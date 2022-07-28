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01109 華潤置地
即時 按盤價 跌33.250 -0.350 (-1.042%)
大手異動

28/07/2022 11:33

《異動股》潤地跌近３％失守１０天線，報３２﹒６５元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》潤地（０１１０９）跌２﹒８３％，報３２﹒６５元，跌穿
１０天線（３３﹒４６元），最低價３２﹒５５元，最高價３３﹒７元；成交４５０﹒０９萬股
，成交金額１﹒４９億元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額７７３﹒４５萬元，加權
平均成交價３３﹒０４７元；現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額２３６２﹒８６萬
元，加權平均成交價３３﹒２６元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒８１％。
　　現時，恒生指數報２０５４３，跌１２６點或０﹒６１％；恒生中國企業指數報７０５６，
跌３４點或０﹒４９％；恒生科技指數報４５４５，升８點或０﹒２％；主板成交４４６﹒３２
億元。
　　上證綜合指數報３２９４，升１８點或０﹒５７％，成交２４０９﹒９９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８５，升８５點或０﹒６９％，成交１７００﹒４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３２﹒６５０　變動　　　　－２﹒８３％
　　最高價　　　　　３３﹒７００　最低價　　　３２﹒５５０
　　成交股數　　４５０﹒０９萬股　成交金額　　　１﹒４９億
　　１０天平均　　　３３﹒４６０　歷史波幅％　３４﹒７２４
　　２０天平均　　　３４﹒７１５　加權平均價　３３﹒１９１
　　５０天平均　　　３３﹒９３３　ＲＳＩ１４　４２﹒３３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿１０天線；暫連跌２日，累計跌幅４﹒８１％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤地（０１１０９）　　　　　３２﹒６５　－２﹒８３
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒６５　－１﹒６３
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒６５　－２﹒２６
　　中國金茂（００８１７）　　　　１﹒８６　－１﹒０６
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒２４　＋１﹒３６
　　龍湖（００９６０）　　　　　２６﹒９０　－４﹒４４
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒１２　－１﹒２７
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒０６　－２﹒５９
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒７６　－１﹒５０
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒８８　＋３﹒３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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