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01577 匯鑫小貸
即時 按盤價 升0.630 +0.180 (+40.000%)
大手異動

28/07/2022 14:10

《異動股》匯鑫小貸升４０％突破１０天線，報０﹒６３元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》匯鑫小貸（０１５７７）升４０％，報０﹒６３元，升穿１０
天線（０﹒５４３元），最高價０﹒６３元，創１個月新高，最低價０﹒６３元；成交８０００
股，成交金額５０４０元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入５０４０元。現時最大淨
被動賣出券商為尊嘉證券國際，金額５０４０元，加權平均成交價０﹒６３元。
　　現時，恒生指數報２０５９５，跌７４點或０﹒３６％；恒生中國企業指數報７０７２，跌
１９點或０﹒２７％；恒生科技指數報４５５２，升１６點或０﹒３６％；主板成交
６２４﹒４３億元。
　　上證綜合指數報３２８６，升１１點或０﹒３４％，成交３２０６﹒１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４３，升４４點或０﹒３６％，成交２１８０﹒５５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒６３０　變動　　　　＋４０﹒００％
　　最高價　　　０﹒６３０　最低價　　　　　０﹒６３０
　　成交股數　　８０００股　成交金額　　　　　５０４０
　　１０天平均　０﹒５４３　歷史波幅％　２０５﹒４０１
　　２０天平均　０﹒６４７　加權平均價　　　０﹒６３０
　　５０天平均　０﹒８９７　ＲＳＩ１４　　５５﹒７０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入５０４０

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯鑫小貸（０１５７７）　　　　０﹒６３　＋４０﹒００
　　新鴻基公司（０００８６）　　　３﹒６３　　－０﹒８２
　　山高金融（００４１２）　　　　０﹒８６　　＋１﹒１８
　　中基長壽科學（００７６７）　　０﹒０７　　　　無升跌
　　海通恆信（０１９０５）　　　　０﹒８４　　＋９﹒０９
　　遠東宏信（０３３６０）　　　　６﹒４３　　＋１﹒４２
　　富道集團（０３８４８）　　　　６﹒０２　　－０﹒１７
　　中國船舶租賃（０３８７７）　　１﹒４６　　＋８﹒１５
　　盛業（０６０６９）　　　　　　５﹒５３　　　　無升跌
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒９１　　＋４﹒９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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