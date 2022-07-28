《經濟通通訊社２８日專訊》騰訊（００７００）於１：３９ｐｍ錄得１手１０﹒６萬股交
叉盤，每股造３２１﹒９元，較上日收市價高０﹒５３％，涉資３４１２﹒１４萬元。
騰訊現價升０﹒５％，報３２１﹒８元；成交８２６﹒１萬股，成交金額２６﹒６８億元，
主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入２﹒４億元。（ｒｗ）
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28/07/2022 13:40
《大手成交》騰訊一手約１１萬股交叉盤，涉資３４１２萬元
《經濟通通訊社２８日專訊》騰訊（００７００）於１：３９ｐｍ錄得１手１０﹒６萬股交
叉盤，每股造３２１﹒９元，較上日收市價高０﹒５３％，涉資３４１２﹒１４萬元。
騰訊現價升０﹒５％，報３２１﹒８元；成交８２６﹒１萬股，成交金額２６﹒６８億元，
主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入２﹒４億元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰28/07/2022 14:39 《大手成交》騰訊一手約２３萬股交叉盤，涉資７３７７萬元
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28/07/2022 09:05 《大手成交》美團等３家公司上午９：０４大手交易
27/07/2022 14:05 《大手成交》騰訊一手約２５萬股交叉盤，涉資８２４６萬元
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|備註：
|即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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