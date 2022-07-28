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02800 盈富基金
即時 按盤價 跌21.120 -0.080 (-0.377%)
大手異動

28/07/2022 11:24

《大手成交》盈富基金一手約７２萬股特別盤，涉資１５２１萬元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》盈富基金（０２８００）於１１：２３ａｍ錄得１手
７２﹒１５萬股特別盤，每股造２１﹒０８元，較上日收市價低０﹒５７％，涉資
１５２０﹒９２萬元。
　　盈富基金現價跌０﹒４７％，報２１﹒１元；成交５４５１﹒８９萬股，成交金額
１１﹒５６億元，主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出８６０９﹒６２萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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