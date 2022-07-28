《異動股》滙景控股（０９９６８）跌逾１０％，報０﹒２６５元

《經濟通通訊社２８日專訊》滙景控股（０９９６８）跌１０﹒１７％，報０﹒２６５元，

最低價０﹒２６５元，最高價０﹒３１５元；成交３﹒４億股，成交金額９８８７﹒１２萬元；

主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出７５８﹒６１萬元。現時最大淨被動買入券商為中國

創盈市場服務，金額４４５﹒７１萬元，加權平均成交價０﹒２９元；現時最大淨被動賣出券商

為摩根大通，金額２９０﹒０３萬元，加權平均成交價０﹒２９３元。

現時，恒生指數報２０７５０，升８０點或０﹒３９％；恒生中國企業指數報７１２８，升

３６點或０﹒５２％；恒生科技指數報４５９０，升５３點或１﹒１９％；主板成交

２９８﹒２４億元。

上證綜合指數報３３００，升２４點或０﹒７６％，成交１６０５﹒７億元人民幣。

深證成份指數報１２５２６，升１２７點或１﹒０３％，成交１１７５﹒５７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２６５ 變動 －１０﹒１７％

最高價 ０﹒３１５ 最低價 ０﹒２６５

成交股數 ３﹒４億股 成交金額 ９８８７﹒１２萬

１０天平均 １﹒２６１ 歷史波幅％ ７８１﹒７１４

２０天平均 １﹒５１２ 加權平均價 ０﹒２９１

５０天平均 １﹒７０１ ＲＳＩ１４ １１﹒２４０

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股份狀態：主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出７５８﹒６１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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滙景控股（０９９６８） ０﹒２６５ －１０﹒１７

恒地（０００１２） ２７﹒３５０ －０﹒３６

新地（０００１６） ９２﹒８５０ 無升跌

中海外（００６８８） ２２﹒２００ ＋０﹒２３

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２５０ ＋１﹒８１

龍湖（００９６０） ２７﹒６５０ －１﹒７８

潤地（０１１０９） ３３﹒４５０ －０﹒４５

長實（０１１１３） ５６﹒０００ ＋０﹒６３

碧桂園（０２００７） ３﹒１８０ ＋０﹒６３

萬科企業（０２２０２） １５﹒３８０ －０﹒５２

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（ｅｄ）

