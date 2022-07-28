《經濟通通訊社２８日專訊》Ａ南方港元（０３０５３）於１１：５９ａｍ錄得１手１﹒８
萬股非自動對盤，每股造１０３６﹒２６元，較上日收市價低０﹒００４％，涉資
１８６５﹒２７萬元。
Ａ南方港元現價無升跌，報１０３６﹒３元；成交１﹒８萬股，成交金額１８６５﹒２７萬
元，主動買沽比率。（ｒｗ）
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28/07/2022 12:00
《大手成交》Ａ南方港元一手約２萬股非自動對盤，涉１８６５萬元
《經濟通通訊社２８日專訊》Ａ南方港元（０３０５３）於１１：５９ａｍ錄得１手１﹒８
萬股非自動對盤，每股造１０３６﹒２６元，較上日收市價低０﹒００４％，涉資
１８６５﹒２７萬元。
Ａ南方港元現價無升跌，報１０３６﹒３元；成交１﹒８萬股，成交金額１８６５﹒２７萬
元，主動買沽比率。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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