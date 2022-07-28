《異動股》滙景控股（０９９６８）跌逾１０％，報０﹒２６５元

《經濟通通訊社２８日專訊》滙景控股（０９９６８）跌１０﹒１７％，報０﹒２６５元，
最低價０﹒２６５元，最高價０﹒３１５元；成交３﹒４億股，成交金額９８８７﹒１２萬元；
主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出７５８﹒６１萬元。現時最大淨被動買入券商為中國
創盈市場服務，金額４４５﹒７１萬元，加權平均成交價０﹒２９元；現時最大淨被動賣出券商
為摩根大通，金額２９０﹒０３萬元，加權平均成交價０﹒２９３元。
現時，恒生指數報２０７５０，升８０點或０﹒３９％；恒生中國企業指數報７１２８，升
３６點或０﹒５２％；恒生科技指數報４５９０，升５３點或１﹒１９％；主板成交
２９８﹒２４億元。
上證綜合指數報３３００，升２４點或０﹒７６％，成交１６０５﹒７億元人民幣。
深證成份指數報１２５２６，升１２７點或１﹒０３％，成交１１７５﹒５７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２６５ 變動 －１０﹒１７％
最高價 ０﹒３１５ 最低價 ０﹒２６５
成交股數 ３﹒４億股 成交金額 ９８８７﹒１２萬
１０天平均 １﹒２６１ 歷史波幅％ ７８１﹒７１４
２０天平均 １﹒５１２ 加權平均價 ０﹒２９１
５０天平均 １﹒７０１ ＲＳＩ１４ １１﹒２４０
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股份狀態：主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出７５８﹒６１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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滙景控股（０９９６８） ０﹒２６５ －１０﹒１７
恒地（０００１２） ２７﹒３５０ －０﹒３６
新地（０００１６） ９２﹒８５０ 無升跌
中海外（００６８８） ２２﹒２００ ＋０﹒２３
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２５０ ＋１﹒８１
龍湖（００９６０） ２７﹒６５０ －１﹒７８
潤地（０１１０９） ３３﹒４５０ －０﹒４５
長實（０１１１３） ５６﹒０００ ＋０﹒６３
碧桂園（０２００７） ３﹒１８０ ＋０﹒６３
萬科企業（０２２０２） １５﹒３８０ －０﹒５２
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（ｅｄ）
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