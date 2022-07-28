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01797 新東方在綫
即時 按盤價 升21.400 +3.020 (+16.431%)
大手異動

28/07/2022 10:53

《異動股》新東方在綫（１７９７）升逾１０％，報２０﹒２５元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》新東方在綫（０１７９７）升１０﹒１７％，報２０﹒２５元
，最高價２０﹒３元，最低價１８﹒８８元；成交１９８７﹒８８萬股，成交金額３﹒８７億元
；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１﹒３１億元。現時最大淨被動買入券商為中信建
投國際証券，金額１１８﹒３４萬元，加權平均成交價１９﹒３２６元；現時最大淨被動賣出券
商為中國創盈市場服務，金額４７０１﹒４１萬元，加權平均成交價１９﹒４８１元。
　　現時，恒生指數報２０７０９，升３９點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報７１１２，升
２０點或０﹒２９％；恒生科技指數報４５７９，升４２點或０﹒９５％；主板成交
３６４﹒１３億元。
　　上證綜合指數報３３０２，升２７點或０﹒８３％，成交２００５﹒０９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３３，升１３３點或１﹒０８％，成交１４４５﹒７４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２０﹒２５０　變動　　　　＋１０﹒１７％
　　最高價　　　　　　２０﹒３００　最低價　　　　１８﹒８８０
　　成交股數　　１９８７﹒８８萬股　成交金額　　　　３﹒８７億
　　１０天平均　　　　１６﹒４２５　歷史波幅％　１０１﹒１８５
　　２０天平均　　　　１７﹒６１２　加權平均價　　１９﹒４５１
　　５０天平均　　　　１２﹒９５１　ＲＳＩ１４　　６３﹒９３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１﹒３１億元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新東方在綫（０１７９７）　　２０﹒２５　＋１０﹒１７
　　中教控股（００８３９）　　　　６﹒６６　　＋４﹒３９
　　辰林教育（０１５９３）　　　　２﹒１５　　－１﹒８３
　　希望教育（０１７６５）　　　　０﹒６７　　＋３﹒０８
　　天立國際控股（０１７７３）　　１﹒１３　　＋８﹒６５
　　中國春來（０１９６９）　　　　３﹒０４　　＋５﹒１９
　　宇華教育（０６１６９）　　　　１﹒１７　　＋０﹒８６
　　華南職業教育（０６９１３）　　１﹒２５　　－３﹒８５
　　東軟教育（０９６１６）　　　　４﹒１９　　＋２﹒７０
　　新東方（０９９０１）　　　　１９﹒８６　　＋６﹒４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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