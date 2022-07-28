《異動股》銀娛（２７）升逾３％突破２０天線，報４７﹒１５元

《經濟通通訊社２８日專訊》銀娛（０００２７）升３﹒２９％，報４７﹒１５元，升穿
２０天線（４５﹒８５５元），最高價４７﹒１５元，最低價４５﹒５元；成交５５１﹒４８萬
股，成交金額２﹒５３億元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入５３６２﹒３８萬元。
現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額６２０﹒４２萬元，加權平均成交價４６﹒０２１元；現
時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額１３５１﹒４萬元，加權平均成交價
４６﹒２８７元。
現時，恒生指數報２０７１９，升４９點或０﹒２４％；恒生中國企業指數報７１１５，升
２３點或０﹒３４％；恒生科技指數報４５８２，升４６點或１﹒０１％；主板成交
３６７﹒９５億元。
上證綜合指數報３３０３，升２７點或０﹒８４％，成交２０３２億元人民幣。
深證成份指數報１２５２２，升１２３點或０﹒９９％，成交１４６０﹒７４億元人民幣。
基本資料
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現價 ４７﹒１５０ 變動 ＋３﹒２９％
最高價 ４７﹒１５０ 最低價 ４５﹒５００
成交股數 ５５１﹒４８萬股 成交金額 ２﹒５３億
１０天平均 ４５﹒６０５ 歷史波幅％ ３０﹒４３６
２０天平均 ４５﹒８５５ 加權平均價 ４５﹒８５１
５０天平均 ４３﹒４７９ ＲＳＩ１４ ５９﹒２５０
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入５３６２﹒３８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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銀娛（０００２７） ４７﹒１５０ ＋３﹒２９
凱升控股（００１０２） ０﹒２０８ ＋８﹒９０
新濠（００２００） ５﹒６００ ＋２﹒３８
信德集團（００２４２） １﹒４９０ ＋０﹒６８
澳博（００８８０） ３﹒３５０ ＋２﹒１３
世紀娛樂國際（００９５９） ０﹒３３０ ＋６﹒４５
永利澳門（０１１２８） ５﹒２６０ ＋３﹒７５
金沙（０１９２８） １８﹒９００ ＋２﹒１６
美高梅（０２２８２） ４﹒３８０ ＋２﹒１０
金界控股（０３９１８） ７﹒３７０ －０﹒１４
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（ｅｄ）
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