《異動股》銀娛（２７）升逾３％突破２０天線，報４７﹒１５元

《經濟通通訊社２８日專訊》銀娛（０００２７）升３﹒２９％，報４７﹒１５元，升穿

２０天線（４５﹒８５５元），最高價４７﹒１５元，最低價４５﹒５元；成交５５１﹒４８萬

股，成交金額２﹒５３億元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入５３６２﹒３８萬元。

現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額６２０﹒４２萬元，加權平均成交價４６﹒０２１元；現

時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額１３５１﹒４萬元，加權平均成交價

４６﹒２８７元。

現時，恒生指數報２０７１９，升４９點或０﹒２４％；恒生中國企業指數報７１１５，升

２３點或０﹒３４％；恒生科技指數報４５８２，升４６點或１﹒０１％；主板成交

３６７﹒９５億元。

上證綜合指數報３３０３，升２７點或０﹒８４％，成交２０３２億元人民幣。

深證成份指數報１２５２２，升１２３點或０﹒９９％，成交１４６０﹒７４億元人民幣。



基本資料

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現價 ４７﹒１５０ 變動 ＋３﹒２９％

最高價 ４７﹒１５０ 最低價 ４５﹒５００

成交股數 ５５１﹒４８萬股 成交金額 ２﹒５３億

１０天平均 ４５﹒６０５ 歷史波幅％ ３０﹒４３６

２０天平均 ４５﹒８５５ 加權平均價 ４５﹒８５１

５０天平均 ４３﹒４７９ ＲＳＩ１４ ５９﹒２５０

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入５３６２﹒３８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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銀娛（０００２７） ４７﹒１５０ ＋３﹒２９

凱升控股（００１０２） ０﹒２０８ ＋８﹒９０

新濠（００２００） ５﹒６００ ＋２﹒３８

信德集團（００２４２） １﹒４９０ ＋０﹒６８

澳博（００８８０） ３﹒３５０ ＋２﹒１３

世紀娛樂國際（００９５９） ０﹒３３０ ＋６﹒４５

永利澳門（０１１２８） ５﹒２６０ ＋３﹒７５

金沙（０１９２８） １８﹒９００ ＋２﹒１６

美高梅（０２２８２） ４﹒３８０ ＋２﹒１０

金界控股（０３９１８） ７﹒３７０ －０﹒１４

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（ｅｄ）

