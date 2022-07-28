《異動股》上坤地產跌近１７％穿１０天線兼創新低報１﹒１１元

《經濟通通訊社２８日專訊》上坤地產（０６９００）跌１６﹒５４％，報１﹒１１元，跌

穿１０天線（１﹒３０２元），最低價１﹒１１元，創上市新低，最高價１﹒３３元；成交

４０００股，成交金額４８８０元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入２２２０元。現

時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２２２０元，加權平均成交價１﹒１１元。

現時，恒生指數報２０５５４，跌１１５點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報７０６０，

跌３１點或０﹒４４％；恒生科技指數報４５４９，升１２點或０﹒２８％；主板成交

４８９﹒５３億元。

上證綜合指數報３２９４，升１８點或０﹒５７％，成交２４０９﹒９９億元人民幣。

深證成份指數報１２４８５，升８５點或０﹒６９％，成交１７００﹒４億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒１１０ 變動 －１６﹒５４％

最高價 １﹒３３０ 最低價 １﹒１１０

成交股數 ４０００股 成交金額 ４８８０

１０天平均 １﹒３０２ 歷史波幅％ ８１﹒８５７

２０天平均 １﹒３７５ 加權平均價 １﹒２２０

５０天平均 １﹒５３１ ＲＳＩ１４ ２４﹒７７２

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股份狀態：跌穿１０天線，創上市新低；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入２２２０元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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上坤地產（０６９００） １﹒１１０ －１６﹒５４

新地（０００１６） ９２﹒１００ －０﹒８１

中海外（００６８８） ２１﹒７５０ －１﹒８１

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１９０ －０﹒９０

龍湖（００９６０） ２６﹒９００ －４﹒４４

潤地（０１１０９） ３２﹒６５０ －２﹒８３

長實（０１１１３） ５５﹒４５０ －０﹒３６

碧桂園（０２００７） ３﹒０８０ －２﹒５３

萬科企業（０２２０２） １５﹒１２０ －２﹒２０

滙景控股（０９９６８） ０﹒２５５ －１３﹒５６

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（ｅｄ）

