  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02382 舜宇光學科技
即時 按盤價 升110.100 +1.900 (+1.756%)
大手異動

28/07/2022 10:41

《異動股》舜宇光學科技升近５％突破２０天線，報１１３﹒５元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）升４﹒９％，報１１３﹒５元，
升穿２０天線（１１１﹒８０５元），最高價１１３﹒７元，最低價１０７﹒７元；成交
２１２﹒０３萬股，成交金額２﹒３６億元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入
９８７７﹒９６萬元。現時最大淨被動買入券商為ＩＭＣ　ＡＳＩＡ　ＰＡＣＩＦＩＣ，金額
４１８﹒２７萬元，加權平均成交價１１０﹒８４３元；現時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ　
ＡＭＲＯ　ＣＬＥＡＲＩＮＧ　ＨＫ，金額１３５３﹒５６萬元，加權平均成交價
１１０﹒８９８元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒７８％。
　　現時，恒生指數報２０７３２，升６２點或０﹒３％；恒生中國企業指數報７１２２，升
３１點或０﹒４４％；恒生科技指數報４５９１，升５４點或１﹒２１％；主板成交
３３７﹒９７億元。
　　上證綜合指數報３３０２，升２７點或０﹒８３％，成交１８２６﹒２３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４９，升１４９點或１﹒２１％，成交１３３３﹒１４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１１３﹒５００　變動　　　　　＋４﹒９０％
　　最高價　　　　１１３﹒７００　最低價　　　１０７﹒７００
　　成交股數　　２１２﹒０３萬股　成交金額　　　　２﹒３６億
　　１０天平均　　１０９﹒２５０　歷史波幅％　　４８﹒５４７
　　２０天平均　　１１１﹒８０５　加權平均價　１１１﹒１５６
　　５０天平均　　１１５﹒０９９　ＲＳＩ１４　　５１﹒３３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入９８７７﹒９６萬元；暫
連升２日，累計升幅５﹒７８％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學科技（０２３８２）　１１３﹒５００　＋４﹒９０
　　賽晶科技（００５８０）　　　　　２﹒４１０　＋２﹒１２
　　高偉電子（０１４１５）　　　　１４﹒４２０　＋０﹒４２
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　　　４﹒７５０　＋５﹒３２
　　匯聚科技（０１７２９）　　　　　１﹒７５０　＋０﹒５７
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　１５﹒９４０　＋１﹒９２
　　威勝控股（０３３９３）　　　　　２﹒８９０　＋０﹒３５
　　光麗科技（０６０３６）　　　　　０﹒４３０　　　無升跌
　　美佳音控股（０６９３９）　　　　１﹒０６０　－１﹒８５
　　洪橋集團（０８１３７）　　　　　０﹒３１５　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰28/07/2022 10:22  《異動股》首控集團等３家公司上午１０：２１異動

其他大手異動
More

25/07/2022 09:50  《異動股》藥明生物等３家公司上午９：４９異動

21/07/2022 10:33  《異動股》舜宇光學科技漲近６％突破１０天線，報１１３﹒６元

21/07/2022 09:47  《異動股》舜宇光學科技升近３％突破１０天線，報１１０﹒６元

19/07/2022 09:48  《異動股》首程控股等２家公司上午９：４７異動

15/07/2022 09:31  《異動股》舜宇等３家公司上午９：３０異動

備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金