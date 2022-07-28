《中概異動》小米升逾３％突破２０天線，報１３﹒１４元

《經濟通通訊社２８日專訊》小米（０１８１０）升３﹒４６％，報１３﹒１４元，較
ＡＤＲ收市高出２﹒９８％，升穿２０天線（１３﹒０５４元），最高價１３﹒１６元，最低價
１２﹒７４元；成交２２８１﹒２１萬股，成交金額２﹒９５億元；主動買沽比率６７：３３，
資金淨主動買入９９９０﹒１２萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額７８８﹒６８
萬元，加權平均成交價１２﹒９２２元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額
１８３６﹒１７萬元，加權平均成交價１２﹒９７２元。
現時，恒生指數報２０７２３，升５３點或０﹒２６％；恒生中國企業指數報７１２１，升
３０點或０﹒４３％；恒生科技指數報４５８９，升５２點或１﹒１７％；主板成交
２８６﹒８６億元。
上證綜合指數報３２９９，升２４點或０﹒７４％，成交１５４５﹒８２億元人民幣。
深證成份指數報１２５１５，升１１５點或０﹒９４％，成交１１３２﹒３１億元人民幣。
基本資料
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現價 １３﹒１４０ 變動 ＋３﹒４６％
最高價 １３﹒１６０ 最低價 １２﹒７４０
成交股數 ２２８１﹒２１萬股 成交金額 ２﹒９５億
１０天平均 １２﹒９０４ 歷史波幅％ ３４﹒３４０
２０天平均 １３﹒０５４ 加權平均價 １２﹒９４９
５０天平均 １２﹒４３４ ＲＳＩ１４ ５４﹒７９９
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入９９９０﹒１２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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小米（０１８１０） １３﹒１４ ＋３﹒４６
騰訊（００７００） ３２４﹒８０ ＋１﹒４４
快手（０１０２４） ８６﹒０５ ＋１﹒６５
理想汽車（０２０１５） １３２﹒８０ ＋０﹒９９
美團（０３６９０） １９０﹒６０ ＋０﹒２６
京東集團（０９６１８） ２４８﹒００ －０﹒３２
小鵬汽車（０９８６８） ９８﹒２５ ＋１﹒５０
百度（０９８８８） １３９﹒８０ ＋２﹒５７
阿里（０９９８８） １００﹒４０ －０﹒５９
網易（０９９９９） １５１﹒３０ ＋０﹒１３
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（ｅｄ）
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