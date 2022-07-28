《異動股》碧桂園（０２００７）升逾２％，報３﹒２３元

《經濟通通訊社２８日專訊》碧桂園（０２００７）升２﹒２２％，報３﹒２３元，最高價

３﹒２６元，最低價３﹒０８元，創５２周新低；成交１﹒２１億股，成交金額３﹒８４億元；

主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入９９７４﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國

投資信息，金額１０３９﹒１６萬元，加權平均成交價３﹒１７９元；現時最大淨被動賣出券商

為摩根士丹利，金額３９９０﹒３３萬元，加權平均成交價３﹒１６８元。

現時，恒生指數報２０６１１，跌５８點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報７０９０，跌

１點或０﹒０２％；恒生科技指數報４５６０，升２３點或０﹒５２％；主板成交５０８﹒２３

億元。

上證綜合指數報３２９６，升２０點或０﹒６３％，成交２４７６﹒７９億元人民幣。

深證成份指數報１２４９０，升９０點或０﹒７３％，成交１７４１﹒３８億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒２３０ 變動 ＋２﹒２２％

最高價 ３﹒２６０ 最低價 ３﹒０８０

成交股數 １﹒２１億股 成交金額 ３﹒８４億

１０天平均 ３﹒３３３ 歷史波幅％ ９６﹒１９８

２０天平均 ３﹒８２９ 加權平均價 ３﹒１６６

５０天平均 ４﹒３１２ ＲＳＩ１４ ３６﹒１７３

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入９９７４﹒３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ３﹒２３ ＋２﹒２２

越地（００１２３） ９﹒８７ ＋０﹒６１

中海外（００６８８） ２２﹒３０ ＋０﹒６８

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒３５ ＋６﹒３３

龍湖（００９６０） ２８﹒０５ －０﹒３６

新城發展（０１０３０） ２﹒８７ ＋３﹒９９

潤地（０１１０９） ３３﹒４０ －０﹒６０

萬科企業（０２２０２） １５﹒４０ －０﹒３９

綠城（０３９００） １６﹒２０ ＋１﹒２５

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒９１ ＋４﹒９４

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（ｅｄ）

