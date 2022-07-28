《異動股》石藥集團升逾５％突破２５０天線，報８﹒７５元

《經濟通通訊社２８日專訊》石藥集團（０１０９３）升５﹒０４％，報８﹒７５元，升穿

２５０天線（８﹒６９８元），最高價８﹒７５元，創１個月新高，最低價８﹒２８元；成交

３８０８﹒２２萬股，成交金額３﹒２６億元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入

４６３２﹒６９萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額２８３４﹒０７萬元

，加權平均成交價８﹒５３８元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額１１９０﹒８萬

元，加權平均成交價８﹒６０１元。

現時，恒生指數報２０６２３，跌４６點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報７０８２，跌

９點或０﹒１３％；恒生科技指數報４５５５，升１９點或０﹒４２％；主板成交６６２﹒０５

億元。

上證綜合指數報３２８３，升７點或０﹒２３％，成交３４５１﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１２４３０，升３０點或０﹒２５％，成交２３３２﹒４８億元人民幣。



基本資料

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現價 ８﹒７５０ 變動 ＋５﹒０４％

最高價 ８﹒７５０ 最低價 ８﹒２８０

成交股數 ３８０８﹒２２萬股 成交金額 ３﹒２６億

１０天平均 ８﹒３７３ 歷史波幅％ ４３﹒６７３

２０天平均 ８﹒２６６ 加權平均價 ８﹒５５２

５０天平均 ７﹒８４１ ＲＳＩ１４ ６２﹒９９６

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入

４６３２﹒６９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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石藥集團（０１０９３） ８﹒７５ ＋５﹒０４

山東新華製藥股份（００７１９） ５﹒１９ －０﹒５７

康哲藥業（００８６７） １２﹒８６ ＋０﹒４７

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒６７ ＋０﹒８６

三生製藥（０１５３０） ５﹒３８ －０﹒１９

復星醫藥（０２１９６） ２９﹒６５ －１﹒８２

藥明康德（０２３５９） ９６﹒３５ ＋０﹒０５

潤藥（０３３２０） ４﹒８７ －０﹒６１

康龍化成（０３７５９） ６６﹒７５ －１﹒４０

凱萊英（０６８２１） １１４﹒７０ －１﹒９７

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（ｅｄ）

