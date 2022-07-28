  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
08166 中國農業生態
即時 按盤價 跌0.120 -0.029 (-19.463%)
大手異動

28/07/2022 13:16

《異動股》中國農業生態跌近１９％創新低，報０﹒１２１元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國農業生態（０８１６６）跌１８﹒７９％，報０﹒１２１
元，最低價０﹒１２１元，創上市新低，最高價０﹒１３元；成交５４﹒３萬股，成交金額
７﹒０５萬元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出１﹒５５萬元。現時最大淨被動買入
券商為耀才證券國際，金額４﹒１６萬元，加權平均成交價０﹒１３元；現時最大淨被動賣出券
商為高盛亞洲證券，金額２﹒７３萬元，加權平均成交價０﹒１３元。
　　現時，恒生指數報２０５８４，跌８５點或０﹒４１％；恒生中國企業指數報７０８０，跌
１１點或０﹒１６％；恒生科技指數報４５５５，升１８點或０﹒４１％；主板成交５３６億元

　　上證綜合指數報３２９３，升１７點或０﹒５４％，成交２６０５﹒７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７０，升７１點或０﹒５７％，成交１８２０﹒６１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒１２１　變動　　　　－１８﹒７９％
　　最高價　　　　０﹒１３０　最低價　　　　　０﹒１２１
　　成交股數　　５４﹒３萬股　成交金額　　　　７﹒０５萬
　　１０天平均　　０﹒１５４　歷史波幅％　　７２﹒４６３
　　２０天平均　　０﹒１５７　加權平均價　　　０﹒１３０
　　５０天平均　　０﹒１８１　ＲＳＩ１４　　　２﹒４３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出１﹒５５萬元
　
（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰10/02/2022 09:35  《異動股》中農業生態升近４２％突破１０天線，報０﹒３５５元

備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金