒９９

美團（０３６９０） １９０﹒６０ ＋０﹒２６

京東集團（０９６１８） ２４８﹒００ －０﹒３２

小鵬汽車（０９８６８） ９８﹒２５ ＋１﹒５０

百度（０９８８８） １３９﹒８０ ＋２﹒５７

阿里（０９９８８） １００﹒４０ －０﹒５９

網易（０９９９９） １５１﹒３０ ＋０﹒１３

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（ｅｄ）

