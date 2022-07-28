  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
03053 Ａ南方港元
即時 按盤價 不變1,036.300 0.000 (0.000%)
大手異動

28/07/2022 12:00

《大手成交》Ａ南方港元一手約２萬股非自動對盤，涉１８６５萬元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》Ａ南方港元（０３０５３）於１１：５９ａｍ錄得１手１﹒８
萬股非自動對盤，每股造１０３６﹒２６元，較上日收市價低０﹒００４％，涉資
１８６５﹒２７萬元。
　　Ａ南方港元現價無升跌，報１０３６﹒３元；成交１﹒８萬股，成交金額１８６５﹒２７萬
元，主動買沽比率。（ｒｗ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金