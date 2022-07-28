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00960 龍湖集團
即時 按盤價 跌27.800 -0.350 (-1.243%)
大手異動

28/07/2022 10:42

《異動股》龍湖（００９６０）跌逾３％，報２７﹒３元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》龍湖（００９６０）跌３﹒０２％，報２７﹒３元，最低價
２７﹒３元，最高價２８﹒６元；成交３０６﹒２萬股，成交金額８５２２﹒２３萬元；主動買
沽比率６７：３３，資金淨主動買入１６４１﹒９３萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲
證券，金額２６５﹒５４萬元，加權平均成交價２８﹒０８５元；現時最大淨被動賣出券商為摩
根大通，金額１０５２﹒４６萬元，加權平均成交價２８﹒００４元。以現價計，該股暫連跌２
日，累計跌幅７﹒３％。
　　現時，恒生指數報２０６９８，升２８點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報７１０９，升
１８點或０﹒２６％；恒生科技指數報４５８２，升４５點或１﹒０１％；主板成交
３４１﹒８８億元。
　　上證綜合指數報３３００，升２５點或０﹒７７％，成交１８４５﹒７４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３５，升１３５點或１﹒１％，成交１３４６﹒２８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２７﹒３００　變動　　　　　　－３﹒０２％
　　最高價　　　　２８﹒６００　最低價　　　　　２７﹒３００
　　成交股數　　３０６﹒２萬股　成交金額　　８５２２﹒２３萬
　　１０天平均　　２８﹒０９５　歷史波幅％　　　６０﹒７７０
　　２０天平均　　３０﹒８９８　加權平均價　　　２７﹒８３２
　　５０天平均　　３３﹒２０４　ＲＳＩ１４　　　３６﹒６２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１６４１﹒９３萬元；暫連跌２日，累計
跌幅７﹒３％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　　　２７﹒３０　－３﹒０２
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒７２　－０﹒９２
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒０５　－０﹒４５
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒２４　＋１﹒３６
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒８０　＋１﹒４５
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒３０　－０﹒８９
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒１６　　　無升跌
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒４０　－０﹒３９
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒９０　－０﹒６２
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒８９　＋３﹒８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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