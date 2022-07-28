《異動股》明源雲升近５％突破１０天線，報７﹒９４元

《經濟通通訊社２８日專訊》明源雲（００９０９）升４﹒７５％，報７﹒９４元，升穿

１０天線（７﹒８９５元），最高價７﹒９６元，最低價７﹒６２元；成交３５２﹒９１萬股，

成交金額２７３４﹒９４萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２３１﹒５６萬元。

現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額２４０﹒１２萬元，加權平均成交價７﹒７４元；現

時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１７１﹒３２萬元，加權平均成交價７﹒７４４元。

現時，恒生指數報２０５８８，跌８１點或０﹒３９％；恒生中國企業指數報７０８２，跌

８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４５５３，升１７點或０﹒３８％；主板成交５２７﹒３４

億元。

上證綜合指數報３２９４，升１９點或０﹒５８％，成交２５６５﹒５２億元人民幣。

深證成份指數報１２４７７，升７８點或０﹒６３％，成交１７９６﹒５６億元人民幣。



基本資料

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現價 ７﹒９４０ 變動 ＋４﹒７５％

最高價 ７﹒９６０ 最低價 ７﹒６２０

成交股數 ３５２﹒９１萬股 成交金額 ２７３４﹒９４萬

１０天平均 ７﹒８９５ 歷史波幅％ ７６﹒３８４

２０天平均 ９﹒２８６ 加權平均價 ７﹒７５０

５０天平均 １０﹒０６８ ＲＳＩ１４ ３５﹒９２１

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２３１﹒５６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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明源雲（００９０９） ７﹒９４ ＋４﹒７５

騰訊（００７００） ３２１﹒４０ ＋０﹒３７

快手（０１０２４） ８４﹒８５ ＋０﹒２４

小米（０１８１０） １３﹒０２ ＋２﹒５２

美團（０３６９０） １８８﹒２０ －１﹒００

京東健康（０６６１８） ６４﹒６０ ＋１﹒８１

京東集團（０９６１８） ２４５﹒４０ －１﹒３７

百度（０９８８８） １３８﹒８０ ＋１﹒８３

阿里（０９９８８） ９９﹒９０ －１﹒０９

網易（０９９９９） １５０﹒４０ －０﹒４６

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（ｅｄ）

