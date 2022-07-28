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09992 泡泡瑪特
即時 按盤價 跌19.300 -0.600 (-3.015%)
大手異動

28/07/2022 11:23

《異動股》泡泡瑪特（０９９９２）微跌創新低，報１９﹒７２元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）跌０﹒９％，報１９﹒７２元，最低
價１９﹒７元，創上市新低，最高價２０﹒３元；成交２２５﹒８９萬股，成交金額
４５１７﹒５４萬元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出９９７﹒４９萬元。現時最大
淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額４００﹒７７萬元，加權平均成交價１９﹒９７８元；現
時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額２１０﹒３５萬元，加權平均成交價
２０﹒０１５元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒３２％。
　　現時，恒生指數報２０６００，跌６９點或０﹒３４％；恒生中國企業指數報７０７３，跌
１８點或０﹒２６％；恒生科技指數報４５５６，升２０點或０﹒４５％；主板成交
４２４﹒１１億元。
　　上證綜合指數報３２９３，升１８點或０﹒５５％，成交２３４５﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８１，升８１點或０﹒６６％，成交１６６１﹒４１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１９﹒７２０　變動　　　　　　－０﹒９０％
　　最高價　　　　　２０﹒３００　最低價　　　　　１９﹒７００
　　成交股數　　２２５﹒８９萬股　成交金額　　４５１７﹒５４萬
　　１０天平均　　　２１﹒９６７　歷史波幅％　　　７０﹒７５１
　　２０天平均　　　２７﹒７４４　加權平均價　　　１９﹒９９８
　　５０天平均　　　３１﹒２８９　ＲＳＩ１４　　　２１﹒８２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出９９７﹒４９萬元；暫連跌
２日，累計跌幅６﹒３２％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　泡泡瑪特（０９９９２）　　　　１９﹒７２０　－０﹒９０
　　安山金控（０００３３）　　　　　２﹒０７０　－１﹒４３
　　興利集團（００１１４）　　　　　０﹒４８０　＋１﹒０５
　　僑雄國際（新）（００３８１）　　０﹒２０６　　　無升跌
　　彩星集團（００６３５）　　　　　０﹒６６０　　　無升跌
　　ＣＭＯＮ（０１７９２）　　　　　０﹒０４８　－５﹒８８
　　奇士達（０６９１８）　　　　　　１﹒７５０　－０﹒５７
　　佰悅集團（０８５４５）　　　　　０﹒０３６　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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