  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
06098 碧桂園服務
即時 按盤價 升18.560 +1.120 (+6.422%)
大手異動

28/07/2022 10:30

《異動股》碧桂園服務（０６０９８）升逾３％，報１８元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升３﹒２１％，報１８元，最高價
１８元，最低價１６﹒８８元；成交２４４５﹒７６萬股，成交金額４﹒２８億元；主動買沽比
率５８：４２，資金淨主動買入６４０６﹒５７萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券
香港，金額１０４８﹒２６萬元，加權平均成交價１７﹒４６９元；現時最大淨被動賣出券商為
瑞銀，金額６４７９﹒７１萬元，加權平均成交價１７﹒４８元。
　　現時，恒生指數報２０７６０，升９０點或０﹒４４％；恒生中國企業指數報７１３０，升
３９點或０﹒５５％；恒生科技指數報４５９２，升５６點或１﹒２４％；主板成交
３０４﹒７８億元。
　　上證綜合指數報３３００，升２４點或０﹒７５％，成交１６３８﹒２５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２９，升１２９點或１﹒０５％，成交１１９９﹒３３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１８﹒０００　變動　　　　　＋３﹒２１％
　　最高價　　　　　　１８﹒０００　最低價　　　　１６﹒８８０
　　成交股數　　２４４５﹒７６萬股　成交金額　　　　４﹒２８億
　　１０天平均　　　　２１﹒１９９　歷史波幅％　１１１﹒４００
　　２０天平均　　　　２５﹒８３９　加權平均價　　１７﹒５１４
　　５０天平均　　　　２８﹒６１０　ＲＳＩ１４　　２８﹒９４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入６４０６﹒５７萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１８﹒００　＋３﹒２１
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒７１　＋１﹒５０
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３６﹒３５　－０﹒６８
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒４７　＋２﹒０６
　　新城悅服務（０１７５５）　　　６﹒７７　＋１﹒０４
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　５﹒８７　－０﹒３４
　　中海物業（０２６６９）　　　　８﹒２５　－１﹒５５
　　綠城服務（０２８６９）　　　　７﹒１２　－１﹒３８
　　雅生活（０３３１９）　　　　　９﹒９５　＋１﹒７４
　　金科服務（０９６６６）　　　１５﹒７８　＋２﹒０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰28/07/2022 13:04  《異動股》碧桂園服務等２家公司下午１：０３異動

下一篇新聞︰28/07/2022 09:46  《異動股》再遭摩通降級削目標，碧服跌近３％，碧桂園跌逾１％

其他大手異動
More

28/07/2022 13:21  《異動股》碧服（６０９８）午後抽升逾７％，碧桂園轉升逾３％

28/07/2022 09:42  《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌逾３％，報１６﹒９元

27/07/2022 13:06  《異動股》碧桂園服務等２家公司下午１：０５異動

27/07/2022 10:59  《異動股》碧桂園服務（６０９８）跌近１６％，報１８﹒８４元

27/07/2022 09:48  《異動股》多隻物管股遭高盛削目標，碧服跌一成，華潤萬象跌１％

備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金