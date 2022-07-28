《異動股》明源雲升近５％突破１０天線，報７﹒９４元

《經濟通通訊社２８日專訊》明源雲（００９０９）升４﹒７５％，報７﹒９４元，升穿
１０天線（７﹒８９５元），最高價７﹒９６元，最低價７﹒６２元；成交３５２﹒９１萬股，
成交金額２７３４﹒９４萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２３１﹒５６萬元。
現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額２４０﹒１２萬元，加權平均成交價７﹒７４元；現
時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１７１﹒３２萬元，加權平均成交價７﹒７４４元。
現時，恒生指數報２０５８８，跌８１點或０﹒３９％；恒生中國企業指數報７０８２，跌
８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４５５３，升１７點或０﹒３８％；主板成交５２７﹒３４
億元。
上證綜合指數報３２９４，升１９點或０﹒５８％，成交２５６５﹒５２億元人民幣。
深證成份指數報１２４７７，升７８點或０﹒６３％，成交１７９６﹒５６億元人民幣。
基本資料
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現價 ７﹒９４０ 變動 ＋４﹒７５％
最高價 ７﹒９６０ 最低價 ７﹒６２０
成交股數 ３５２﹒９１萬股 成交金額 ２７３４﹒９４萬
１０天平均 ７﹒８９５ 歷史波幅％ ７６﹒３８４
２０天平均 ９﹒２８６ 加權平均價 ７﹒７５０
５０天平均 １０﹒０６８ ＲＳＩ１４ ３５﹒９２１
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２３１﹒５６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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明源雲（００９０９） ７﹒９４ ＋４﹒７５
騰訊（００７００） ３２１﹒４０ ＋０﹒３７
快手（０１０２４） ８４﹒８５ ＋０﹒２４
小米（０１８１０） １３﹒０２ ＋２﹒５２
美團（０３６９０） １８８﹒２０ －１﹒００
京東健康（０６６１８） ６４﹒６０ ＋１﹒８１
京東集團（０９６１８） ２４５﹒４０ －１﹒３７
百度（０９８８８） １３８﹒８０ ＋１﹒８３
阿里（０９９８８） ９９﹒９０ －１﹒０９
網易（０９９９９） １５０﹒４０ －０﹒４６
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（ｅｄ）
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