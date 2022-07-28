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02768 佳源國際控股
即時 按盤價 跌0.295 -0.020 (-6.349%)
大手異動

28/07/2022 10:50

《異動股》佳源國際控股跌逾３％創新低，報０﹒３０５元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》佳源國際控股（０２７６８）跌３﹒１７％，報０﹒３０５元
，最低價０﹒３元，創上市新低，最高價０﹒３１５元；成交８４０３﹒８萬股，成交金額
２５９８﹒７８萬元；主動買沽比率１９：８１，資金淨主動賣出１５７１﹒０３萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１０３７﹒７５萬元，加權平均成交價０﹒３０９
元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額３３﹒５４萬元，加權平均成交價０﹒３１元
。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒５８％。
　　現時，恒生指數報２０７２７，升５６點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報７１２１，升
２９點或０﹒４２％；恒生科技指數報４５８８，升５１點或１﹒１４％；主板成交３５８﹒８
億元。
　　上證綜合指數報３３０４，升２８點或０﹒８８％，成交１９６３﹒５６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４１，升１４２點或１﹒１５％，成交１４２１﹒３６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒３０５　變動　　　　　　－３﹒１７％
　　最高價　　　　　　０﹒３１５　最低價　　　　　　０﹒３００
　　成交股數　　８４０３﹒８萬股　成交金額　　２５９８﹒７８萬
　　１０天平均　　　　０﹒３２２　歷史波幅％　　　８１﹒８６１
　　２０天平均　　　　０﹒３７０　加權平均價　　　　０﹒３０９
　　５０天平均　　　　０﹒５１８　ＲＳＩ１４　　　３３﹒４５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１９：８１，資金淨主動賣出１５７１﹒０３萬元；暫連
跌２日，累計跌幅７﹒５８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒３０５　－３﹒１７
　　恒地（０００１２）　　　　　２７﹒３００　－０﹒５５
　　新地（０００１６）　　　　　９２﹒８５０　　　無升跌
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒０００　－０﹒６８
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒２３０　＋０﹒９０
　　龍湖（００９６０）　　　　　２７﹒２５０　－３﹒２０
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒３００　－０﹒８９
　　長實（０１１１３）　　　　　５５﹒９００　＋０﹒４５
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒１６０　　　無升跌
　　滙景控股（０９９６８）　　　　０﹒２７０　－８﹒４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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