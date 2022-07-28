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00968 信義光能
即時 按盤價 跌12.680 -0.240 (-1.858%)
大手異動

28/07/2022 11:21

《異動股》信義光能跌逾３％失守１００天線，報１２﹒５２元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》信義光能（００９６８）跌３﹒１％，報１２﹒５２元，跌穿
１００天線（１２﹒８７６元），最低價１２﹒５２元，最高價１２﹒９６元；成交
１０１６﹒３７萬股，成交金額１﹒３億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出
１９６﹒９１萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額５７８﹒６８萬元，加權平均成交價
１２﹒７７４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞穗證券亞洲，金額７６６﹒８４萬元，加權平均
成交價１２﹒７７１元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒５７％。
　　現時，恒生指數報２０６２１，跌４８點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報７０８１，跌
９點或０﹒１４％；恒生科技指數報４５６５，升２８點或０﹒６３％；主板成交４２０﹒１５
億元。
　　上證綜合指數報３２９８，升２２點或０﹒６９％，成交２３１７﹒８３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０３，升１０３點或０﹒８４％，成交１６４３﹒１８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１２﹒５２０　變動　　　　－３﹒１０％
　　最高價　　　　　　１２﹒９６０　最低價　　　１２﹒５２０
　　成交股數　　１０１６﹒３７萬股　成交金額　　　　１﹒３億
　　１０天平均　　　　１２﹒４２６　歷史波幅％　３４﹒８３２
　　２０天平均　　　　１２﹒２８９　加權平均價　１２﹒７８２
　　５０天平均　　　　１２﹒８５４　ＲＳＩ１４　５０﹒２９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１９６﹒９１萬元；暫
連跌２日，累計跌幅４﹒５７％
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信義光能（００９６８）　　　　　１２﹒５２０　　－３﹒１０
　　協鑫新能源（００４５１）　　　　　０﹒１５０　－１２﹒７９
　　北京能源國際（００６８６）　　　　０﹒２２８　　－１﹒３０
　　卡姆丹克太陽能（００７１２）　　　０﹒２８５　　　　無升跌
　　水發興業能源（００７５０）　　　　１﹒１７０　　－０﹒８５
　　陽光能源（００７５７）　　　　　　０﹒３６０　　　　無升跌
　　順風清潔能源（０１１６５）　　　　０﹒０４５　　－４﹒２６
　　北控清潔能源集團（０１２５０）　　０﹒０７４　　＋１﹒３７
　　新特能源（０１７９９）　　　　　２１﹒２００　　＋２﹒４２
　　協鑫科技（０３８００）　　　　　　３﹒５７０　　－１﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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