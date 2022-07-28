《異動股》佳源國際控股跌逾３％創新低，報０﹒３０５元

《經濟通通訊社２８日專訊》佳源國際控股（０２７６８）跌３﹒１７％，報０﹒３０５元

，最低價０﹒３元，創上市新低，最高價０﹒３１５元；成交８４０３﹒８萬股，成交金額

２５９８﹒７８萬元；主動買沽比率１９：８１，資金淨主動賣出１５７１﹒０３萬元。現時最

大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１０３７﹒７５萬元，加權平均成交價０﹒３０９

元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額３３﹒５４萬元，加權平均成交價０﹒３１元

。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒５８％。

現時，恒生指數報２０７２７，升５６點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報７１２１，升

２９點或０﹒４２％；恒生科技指數報４５８８，升５１點或１﹒１４％；主板成交３５８﹒８

億元。

上證綜合指數報３３０４，升２８點或０﹒８８％，成交１９６３﹒５６億元人民幣。

深證成份指數報１２５４１，升１４２點或１﹒１５％，成交１４２１﹒３６億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３０５ 變動 －３﹒１７％

最高價 ０﹒３１５ 最低價 ０﹒３００

成交股數 ８４０３﹒８萬股 成交金額 ２５９８﹒７８萬

１０天平均 ０﹒３２２ 歷史波幅％ ８１﹒８６１

２０天平均 ０﹒３７０ 加權平均價 ０﹒３０９

５０天平均 ０﹒５１８ ＲＳＩ１４ ３３﹒４５４

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１９：８１，資金淨主動賣出１５７１﹒０３萬元；暫連

跌２日，累計跌幅７﹒５８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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佳源國際控股（０２７６８） ０﹒３０５ －３﹒１７

恒地（０００１２） ２７﹒３００ －０﹒５５

新地（０００１６） ９２﹒８５０ 無升跌

中海外（００６８８） ２２﹒０００ －０﹒６８

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２３０ ＋０﹒９０

龍湖（００９６０） ２７﹒２５０ －３﹒２０

潤地（０１１０９） ３３﹒３００ －０﹒８９

長實（０１１１３） ５５﹒９００ ＋０﹒４５

碧桂園（０２００７） ３﹒１６０ 無升跌

滙景控股（０９９６８） ０﹒２７０ －８﹒４７

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（ｅｄ）

