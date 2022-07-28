《經濟通通訊社２８日專訊》南方恒指ＥＴＦ（０３０３７）於１：２２ｐｍ錄得１手
２６０萬股非自動對盤，每股造２１﹒４４元，較上日收市價高０﹒２８％，涉資５５７４﹒４
萬元。
南方恒指ＥＴＦ現價無升跌，報２１﹒３８元；成交４４５﹒４９萬股，成交金額
９５４９﹒４８萬元，主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入４５﹒２４萬元。（ｒｗ）
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28/07/2022 13:23
《大手成交》南方恒指ＥＴＦ２６０萬股非自動對盤，涉５５７４萬
《經濟通通訊社２８日專訊》南方恒指ＥＴＦ（０３０３７）於１：２２ｐｍ錄得１手
２６０萬股非自動對盤，每股造２１﹒４４元，較上日收市價高０﹒２８％，涉資５５７４﹒４
萬元。
南方恒指ＥＴＦ現價無升跌，報２１﹒３８元；成交４４５﹒４９萬股，成交金額
９５４９﹒４８萬元，主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入４５﹒２４萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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