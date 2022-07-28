《異動股》龍湖（００９６０）跌逾３％，報２７﹒３元

《經濟通通訊社２８日專訊》龍湖（００９６０）跌３﹒０２％，報２７﹒３元，最低價

２７﹒３元，最高價２８﹒６元；成交３０６﹒２萬股，成交金額８５２２﹒２３萬元；主動買

沽比率６７：３３，資金淨主動買入１６４１﹒９３萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲

證券，金額２６５﹒５４萬元，加權平均成交價２８﹒０８５元；現時最大淨被動賣出券商為摩

根大通，金額１０５２﹒４６萬元，加權平均成交價２８﹒００４元。以現價計，該股暫連跌２

日，累計跌幅７﹒３％。

現時，恒生指數報２０６９８，升２８點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報７１０９，升

１８點或０﹒２６％；恒生科技指數報４５８２，升４５點或１﹒０１％；主板成交

３４１﹒８８億元。

上證綜合指數報３３００，升２５點或０﹒７７％，成交１８４５﹒７４億元人民幣。

深證成份指數報１２５３５，升１３５點或１﹒１％，成交１３４６﹒２８億元人民幣。



基本資料

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現價 ２７﹒３００ 變動 －３﹒０２％

最高價 ２８﹒６００ 最低價 ２７﹒３００

成交股數 ３０６﹒２萬股 成交金額 ８５２２﹒２３萬

１０天平均 ２８﹒０９５ 歷史波幅％ ６０﹒７７０

２０天平均 ３０﹒８９８ 加權平均價 ２７﹒８３２

５０天平均 ３３﹒２０４ ＲＳＩ１４ ３６﹒６２４

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股份狀態：主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１６４１﹒９３萬元；暫連跌２日，累計

跌幅７﹒３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ２７﹒３０ －３﹒０２

越地（００１２３） ９﹒７２ －０﹒９２

中海外（００６８８） ２２﹒０５ －０﹒４５

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２４ ＋１﹒３６

新城發展（０１０３０） ２﹒８０ ＋１﹒４５

潤地（０１１０９） ３３﹒３０ －０﹒８９

碧桂園（０２００７） ３﹒１６ 無升跌

萬科企業（０２２０２） １５﹒４０ －０﹒３９

綠城（０３９００） １５﹒９０ －０﹒６２

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８９ ＋３﹒８５

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（ｅｄ）

