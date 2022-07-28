《異動股》碧桂園服務（０６０９８）升逾３％，報１８元

《經濟通通訊社２８日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升３﹒２１％，報１８元，最高價
１８元，最低價１６﹒８８元；成交２４４５﹒７６萬股，成交金額４﹒２８億元；主動買沽比
率５８：４２，資金淨主動買入６４０６﹒５７萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券
香港，金額１０４８﹒２６萬元，加權平均成交價１７﹒４６９元；現時最大淨被動賣出券商為
瑞銀，金額６４７９﹒７１萬元，加權平均成交價１７﹒４８元。
現時，恒生指數報２０７６０，升９０點或０﹒４４％；恒生中國企業指數報７１３０，升
３９點或０﹒５５％；恒生科技指數報４５９２，升５６點或１﹒２４％；主板成交
３０４﹒７８億元。
上證綜合指數報３３００，升２４點或０﹒７５％，成交１６３８﹒２５億元人民幣。
深證成份指數報１２５２９，升１２９點或１﹒０５％，成交１１９９﹒３３億元人民幣。
基本資料
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現價 １８﹒０００ 變動 ＋３﹒２１％
最高價 １８﹒０００ 最低價 １６﹒８８０
成交股數 ２４４５﹒７６萬股 成交金額 ４﹒２８億
１０天平均 ２１﹒１９９ 歷史波幅％ １１１﹒４００
２０天平均 ２５﹒８３９ 加權平均價 １７﹒５１４
５０天平均 ２８﹒６１０ ＲＳＩ１４ ２８﹒９４０
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股份狀態：主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入６４０６﹒５７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） １８﹒００ ＋３﹒２１
世茂服務（００８７３） ２﹒７１ ＋１﹒５０
華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒３５ －０﹒６８
融創服務（０１５１６） ３﹒４７ ＋２﹒０６
新城悅服務（０１７５５） ６﹒７７ ＋１﹒０４
旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒８７ －０﹒３４
中海物業（０２６６９） ８﹒２５ －１﹒５５
綠城服務（０２８６９） ７﹒１２ －１﹒３８
雅生活（０３３１９） ９﹒９５ ＋１﹒７４
金科服務（０９６６６） １５﹒７８ ＋２﹒０７
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（ｅｄ）
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