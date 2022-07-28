《異動股》寶龍商業（０９９０９）跌近３％創新低，報４﹒１２元

《經濟通通訊社２８日專訊》寶龍商業（０９９０９）跌２﹒８３％，報４﹒１２元，最低
價４﹒１１元，創上市新低，最高價４﹒３３元；成交６６﹒８萬股，成交金額２８２﹒１９萬
元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出４０﹒８１萬元。現時最大淨被動買入券商為美
銀，金額４０﹒３８萬元，加權平均成交價４﹒２２９元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通
，金額５８﹒４７萬元，加權平均成交價４﹒２３３元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
１３﹒２６％。
現時，恒生指數報２０５５４，跌１１５點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報７０６０，
跌３１點或０﹒４４％；恒生科技指數報４５４７，升１１點或０﹒２５％；主板成交
４４１﹒９６億元。
上證綜合指數報３２９４，升１８點或０﹒５７％，成交２４０９﹒９９億元人民幣。
深證成份指數報１２４８５，升８５點或０﹒６９％，成交１７００﹒４億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒１２０ 變動 －２﹒８３％
最高價 ４﹒３３０ 最低價 ４﹒１１０
成交股數 ６６﹒８萬股 成交金額 ２８２﹒１９萬
１０天平均 ４﹒３４１ 歷史波幅％ ７２﹒２６６
２０天平均 ４﹒５９２ 加權平均價 ４﹒２２４
５０天平均 ５﹒４６２ ＲＳＩ１４ ３５﹒２１４
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出４０﹒８１萬元；暫連跌２
日，累計跌幅１３﹒２６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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寶龍商業（０９９０９） ４﹒１２ －２﹒８３
世茂服務（００８７３） ２﹒６８ ＋０﹒３７
華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒１０ －１﹒３７
融創服務（０１５１６） ３﹒４０ 無升跌
新城悅服務（０１７５５） ６﹒６１ －１﹒３４
旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒７４ －２﹒５５
中海物業（０２６６９） ８﹒１０ －３﹒３４
雅生活（０３３１９） ９﹒８９ ＋１﹒１２
碧桂園服務（０６０９８） １７﹒３８ －０﹒３４
金科服務（０９６６６） １５﹒８０ ＋２﹒２０
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（ｅｄ）
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