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09909 寶龍商業
即時 按盤價 升4.380 +0.140 (+3.302%)
大手異動

28/07/2022 11:31

《異動股》寶龍商業（０９９０９）跌近３％創新低，報４﹒１２元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》寶龍商業（０９９０９）跌２﹒８３％，報４﹒１２元，最低
價４﹒１１元，創上市新低，最高價４﹒３３元；成交６６﹒８萬股，成交金額２８２﹒１９萬
元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出４０﹒８１萬元。現時最大淨被動買入券商為美
銀，金額４０﹒３８萬元，加權平均成交價４﹒２２９元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通
，金額５８﹒４７萬元，加權平均成交價４﹒２３３元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
１３﹒２６％。
　　現時，恒生指數報２０５５４，跌１１５點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報７０６０，
跌３１點或０﹒４４％；恒生科技指數報４５４７，升１１點或０﹒２５％；主板成交
４４１﹒９６億元。
　　上證綜合指數報３２９４，升１８點或０﹒５７％，成交２４０９﹒９９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８５，升８５點或０﹒６９％，成交１７００﹒４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　４﹒１２０　變動　　　　　－２﹒８３％
　　最高價　　　　４﹒３３０　最低價　　　　　４﹒１１０
　　成交股數　　６６﹒８萬股　成交金額　　２８２﹒１９萬
　　１０天平均　　４﹒３４１　歷史波幅％　　７２﹒２６６
　　２０天平均　　４﹒５９２　加權平均價　　　４﹒２２４
　　５０天平均　　５﹒４６２　ＲＳＩ１４　　３５﹒２１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出４０﹒８１萬元；暫連跌２
日，累計跌幅１３﹒２６％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寶龍商業（０９９０９）　　　　４﹒１２　－２﹒８３
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒６８　＋０﹒３７
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３６﹒１０　－１﹒３７
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒４０　　　無升跌
　　新城悅服務（０１７５５）　　　６﹒６１　－１﹒３４
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　５﹒７４　－２﹒５５
　　中海物業（０２６６９）　　　　８﹒１０　－３﹒３４
　　雅生活（０３３１９）　　　　　９﹒８９　＋１﹒１２
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１７﹒３８　－０﹒３４
　　金科服務（０９６６６）　　　１５﹒８０　＋２﹒２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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