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00027 銀河娛樂
即時 按盤價 升47.400 +1.750 (+3.834%)
大手異動

28/07/2022 10:55

《異動股》銀娛（２７）升逾３％突破２０天線，報４７﹒１５元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》銀娛（０００２７）升３﹒２９％，報４７﹒１５元，升穿
２０天線（４５﹒８５５元），最高價４７﹒１５元，最低價４５﹒５元；成交５５１﹒４８萬
股，成交金額２﹒５３億元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入５３６２﹒３８萬元。
現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額６２０﹒４２萬元，加權平均成交價４６﹒０２１元；現
時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額１３５１﹒４萬元，加權平均成交價
４６﹒２８７元。
　　現時，恒生指數報２０７１９，升４９點或０﹒２４％；恒生中國企業指數報７１１５，升
２３點或０﹒３４％；恒生科技指數報４５８２，升４６點或１﹒０１％；主板成交
３６７﹒９５億元。
　　上證綜合指數報３３０３，升２７點或０﹒８４％，成交２０３２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２２，升１２３點或０﹒９９％，成交１４６０﹒７４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４７﹒１５０　變動　　　　＋３﹒２９％
　　最高價　　　　　４７﹒１５０　最低價　　　４５﹒５００
　　成交股數　　５５１﹒４８萬股　成交金額　　　２﹒５３億
　　１０天平均　　　４５﹒６０５　歷史波幅％　３０﹒４３６
　　２０天平均　　　４５﹒８５５　加權平均價　４５﹒８５１
　　５０天平均　　　４３﹒４７９　ＲＳＩ１４　５９﹒２５０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入５３６２﹒３８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀娛（０００２７）　　　　　４７﹒１５０　＋３﹒２９
　　凱升控股（００１０２）　　　　０﹒２０８　＋８﹒９０
　　新濠（００２００）　　　　　　５﹒６００　＋２﹒３８
　　信德集團（００２４２）　　　　１﹒４９０　＋０﹒６８
　　澳博（００８８０）　　　　　　３﹒３５０　＋２﹒１３
　　世紀娛樂國際（００９５９）　　０﹒３３０　＋６﹒４５
　　永利澳門（０１１２８）　　　　５﹒２６０　＋３﹒７５
　　金沙（０１９２８）　　　　　１８﹒９００　＋２﹒１６
　　美高梅（０２２８２）　　　　　４﹒３８０　＋２﹒１０
　　金界控股（０３９１８）　　　　７﹒３７０　－０﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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