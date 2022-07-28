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00973 L'OCCITANE
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大手異動

28/07/2022 14:06

《大手成交》歐舒丹一手約４０萬股交叉盤，涉資１０６０萬元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》歐舒丹（００９７３）於２：０５ｐｍ錄得１手３９﹒７５萬
股交叉盤，每股造２６﹒６７５元，較上日收市價高２﹒４％，涉資１０６０﹒３３萬元。
　　歐舒丹現價升２﹒５％，報２６﹒７元；成交７４﹒５３萬股，成交金額１９８４﹒２９萬
元，主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入２５３﹒０３萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
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