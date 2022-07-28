《異動股》新東方在綫（１７９７）升逾１０％，報２０﹒２５元

《經濟通通訊社２８日專訊》新東方在綫（０１７９７）升１０﹒１７％，報２０﹒２５元
，最高價２０﹒３元，最低價１８﹒８８元；成交１９８７﹒８８萬股，成交金額３﹒８７億元
；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１﹒３１億元。現時最大淨被動買入券商為中信建
投國際証券，金額１１８﹒３４萬元，加權平均成交價１９﹒３２６元；現時最大淨被動賣出券
商為中國創盈市場服務，金額４７０１﹒４１萬元，加權平均成交價１９﹒４８１元。
現時，恒生指數報２０７０９，升３９點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報７１１２，升
２０點或０﹒２９％；恒生科技指數報４５７９，升４２點或０﹒９５％；主板成交
３６４﹒１３億元。
上證綜合指數報３３０２，升２７點或０﹒８３％，成交２００５﹒０９億元人民幣。
深證成份指數報１２５３３，升１３３點或１﹒０８％，成交１４４５﹒７４億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ２０﹒２５０ 變動 ＋１０﹒１７％
最高價 ２０﹒３００ 最低價 １８﹒８８０
成交股數 １９８７﹒８８萬股 成交金額 ３﹒８７億
１０天平均 １６﹒４２５ 歷史波幅％ １０１﹒１８５
２０天平均 １７﹒６１２ 加權平均價 １９﹒４５１
５０天平均 １２﹒９５１ ＲＳＩ１４ ６３﹒９３４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１﹒３１億元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
新東方在綫（０１７９７） ２０﹒２５ ＋１０﹒１７
中教控股（００８３９） ６﹒６６ ＋４﹒３９
辰林教育（０１５９３） ２﹒１５ －１﹒８３
希望教育（０１７６５） ０﹒６７ ＋３﹒０８
天立國際控股（０１７７３） １﹒１３ ＋８﹒６５
中國春來（０１９６９） ３﹒０４ ＋５﹒１９
宇華教育（０６１６９） １﹒１７ ＋０﹒８６
華南職業教育（０６９１３） １﹒２５ －３﹒８５
東軟教育（０９６１６） ４﹒１９ ＋２﹒７０
新東方（０９９０１） １９﹒８６ ＋６﹒４３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動