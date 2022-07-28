《異動股》舜宇光學科技升近５％突破２０天線，報１１３﹒５元

《經濟通通訊社２８日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）升４﹒９％，報１１３﹒５元，
升穿２０天線（１１１﹒８０５元），最高價１１３﹒７元，最低價１０７﹒７元；成交
２１２﹒０３萬股，成交金額２﹒３６億元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入
９８７７﹒９６萬元。現時最大淨被動買入券商為ＩＭＣ ＡＳＩＡ ＰＡＣＩＦＩＣ，金額
４１８﹒２７萬元，加權平均成交價１１０﹒８４３元；現時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ
ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額１３５３﹒５６萬元，加權平均成交價
１１０﹒８９８元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒７８％。
現時，恒生指數報２０７３２，升６２點或０﹒３％；恒生中國企業指數報７１２２，升
３１點或０﹒４４％；恒生科技指數報４５９１，升５４點或１﹒２１％；主板成交
３３７﹒９７億元。
上證綜合指數報３３０２，升２７點或０﹒８３％，成交１８２６﹒２３億元人民幣。
深證成份指數報１２５４９，升１４９點或１﹒２１％，成交１３３３﹒１４億元人民幣。
基本資料
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現價 １１３﹒５００ 變動 ＋４﹒９０％
最高價 １１３﹒７００ 最低價 １０７﹒７００
成交股數 ２１２﹒０３萬股 成交金額 ２﹒３６億
１０天平均 １０９﹒２５０ 歷史波幅％ ４８﹒５４７
２０天平均 １１１﹒８０５ 加權平均價 １１１﹒１５６
５０天平均 １１５﹒０９９ ＲＳＩ１４ ５１﹒３３０
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入９８７７﹒９６萬元；暫
連升２日，累計升幅５﹒７８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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舜宇光學科技（０２３８２） １１３﹒５００ ＋４﹒９０
賽晶科技（００５８０） ２﹒４１０ ＋２﹒１２
高偉電子（０１４１５） １４﹒４２０ ＋０﹒４２
丘鈦科技（０１４７８） ４﹒７５０ ＋５﹒３２
匯聚科技（０１７２９） １﹒７５０ ＋０﹒５７
瑞聲科技（０２０１８） １５﹒９４０ ＋１﹒９２
威勝控股（０３３９３） ２﹒８９０ ＋０﹒３５
光麗科技（０６０３６） ０﹒４３０ 無升跌
美佳音控股（０６９３９） １﹒０６０ －１﹒８５
洪橋集團（０８１３７） ０﹒３１５ 無升跌
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（ｅｄ）
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