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00553 南京熊貓電子股份
即時 按盤價 升3.620 +0.120 (+3.429%)
大手異動

28/07/2022 11:05

《異動股》南京熊貓電子股份漲逾１１％破２５０天線

　　《經濟通通訊社２８日專訊》南京熊貓電子股份（００５５３）升１１﹒１４％，報
３﹒８９元，升穿２５０天線（３﹒６８６元），最高價３﹒９元，最低價３﹒４５元；成交
４３﹒４萬股，成交金額１５８﹒２５萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入
６５﹒７６萬元。現時最大淨被動買入券商為國泰君安證券，金額１１﹒０４萬元，加權平均成
交價３﹒４５元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１９﹒４６萬元，加權平
均成交價３﹒６６５元。
　　現時，恒生指數報２０６８７，升１７點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報７１０２，升
１１點或０﹒１６％；恒生科技指數報４５７５，升３８點或０﹒８５％；主板成交３８８﹒２
億元。
　　上證綜合指數報３２９８，升２２點或０﹒７％，成交２１５３﹒７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０５，升１０６點或０﹒８６％，成交１５４０﹒１４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３﹒８９０　變動　　　　＋１１﹒１４％
　　最高價　　　　３﹒９００　最低價　　　　　３﹒４５０
　　成交股數　　４３﹒４萬股　成交金額　　１５８﹒２５萬
　　１０天平均　　３﹒６５５　歷史波幅％　　７８﹒５０２
　　２０天平均　　３﹒７３１　加權平均價　　　３﹒６４６
　　５０天平均　　３﹒４８５　ＲＳＩ１４　　６０﹒６４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入６５﹒７６萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　南京熊貓電子股份（００５５３）　　３﹒８９　＋１１﹒１４
　　比亞迪電子（００２８５）　　　　２１﹒８０　　＋７﹒３９
　　偉易達（００３０３）　　　　　　５４﹒３０　　＋０﹒９３
　　中國通信服務（００５５２）　　　　３﹒２０　　－０﹒３１
　　中興（００７６３）　　　　　　　１７﹒２６　　＋１﹒６５
　　中國鐵塔（００７８８）　　　　　　１﹒０２　　＋０﹒９９
　　俊知集團（０１３００）　　　　　　０﹒６３　　－１﹒５６
　　京信通信（０２３４２）　　　　　　１﹒４９　　＋０﹒６８
　　鴻騰（０６０８８）　　　　　　　　１﹒３３　　－０﹒７５
　　長飛光纖光纜（０６８６９）　　　１４﹒９０　　＋２﹒９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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