《異動股》匯鑫小貸升４０％突破１０天線，報０﹒６３元

《經濟通通訊社２８日專訊》匯鑫小貸（０１５７７）升４０％，報０﹒６３元，升穿１０
天線（０﹒５４３元），最高價０﹒６３元，創１個月新高，最低價０﹒６３元；成交８０００
股，成交金額５０４０元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入５０４０元。現時最大淨
被動賣出券商為尊嘉證券國際，金額５０４０元，加權平均成交價０﹒６３元。
現時，恒生指數報２０５９５，跌７４點或０﹒３６％；恒生中國企業指數報７０７２，跌
１９點或０﹒２７％；恒生科技指數報４５５２，升１６點或０﹒３６％；主板成交
６２４﹒４３億元。
上證綜合指數報３２８６，升１１點或０﹒３４％，成交３２０６﹒１億元人民幣。
深證成份指數報１２４４３，升４４點或０﹒３６％，成交２１８０﹒５５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒６３０ 變動 ＋４０﹒００％
最高價 ０﹒６３０ 最低價 ０﹒６３０
成交股數 ８０００股 成交金額 ５０４０
１０天平均 ０﹒５４３ 歷史波幅％ ２０５﹒４０１
２０天平均 ０﹒６４７ 加權平均價 ０﹒６３０
５０天平均 ０﹒８９７ ＲＳＩ１４ ５５﹒７０９
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股份狀態：升穿１０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入５０４０
元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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匯鑫小貸（０１５７７） ０﹒６３ ＋４０﹒００
新鴻基公司（０００８６） ３﹒６３ －０﹒８２
山高金融（００４１２） ０﹒８６ ＋１﹒１８
中基長壽科學（００７６７） ０﹒０７ 無升跌
海通恆信（０１９０５） ０﹒８４ ＋９﹒０９
遠東宏信（０３３６０） ６﹒４３ ＋１﹒４２
富道集團（０３８４８） ６﹒０２ －０﹒１７
中國船舶租賃（０３８７７） １﹒４６ ＋８﹒１５
盛業（０６０６９） ５﹒５３ 無升跌
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒９１ ＋４﹒９４
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（ｅｄ）
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