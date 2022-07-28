《異動股》信義光能跌逾３％失守１００天線，報１２﹒５２元

《經濟通通訊社２８日專訊》信義光能（００９６８）跌３﹒１％，報１２﹒５２元，跌穿

１００天線（１２﹒８７６元），最低價１２﹒５２元，最高價１２﹒９６元；成交

１０１６﹒３７萬股，成交金額１﹒３億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出

１９６﹒９１萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額５７８﹒６８萬元，加權平均成交價

１２﹒７７４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞穗證券亞洲，金額７６６﹒８４萬元，加權平均

成交價１２﹒７７１元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒５７％。

現時，恒生指數報２０６２１，跌４８點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報７０８１，跌

９點或０﹒１４％；恒生科技指數報４５６５，升２８點或０﹒６３％；主板成交４２０﹒１５

億元。

上證綜合指數報３２９８，升２２點或０﹒６９％，成交２３１７﹒８３億元人民幣。

深證成份指數報１２５０３，升１０３點或０﹒８４％，成交１６４３﹒１８億元人民幣。



基本資料

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現價 １２﹒５２０ 變動 －３﹒１０％

最高價 １２﹒９６０ 最低價 １２﹒５２０

成交股數 １０１６﹒３７萬股 成交金額 １﹒３億

１０天平均 １２﹒４２６ 歷史波幅％ ３４﹒８３２

２０天平均 １２﹒２８９ 加權平均價 １２﹒７８２

５０天平均 １２﹒８５４ ＲＳＩ１４ ５０﹒２９２

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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１９６﹒９１萬元；暫

連跌２日，累計跌幅４﹒５７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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信義光能（００９６８） １２﹒５２０ －３﹒１０

協鑫新能源（００４５１） ０﹒１５０ －１２﹒７９

北京能源國際（００６８６） ０﹒２２８ －１﹒３０

卡姆丹克太陽能（００７１２） ０﹒２８５ 無升跌

水發興業能源（００７５０） １﹒１７０ －０﹒８５

陽光能源（００７５７） ０﹒３６０ 無升跌

順風清潔能源（０１１６５） ０﹒０４５ －４﹒２６

北控清潔能源集團（０１２５０） ０﹒０７４ ＋１﹒３７

新特能源（０１７９９） ２１﹒２００ ＋２﹒４２

協鑫科技（０３８００） ３﹒５７０ －１﹒３８

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（ｅｄ）

