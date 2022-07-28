《異動股》碧桂園（０２００７）升逾２％，報３﹒２３元

《經濟通通訊社２８日專訊》碧桂園（０２００７）升２﹒２２％，報３﹒２３元，最高價
３﹒２６元，最低價３﹒０８元，創５２周新低；成交１﹒２１億股，成交金額３﹒８４億元；
主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入９９７４﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國
投資信息，金額１０３９﹒１６萬元，加權平均成交價３﹒１７９元；現時最大淨被動賣出券商
為摩根士丹利，金額３９９０﹒３３萬元，加權平均成交價３﹒１６８元。
現時，恒生指數報２０６１１，跌５８點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報７０９０，跌
１點或０﹒０２％；恒生科技指數報４５６０，升２３點或０﹒５２％；主板成交５０８﹒２３
億元。
上證綜合指數報３２９６，升２０點或０﹒６３％，成交２４７６﹒７９億元人民幣。
深證成份指數報１２４９０，升９０點或０﹒７３％，成交１７４１﹒３８億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒２３０ 變動 ＋２﹒２２％
最高價 ３﹒２６０ 最低價 ３﹒０８０
成交股數 １﹒２１億股 成交金額 ３﹒８４億
１０天平均 ３﹒３３３ 歷史波幅％ ９６﹒１９８
２０天平均 ３﹒８２９ 加權平均價 ３﹒１６６
５０天平均 ４﹒３１２ ＲＳＩ１４ ３６﹒１７３
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入９９７４﹒３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園（０２００７） ３﹒２３ ＋２﹒２２
越地（００１２３） ９﹒８７ ＋０﹒６１
中海外（００６８８） ２２﹒３０ ＋０﹒６８
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒３５ ＋６﹒３３
龍湖（００９６０） ２８﹒０５ －０﹒３６
新城發展（０１０３０） ２﹒８７ ＋３﹒９９
潤地（０１１０９） ３３﹒４０ －０﹒６０
萬科企業（０２２０２） １５﹒４０ －０﹒３９
綠城（０３９００） １６﹒２０ ＋１﹒２５
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒９１ ＋４﹒９４
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（ｅｄ）
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