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01093 石藥集團
即時 按盤價 升8.710 +0.380 (+4.562%)
大手異動

28/07/2022 14:30

《異動股》石藥集團升逾５％突破２５０天線，報８﹒７５元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》石藥集團（０１０９３）升５﹒０４％，報８﹒７５元，升穿
２５０天線（８﹒６９８元），最高價８﹒７５元，創１個月新高，最低價８﹒２８元；成交
３８０８﹒２２萬股，成交金額３﹒２６億元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入
４６３２﹒６９萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額２８３４﹒０７萬元
，加權平均成交價８﹒５３８元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額１１９０﹒８萬
元，加權平均成交價８﹒６０１元。
　　現時，恒生指數報２０６２３，跌４６點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報７０８２，跌
９點或０﹒１３％；恒生科技指數報４５５５，升１９點或０﹒４２％；主板成交６６２﹒０５
億元。
　　上證綜合指數報３２８３，升７點或０﹒２３％，成交３４５１﹒６３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３０，升３０點或０﹒２５％，成交２３３２﹒４８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　８﹒７５０　變動　　　　＋５﹒０４％
　　最高價　　　　　　　８﹒７５０　最低價　　　　８﹒２８０
　　成交股數　　３８０８﹒２２萬股　成交金額　　　３﹒２６億
　　１０天平均　　　　　８﹒３７３　歷史波幅％　４３﹒６７３
　　２０天平均　　　　　８﹒２６６　加權平均價　　８﹒５５２
　　５０天平均　　　　　７﹒８４１　ＲＳＩ１４　６２﹒９９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入
４６３２﹒６９萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　石藥集團（０１０９３）　　　　　　　８﹒７５　＋５﹒０４
　　山東新華製藥股份（００７１９）　　　５﹒１９　－０﹒５７
　　康哲藥業（００８６７）　　　　　　１２﹒８６　＋０﹒４７
　　中國生物製藥（０１１７７）　　　　　４﹒６７　＋０﹒８６
　　三生製藥（０１５３０）　　　　　　　５﹒３８　－０﹒１９
　　復星醫藥（０２１９６）　　　　　　２９﹒６５　－１﹒８２
　　藥明康德（０２３５９）　　　　　　９６﹒３５　＋０﹒０５
　　潤藥（０３３２０）　　　　　　　　　４﹒８７　－０﹒６１
　　康龍化成（０３７５９）　　　　　　６６﹒７５　－１﹒４０
　　凱萊英（０６８２１）　　　　　　１１４﹒７０　－１﹒９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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