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09968 滙景控股
即時 按盤價 跌0.260 -0.035 (-11.864%)
大手異動

28/07/2022 10:28

《異動股》滙景控股（０９９６８）跌逾１０％，報０﹒２６５元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》滙景控股（０９９６８）跌１０﹒１７％，報０﹒２６５元，
最低價０﹒２６５元，最高價０﹒３１５元；成交３﹒４億股，成交金額９８８７﹒１２萬元；
主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出７５８﹒６１萬元。現時最大淨被動買入券商為中國
創盈市場服務，金額４４５﹒７１萬元，加權平均成交價０﹒２９元；現時最大淨被動賣出券商
為摩根大通，金額２９０﹒０３萬元，加權平均成交價０﹒２９３元。
　　現時，恒生指數報２０７５０，升８０點或０﹒３９％；恒生中國企業指數報７１２８，升
３６點或０﹒５２％；恒生科技指數報４５９０，升５３點或１﹒１９％；主板成交
２９８﹒２４億元。
　　上證綜合指數報３３００，升２４點或０﹒７６％，成交１６０５﹒７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２６，升１２７點或１﹒０３％，成交１１７５﹒５７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒２６５　變動　　　　　－１０﹒１７％
　　最高價　　　０﹒３１５　最低價　　　　　　０﹒２６５
　　成交股數　　３﹒４億股　成交金額　　９８８７﹒１２萬
　　１０天平均　１﹒２６１　歷史波幅％　　７８１﹒７１４
　　２０天平均　１﹒５１２　加權平均價　　　　０﹒２９１
　　５０天平均　１﹒７０１　ＲＳＩ１４　　　１１﹒２４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出７５８﹒６１萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滙景控股（０９９６８）　　　　０﹒２６５　－１０﹒１７
　　恒地（０００１２）　　　　　２７﹒３５０　　－０﹒３６
　　新地（０００１６）　　　　　９２﹒８５０　　　　無升跌
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒２００　　＋０﹒２３
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒２５０　　＋１﹒８１
　　龍湖（００９６０）　　　　　２７﹒６５０　　－１﹒７８
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒４５０　　－０﹒４５
　　長實（０１１１３）　　　　　５６﹒０００　　＋０﹒６３
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒１８０　　＋０﹒６３
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒３８０　　－０﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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