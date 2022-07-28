《異動股》碧桂園服務（０６０９８）升逾３％，報１８元

《經濟通通訊社２８日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升３﹒２１％，報１８元，最高價

１８元，最低價１６﹒８８元；成交２４４５﹒７６萬股，成交金額４﹒２８億元；主動買沽比

率５８：４２，資金淨主動買入６４０６﹒５７萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券

香港，金額１０４８﹒２６萬元，加權平均成交價１７﹒４６９元；現時最大淨被動賣出券商為

瑞銀，金額６４７９﹒７１萬元，加權平均成交價１７﹒４８元。

現時，恒生指數報２０７６０，升９０點或０﹒４４％；恒生中國企業指數報７１３０，升

３９點或０﹒５５％；恒生科技指數報４５９２，升５６點或１﹒２４％；主板成交

３０４﹒７８億元。

上證綜合指數報３３００，升２４點或０﹒７５％，成交１６３８﹒２５億元人民幣。

深證成份指數報１２５２９，升１２９點或１﹒０５％，成交１１９９﹒３３億元人民幣。



基本資料

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現價 １８﹒０００ 變動 ＋３﹒２１％

最高價 １８﹒０００ 最低價 １６﹒８８０

成交股數 ２４４５﹒７６萬股 成交金額 ４﹒２８億

１０天平均 ２１﹒１９９ 歷史波幅％ １１１﹒４００

２０天平均 ２５﹒８３９ 加權平均價 １７﹒５１４

５０天平均 ２８﹒６１０ ＲＳＩ１４ ２８﹒９４０

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股份狀態：主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入６４０６﹒５７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） １８﹒００ ＋３﹒２１

世茂服務（００８７３） ２﹒７１ ＋１﹒５０

華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒３５ －０﹒６８

融創服務（０１５１６） ３﹒４７ ＋２﹒０６

新城悅服務（０１７５５） ６﹒７７ ＋１﹒０４

旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒８７ －０﹒３４

中海物業（０２６６９） ８﹒２５ －１﹒５５

綠城服務（０２８６９） ７﹒１２ －１﹒３８

雅生活（０３３１９） ９﹒９５ ＋１﹒７４

金科服務（０９６６６） １５﹒７８ ＋２﹒０７

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（ｅｄ）

