《異動股》新東方在綫（１７９７）升逾１０％，報２０﹒２５元

《經濟通通訊社２８日專訊》新東方在綫（０１７９７）升１０﹒１７％，報２０﹒２５元

，最高價２０﹒３元，最低價１８﹒８８元；成交１９８７﹒８８萬股，成交金額３﹒８７億元

；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１﹒３１億元。現時最大淨被動買入券商為中信建

投國際証券，金額１１８﹒３４萬元，加權平均成交價１９﹒３２６元；現時最大淨被動賣出券

商為中國創盈市場服務，金額４７０１﹒４１萬元，加權平均成交價１９﹒４８１元。

現時，恒生指數報２０７０９，升３９點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報７１１２，升

２０點或０﹒２９％；恒生科技指數報４５７９，升４２點或０﹒９５％；主板成交

３６４﹒１３億元。

上證綜合指數報３３０２，升２７點或０﹒８３％，成交２００５﹒０９億元人民幣。

深證成份指數報１２５３３，升１３３點或１﹒０８％，成交１４４５﹒７４億元人民幣。



基本資料

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現價 ２０﹒２５０ 變動 ＋１０﹒１７％

最高價 ２０﹒３００ 最低價 １８﹒８８０

成交股數 １９８７﹒８８萬股 成交金額 ３﹒８７億

１０天平均 １６﹒４２５ 歷史波幅％ １０１﹒１８５

２０天平均 １７﹒６１２ 加權平均價 １９﹒４５１

５０天平均 １２﹒９５１ ＲＳＩ１４ ６３﹒９３４

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股份狀態：主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１﹒３１億元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新東方在綫（０１７９７） ２０﹒２５ ＋１０﹒１７

中教控股（００８３９） ６﹒６６ ＋４﹒３９

辰林教育（０１５９３） ２﹒１５ －１﹒８３

希望教育（０１７６５） ０﹒６７ ＋３﹒０８

天立國際控股（０１７７３） １﹒１３ ＋８﹒６５

中國春來（０１９６９） ３﹒０４ ＋５﹒１９

宇華教育（０６１６９） １﹒１７ ＋０﹒８６

華南職業教育（０６９１３） １﹒２５ －３﹒８５

東軟教育（０９６１６） ４﹒１９ ＋２﹒７０

新東方（０９９０１） １９﹒８６ ＋６﹒４３

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（ｅｄ）

