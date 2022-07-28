《異動股》潤地跌近３％失守１０天線，報３２﹒６５元

《經濟通通訊社２８日專訊》潤地（０１１０９）跌２﹒８３％，報３２﹒６５元，跌穿
１０天線（３３﹒４６元），最低價３２﹒５５元，最高價３３﹒７元；成交４５０﹒０９萬股
，成交金額１﹒４９億元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額７７３﹒４５萬元，加權
平均成交價３３﹒０４７元；現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額２３６２﹒８６萬
元，加權平均成交價３３﹒２６元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒８１％。
現時，恒生指數報２０５４３，跌１２６點或０﹒６１％；恒生中國企業指數報７０５６，
跌３４點或０﹒４９％；恒生科技指數報４５４５，升８點或０﹒２％；主板成交４４６﹒３２
億元。
上證綜合指數報３２９４，升１８點或０﹒５７％，成交２４０９﹒９９億元人民幣。
深證成份指數報１２４８５，升８５點或０﹒６９％，成交１７００﹒４億元人民幣。
基本資料
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現價 ３２﹒６５０ 變動 －２﹒８３％
最高價 ３３﹒７００ 最低價 ３２﹒５５０
成交股數 ４５０﹒０９萬股 成交金額 １﹒４９億
１０天平均 ３３﹒４６０ 歷史波幅％ ３４﹒７２４
２０天平均 ３４﹒７１５ 加權平均價 ３３﹒１９１
５０天平均 ３３﹒９３３ ＲＳＩ１４ ４２﹒３３９
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股份狀態：跌穿１０天線；暫連跌２日，累計跌幅４﹒８１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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潤地（０１１０９） ３２﹒６５ －２﹒８３
越地（００１２３） ９﹒６５ －１﹒６３
中海外（００６８８） ２１﹒６５ －２﹒２６
中國金茂（００８１７） １﹒８６ －１﹒０６
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２４ ＋１﹒３６
龍湖（００９６０） ２６﹒９０ －４﹒４４
碧桂園（０２００７） ３﹒１２ －１﹒２７
萬科企業（０２２０２） １５﹒０６ －２﹒５９
綠城（０３９００） １５﹒７６ －１﹒５０
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８８ ＋３﹒３０
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（ｅｄ）
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