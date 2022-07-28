《異動股》寶龍商業（０９９０９）跌近３％創新低，報４﹒１２元

《經濟通通訊社２８日專訊》寶龍商業（０９９０９）跌２﹒８３％，報４﹒１２元，最低

價４﹒１１元，創上市新低，最高價４﹒３３元；成交６６﹒８萬股，成交金額２８２﹒１９萬

元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出４０﹒８１萬元。現時最大淨被動買入券商為美

銀，金額４０﹒３８萬元，加權平均成交價４﹒２２９元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通

，金額５８﹒４７萬元，加權平均成交價４﹒２３３元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

１３﹒２６％。

現時，恒生指數報２０５５４，跌１１５點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報７０６０，

跌３１點或０﹒４４％；恒生科技指數報４５４７，升１１點或０﹒２５％；主板成交

４４１﹒９６億元。

上證綜合指數報３２９４，升１８點或０﹒５７％，成交２４０９﹒９９億元人民幣。

深證成份指數報１２４８５，升８５點或０﹒６９％，成交１７００﹒４億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒１２０ 變動 －２﹒８３％

最高價 ４﹒３３０ 最低價 ４﹒１１０

成交股數 ６６﹒８萬股 成交金額 ２８２﹒１９萬

１０天平均 ４﹒３４１ 歷史波幅％ ７２﹒２６６

２０天平均 ４﹒５９２ 加權平均價 ４﹒２２４

５０天平均 ５﹒４６２ ＲＳＩ１４ ３５﹒２１４

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出４０﹒８１萬元；暫連跌２

日，累計跌幅１３﹒２６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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寶龍商業（０９９０９） ４﹒１２ －２﹒８３

世茂服務（００８７３） ２﹒６８ ＋０﹒３７

華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒１０ －１﹒３７

融創服務（０１５１６） ３﹒４０ 無升跌

新城悅服務（０１７５５） ６﹒６１ －１﹒３４

旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒７４ －２﹒５５

中海物業（０２６６９） ８﹒１０ －３﹒３４

雅生活（０３３１９） ９﹒８９ ＋１﹒１２

碧桂園服務（０６０９８） １７﹒３８ －０﹒３４

金科服務（０９６６６） １５﹒８０ ＋２﹒２０

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（ｅｄ）

