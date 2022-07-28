《異動股》中國農業生態跌近１９％創新低，報０﹒１２１元

《經濟通通訊社２８日專訊》中國農業生態（０８１６６）跌１８﹒７９％，報０﹒１２１
元，最低價０﹒１２１元，創上市新低，最高價０﹒１３元；成交５４﹒３萬股，成交金額
７﹒０５萬元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出１﹒５５萬元。現時最大淨被動買入
券商為耀才證券國際，金額４﹒１６萬元，加權平均成交價０﹒１３元；現時最大淨被動賣出券
商為高盛亞洲證券，金額２﹒７３萬元，加權平均成交價０﹒１３元。
現時，恒生指數報２０５８４，跌８５點或０﹒４１％；恒生中國企業指數報７０８０，跌
１１點或０﹒１６％；恒生科技指數報４５５５，升１８點或０﹒４１％；主板成交５３６億元
。
上證綜合指數報３２９３，升１７點或０﹒５４％，成交２６０５﹒７億元人民幣。
深證成份指數報１２４７０，升７１點或０﹒５７％，成交１８２０﹒６１億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１２１ 變動 －１８﹒７９％
最高價 ０﹒１３０ 最低價 ０﹒１２１
成交股數 ５４﹒３萬股 成交金額 ７﹒０５萬
１０天平均 ０﹒１５４ 歷史波幅％ ７２﹒４６３
２０天平均 ０﹒１５７ 加權平均價 ０﹒１３０
５０天平均 ０﹒１８１ ＲＳＩ１４ ２﹒４３７
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出１﹒５５萬元
（ｅｄ）
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