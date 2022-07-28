《經濟通通訊社２８日專訊》盈富基金（０２８００）於１：０１ｐｍ錄得１手７２﹒１５
萬股特別盤，每股造２１﹒１２元，較上日收市價低０﹒３８％，涉資１５２３﹒８１萬元。
盈富基金現價跌０﹒３８％，報２１﹒１２元；成交６９９５﹒５４萬股，成交金額
１４﹒８１億元，主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出５４９８﹒０３萬元。（ｒｗ）
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28/07/2022 13:02
《大手成交》盈富基金一手約７２萬股特別盤，涉資１５２４萬元
《經濟通通訊社２８日專訊》盈富基金（０２８００）於１：０１ｐｍ錄得１手７２﹒１５
萬股特別盤，每股造２１﹒１２元，較上日收市價低０﹒３８％，涉資１５２３﹒８１萬元。
盈富基金現價跌０﹒３８％，報２１﹒１２元；成交６９９５﹒５４萬股，成交金額
１４﹒８１億元，主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出５４９８﹒０３萬元。（ｒｗ）
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28/07/2022 09:45 《大手成交》盈富基金一手約７２萬股特別盤，涉資１５２５萬元
27/07/2022 10:25 《大手成交》盈富基金一手約７１萬股特別盤，涉資１５０９萬元
25/07/2022 13:50 《大手成交》盈富基金一手約７２萬股特別盤，涉資１５１０萬元
22/07/2022 14:36 《大手成交》盈富基金一手約６８萬股特別盤，涉資１４４０萬元
22/07/2022 13:01 《大手成交》盈富基金一手約４８萬股特別盤，涉資１０１９萬元
|備註：
|即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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