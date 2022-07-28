《異動股》南京熊貓電子股份漲逾１１％破２５０天線

《經濟通通訊社２８日專訊》南京熊貓電子股份（００５５３）升１１﹒１４％，報

３﹒８９元，升穿２５０天線（３﹒６８６元），最高價３﹒９元，最低價３﹒４５元；成交

４３﹒４萬股，成交金額１５８﹒２５萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入

６５﹒７６萬元。現時最大淨被動買入券商為國泰君安證券，金額１１﹒０４萬元，加權平均成

交價３﹒４５元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１９﹒４６萬元，加權平

均成交價３﹒６６５元。

現時，恒生指數報２０６８７，升１７點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報７１０２，升

１１點或０﹒１６％；恒生科技指數報４５７５，升３８點或０﹒８５％；主板成交３８８﹒２

億元。

上證綜合指數報３２９８，升２２點或０﹒７％，成交２１５３﹒７億元人民幣。

深證成份指數報１２５０５，升１０６點或０﹒８６％，成交１５４０﹒１４億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒８９０ 變動 ＋１１﹒１４％

最高價 ３﹒９００ 最低價 ３﹒４５０

成交股數 ４３﹒４萬股 成交金額 １５８﹒２５萬

１０天平均 ３﹒６５５ 歷史波幅％ ７８﹒５０２

２０天平均 ３﹒７３１ 加權平均價 ３﹒６４６

５０天平均 ３﹒４８５ ＲＳＩ１４ ６０﹒６４４

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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入６５﹒７６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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南京熊貓電子股份（００５５３） ３﹒８９ ＋１１﹒１４

比亞迪電子（００２８５） ２１﹒８０ ＋７﹒３９

偉易達（００３０３） ５４﹒３０ ＋０﹒９３

中國通信服務（００５５２） ３﹒２０ －０﹒３１

中興（００７６３） １７﹒２６ ＋１﹒６５

中國鐵塔（００７８８） １﹒０２ ＋０﹒９９

俊知集團（０１３００） ０﹒６３ －１﹒５６

京信通信（０２３４２） １﹒４９ ＋０﹒６８

鴻騰（０６０８８） １﹒３３ －０﹒７５

長飛光纖光纜（０６８６９） １４﹒９０ ＋２﹒９０

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（ｅｄ）

