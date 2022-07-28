《異動股》龍湖（００９６０）跌逾３％，報２７﹒３元

《經濟通通訊社２８日專訊》龍湖（００９６０）跌３﹒０２％，報２７﹒３元，最低價
２７﹒３元，最高價２８﹒６元；成交３０６﹒２萬股，成交金額８５２２﹒２３萬元；主動買
沽比率６７：３３，資金淨主動買入１６４１﹒９３萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲
證券，金額２６５﹒５４萬元，加權平均成交價２８﹒０８５元；現時最大淨被動賣出券商為摩
根大通，金額１０５２﹒４６萬元，加權平均成交價２８﹒００４元。以現價計，該股暫連跌２
日，累計跌幅７﹒３％。
現時，恒生指數報２０６９８，升２８點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報７１０９，升
１８點或０﹒２６％；恒生科技指數報４５８２，升４５點或１﹒０１％；主板成交
３４１﹒８８億元。
上證綜合指數報３３００，升２５點或０﹒７７％，成交１８４５﹒７４億元人民幣。
深證成份指數報１２５３５，升１３５點或１﹒１％，成交１３４６﹒２８億元人民幣。
基本資料
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現價 ２７﹒３００ 變動 －３﹒０２％
最高價 ２８﹒６００ 最低價 ２７﹒３００
成交股數 ３０６﹒２萬股 成交金額 ８５２２﹒２３萬
１０天平均 ２８﹒０９５ 歷史波幅％ ６０﹒７７０
２０天平均 ３０﹒８９８ 加權平均價 ２７﹒８３２
５０天平均 ３３﹒２０４ ＲＳＩ１４ ３６﹒６２４
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股份狀態：主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１６４１﹒９３萬元；暫連跌２日，累計
跌幅７﹒３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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龍湖（００９６０） ２７﹒３０ －３﹒０２
越地（００１２３） ９﹒７２ －０﹒９２
中海外（００６８８） ２２﹒０５ －０﹒４５
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２４ ＋１﹒３６
新城發展（０１０３０） ２﹒８０ ＋１﹒４５
潤地（０１１０９） ３３﹒３０ －０﹒８９
碧桂園（０２００７） ３﹒１６ 無升跌
萬科企業（０２２０２） １５﹒４０ －０﹒３９
綠城（０３９００） １５﹒９０ －０﹒６２
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８９ ＋３﹒８５
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（ｅｄ）
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