《異動股》佳源國際控股跌逾３％創新低，報０﹒３０５元

《經濟通通訊社２８日專訊》佳源國際控股（０２７６８）跌３﹒１７％，報０﹒３０５元
，最低價０﹒３元，創上市新低，最高價０﹒３１５元；成交８４０３﹒８萬股，成交金額
２５９８﹒７８萬元；主動買沽比率１９：８１，資金淨主動賣出１５７１﹒０３萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１０３７﹒７５萬元，加權平均成交價０﹒３０９
元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額３３﹒５４萬元，加權平均成交價０﹒３１元
。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒５８％。
現時，恒生指數報２０７２７，升５６點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報７１２１，升
２９點或０﹒４２％；恒生科技指數報４５８８，升５１點或１﹒１４％；主板成交３５８﹒８
億元。
上證綜合指數報３３０４，升２８點或０﹒８８％，成交１９６３﹒５６億元人民幣。
深證成份指數報１２５４１，升１４２點或１﹒１５％，成交１４２１﹒３６億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒３０５ 變動 －３﹒１７％
最高價 ０﹒３１５ 最低價 ０﹒３００
成交股數 ８４０３﹒８萬股 成交金額 ２５９８﹒７８萬
１０天平均 ０﹒３２２ 歷史波幅％ ８１﹒８６１
２０天平均 ０﹒３７０ 加權平均價 ０﹒３０９
５０天平均 ０﹒５１８ ＲＳＩ１４ ３３﹒４５４
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１９：８１，資金淨主動賣出１５７１﹒０３萬元；暫連
跌２日，累計跌幅７﹒５８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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佳源國際控股（０２７６８） ０﹒３０５ －３﹒１７
恒地（０００１２） ２７﹒３００ －０﹒５５
新地（０００１６） ９２﹒８５０ 無升跌
中海外（００６８８） ２２﹒０００ －０﹒６８
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２３０ ＋０﹒９０
龍湖（００９６０） ２７﹒２５０ －３﹒２０
潤地（０１１０９） ３３﹒３００ －０﹒８９
長實（０１１１３） ５５﹒９００ ＋０﹒４５
碧桂園（０２００７） ３﹒１６０ 無升跌
滙景控股（０９９６８） ０﹒２７０ －８﹒４７
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（ｅｄ）
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