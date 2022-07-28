《異動股》舜宇光學科技升近５％突破２０天線，報１１３﹒５元

《經濟通通訊社２８日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）升４﹒９％，報１１３﹒５元，

升穿２０天線（１１１﹒８０５元），最高價１１３﹒７元，最低價１０７﹒７元；成交

２１２﹒０３萬股，成交金額２﹒３６億元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入

９８７７﹒９６萬元。現時最大淨被動買入券商為ＩＭＣ ＡＳＩＡ ＰＡＣＩＦＩＣ，金額

４１８﹒２７萬元，加權平均成交價１１０﹒８４３元；現時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ

ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額１３５３﹒５６萬元，加權平均成交價

１１０﹒８９８元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒７８％。

現時，恒生指數報２０７３２，升６２點或０﹒３％；恒生中國企業指數報７１２２，升

３１點或０﹒４４％；恒生科技指數報４５９１，升５４點或１﹒２１％；主板成交

３３７﹒９７億元。

上證綜合指數報３３０２，升２７點或０﹒８３％，成交１８２６﹒２３億元人民幣。

深證成份指數報１２５４９，升１４９點或１﹒２１％，成交１３３３﹒１４億元人民幣。



基本資料

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現價 １１３﹒５００ 變動 ＋４﹒９０％

最高價 １１３﹒７００ 最低價 １０７﹒７００

成交股數 ２１２﹒０３萬股 成交金額 ２﹒３６億

１０天平均 １０９﹒２５０ 歷史波幅％ ４８﹒５４７

２０天平均 １１１﹒８０５ 加權平均價 １１１﹒１５６

５０天平均 １１５﹒０９９ ＲＳＩ１４ ５１﹒３３０

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入９８７７﹒９６萬元；暫

連升２日，累計升幅５﹒７８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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舜宇光學科技（０２３８２） １１３﹒５００ ＋４﹒９０

賽晶科技（００５８０） ２﹒４１０ ＋２﹒１２

高偉電子（０１４１５） １４﹒４２０ ＋０﹒４２

丘鈦科技（０１４７８） ４﹒７５０ ＋５﹒３２

匯聚科技（０１７２９） １﹒７５０ ＋０﹒５７

瑞聲科技（０２０１８） １５﹒９４０ ＋１﹒９２

威勝控股（０３３９３） ２﹒８９０ ＋０﹒３５

光麗科技（０６０３６） ０﹒４３０ 無升跌

美佳音控股（０６９３９） １﹒０６０ －１﹒８５

洪橋集團（０８１３７） ０﹒３１５ 無升跌

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（ｅｄ）

