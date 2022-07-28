《異動股》潤地跌近３％失守１０天線，報３２﹒６５元

《經濟通通訊社２８日專訊》潤地（０１１０９）跌２﹒８３％，報３２﹒６５元，跌穿

１０天線（３３﹒４６元），最低價３２﹒５５元，最高價３３﹒７元；成交４５０﹒０９萬股

，成交金額１﹒４９億元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額７７３﹒４５萬元，加權

平均成交價３３﹒０４７元；現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額２３６２﹒８６萬

元，加權平均成交價３３﹒２６元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒８１％。

現時，恒生指數報２０５４３，跌１２６點或０﹒６１％；恒生中國企業指數報７０５６，

跌３４點或０﹒４９％；恒生科技指數報４５４５，升８點或０﹒２％；主板成交４４６﹒３２

億元。

上證綜合指數報３２９４，升１８點或０﹒５７％，成交２４０９﹒９９億元人民幣。

深證成份指數報１２４８５，升８５點或０﹒６９％，成交１７００﹒４億元人民幣。



基本資料

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現價 ３２﹒６５０ 變動 －２﹒８３％

最高價 ３３﹒７００ 最低價 ３２﹒５５０

成交股數 ４５０﹒０９萬股 成交金額 １﹒４９億

１０天平均 ３３﹒４６０ 歷史波幅％ ３４﹒７２４

２０天平均 ３４﹒７１５ 加權平均價 ３３﹒１９１

５０天平均 ３３﹒９３３ ＲＳＩ１４ ４２﹒３３９

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股份狀態：跌穿１０天線；暫連跌２日，累計跌幅４﹒８１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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潤地（０１１０９） ３２﹒６５ －２﹒８３

越地（００１２３） ９﹒６５ －１﹒６３

中海外（００６８８） ２１﹒６５ －２﹒２６

中國金茂（００８１７） １﹒８６ －１﹒０６

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２４ ＋１﹒３６

龍湖（００９６０） ２６﹒９０ －４﹒４４

碧桂園（０２００７） ３﹒１２ －１﹒２７

萬科企業（０２２０２） １５﹒０６ －２﹒５９

綠城（０３９００） １５﹒７６ －１﹒５０

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８８ ＋３﹒３０

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（ｅｄ）

