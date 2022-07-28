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02007 碧桂園
即時 按盤價 升3.170 +0.010 (+0.316%)
大手異動

28/07/2022 13:05

《異動股》碧桂園（０２００７）升逾２％，報３﹒２３元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》碧桂園（０２００７）升２﹒２２％，報３﹒２３元，最高價
３﹒２６元，最低價３﹒０８元，創５２周新低；成交１﹒２１億股，成交金額３﹒８４億元；
主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入９９７４﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國
投資信息，金額１０３９﹒１６萬元，加權平均成交價３﹒１７９元；現時最大淨被動賣出券商
為摩根士丹利，金額３９９０﹒３３萬元，加權平均成交價３﹒１６８元。
　　現時，恒生指數報２０６１１，跌５８點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報７０９０，跌
１點或０﹒０２％；恒生科技指數報４５６０，升２３點或０﹒５２％；主板成交５０８﹒２３
億元。
　　上證綜合指數報３２９６，升２０點或０﹒６３％，成交２４７６﹒７９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９０，升９０點或０﹒７３％，成交１７４１﹒３８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３﹒２３０　變動　　　　＋２﹒２２％
　　最高價　　　　３﹒２６０　最低價　　　　３﹒０８０
　　成交股數　　１﹒２１億股　成交金額　　　３﹒８４億
　　１０天平均　　３﹒３３３　歷史波幅％　９６﹒１９８
　　２０天平均　　３﹒８２９　加權平均價　　３﹒１６６
　　５０天平均　　４﹒３１２　ＲＳＩ１４　３６﹒１７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入９９７４﹒３萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒２３　＋２﹒２２
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒８７　＋０﹒６１
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒３０　＋０﹒６８
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒３５　＋６﹒３３
　　龍湖（００９６０）　　　　　２８﹒０５　－０﹒３６
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒８７　＋３﹒９９
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒４０　－０﹒６０
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒４０　－０﹒３９
　　綠城（０３９００）　　　　　１６﹒２０　＋１﹒２５
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒９１　＋４﹒９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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