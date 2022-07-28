《異動股》信義光能跌逾３％失守１００天線，報１２﹒５２元

《經濟通通訊社２８日專訊》信義光能（００９６８）跌３﹒１％，報１２﹒５２元，跌穿
１００天線（１２﹒８７６元），最低價１２﹒５２元，最高價１２﹒９６元；成交
１０１６﹒３７萬股，成交金額１﹒３億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出
１９６﹒９１萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額５７８﹒６８萬元，加權平均成交價
１２﹒７７４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞穗證券亞洲，金額７６６﹒８４萬元，加權平均
成交價１２﹒７７１元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒５７％。
現時，恒生指數報２０６２１，跌４８點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報７０８１，跌
９點或０﹒１４％；恒生科技指數報４５６５，升２８點或０﹒６３％；主板成交４２０﹒１５
億元。
上證綜合指數報３２９８，升２２點或０﹒６９％，成交２３１７﹒８３億元人民幣。
深證成份指數報１２５０３，升１０３點或０﹒８４％，成交１６４３﹒１８億元人民幣。
基本資料
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現價 １２﹒５２０ 變動 －３﹒１０％
最高價 １２﹒９６０ 最低價 １２﹒５２０
成交股數 １０１６﹒３７萬股 成交金額 １﹒３億
１０天平均 １２﹒４２６ 歷史波幅％ ３４﹒８３２
２０天平均 １２﹒２８９ 加權平均價 １２﹒７８２
５０天平均 １２﹒８５４ ＲＳＩ１４ ５０﹒２９２
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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１９６﹒９１萬元；暫
連跌２日，累計跌幅４﹒５７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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信義光能（００９６８） １２﹒５２０ －３﹒１０
協鑫新能源（００４５１） ０﹒１５０ －１２﹒７９
北京能源國際（００６８６） ０﹒２２８ －１﹒３０
卡姆丹克太陽能（００７１２） ０﹒２８５ 無升跌
水發興業能源（００７５０） １﹒１７０ －０﹒８５
陽光能源（００７５７） ０﹒３６０ 無升跌
順風清潔能源（０１１６５） ０﹒０４５ －４﹒２６
北控清潔能源集團（０１２５０） ０﹒０７４ ＋１﹒３７
新特能源（０１７９９） ２１﹒２００ ＋２﹒４２
協鑫科技（０３８００） ３﹒５７０ －１﹒３８
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（ｅｄ）
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