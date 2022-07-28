《異動股》泡泡瑪特（０９９９２）微跌創新低，報１９﹒７２元

《經濟通通訊社２８日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）跌０﹒９％，報１９﹒７２元，最低
價１９﹒７元，創上市新低，最高價２０﹒３元；成交２２５﹒８９萬股，成交金額
４５１７﹒５４萬元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出９９７﹒４９萬元。現時最大
淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額４００﹒７７萬元，加權平均成交價１９﹒９７８元；現
時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額２１０﹒３５萬元，加權平均成交價
２０﹒０１５元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒３２％。
現時，恒生指數報２０６００，跌６９點或０﹒３４％；恒生中國企業指數報７０７３，跌
１８點或０﹒２６％；恒生科技指數報４５５６，升２０點或０﹒４５％；主板成交
４２４﹒１１億元。
上證綜合指數報３２９３，升１８點或０﹒５５％，成交２３４５﹒５４億元人民幣。
深證成份指數報１２４８１，升８１點或０﹒６６％，成交１６６１﹒４１億元人民幣。
基本資料
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現價 １９﹒７２０ 變動 －０﹒９０％
最高價 ２０﹒３００ 最低價 １９﹒７００
成交股數 ２２５﹒８９萬股 成交金額 ４５１７﹒５４萬
１０天平均 ２１﹒９６７ 歷史波幅％ ７０﹒７５１
２０天平均 ２７﹒７４４ 加權平均價 １９﹒９９８
５０天平均 ３１﹒２８９ ＲＳＩ１４ ２１﹒８２４
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出９９７﹒４９萬元；暫連跌
２日，累計跌幅６﹒３２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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泡泡瑪特（０９９９２） １９﹒７２０ －０﹒９０
安山金控（０００３３） ２﹒０７０ －１﹒４３
興利集團（００１１４） ０﹒４８０ ＋１﹒０５
僑雄國際（新）（００３８１） ０﹒２０６ 無升跌
彩星集團（００６３５） ０﹒６６０ 無升跌
ＣＭＯＮ（０１７９２） ０﹒０４８ －５﹒８８
奇士達（０６９１８） １﹒７５０ －０﹒５７
佰悅集團（０８５４５） ０﹒０３６ 無升跌
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（ｅｄ）
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