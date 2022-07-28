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00909 明源雲
即時 按盤價 升7.850 +0.270 (+3.562%)
大手異動

28/07/2022 13:12

《異動股》明源雲升近５％突破１０天線，報７﹒９４元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》明源雲（００９０９）升４﹒７５％，報７﹒９４元，升穿
１０天線（７﹒８９５元），最高價７﹒９６元，最低價７﹒６２元；成交３５２﹒９１萬股，
成交金額２７３４﹒９４萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２３１﹒５６萬元。
現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額２４０﹒１２萬元，加權平均成交價７﹒７４元；現
時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１７１﹒３２萬元，加權平均成交價７﹒７４４元。
　　現時，恒生指數報２０５８８，跌８１點或０﹒３９％；恒生中國企業指數報７０８２，跌
８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４５５３，升１７點或０﹒３８％；主板成交５２７﹒３４
億元。
　　上證綜合指數報３２９４，升１９點或０﹒５８％，成交２５６５﹒５２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７７，升７８點或０﹒６３％，成交１７９６﹒５６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　７﹒９４０　變動　　　　　　＋４﹒７５％
　　最高價　　　　　　７﹒９６０　最低價　　　　　　７﹒６２０
　　成交股數　　３５２﹒９１萬股　成交金額　　２７３４﹒９４萬
　　１０天平均　　　　７﹒８９５　歷史波幅％　　　７６﹒３８４
　　２０天平均　　　　９﹒２８６　加權平均價　　　　７﹒７５０
　　５０天平均　　　１０﹒０６８　ＲＳＩ１４　　　３５﹒９２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２３１﹒５６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　明源雲（００９０９）　　　　７﹒９４　＋４﹒７５
　　騰訊（００７００）　　　３２１﹒４０　＋０﹒３７
　　快手（０１０２４）　　　　８４﹒８５　＋０﹒２４
　　小米（０１８１０）　　　　１３﹒０２　＋２﹒５２
　　美團（０３６９０）　　　１８８﹒２０　－１﹒００
　　京東健康（０６６１８）　　６４﹒６０　＋１﹒８１
　　京東集團（０９６１８）　２４５﹒４０　－１﹒３７
　　百度（０９８８８）　　　１３８﹒８０　＋１﹒８３
　　阿里（０９９８８）　　　　９９﹒９０　－１﹒０９
　　網易（０９９９９）　　　１５０﹒４０　－０﹒４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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