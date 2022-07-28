《異動股》石藥集團升逾５％突破２５０天線，報８﹒７５元

《經濟通通訊社２８日專訊》石藥集團（０１０９３）升５﹒０４％，報８﹒７５元，升穿
２５０天線（８﹒６９８元），最高價８﹒７５元，創１個月新高，最低價８﹒２８元；成交
３８０８﹒２２萬股，成交金額３﹒２６億元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入
４６３２﹒６９萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額２８３４﹒０７萬元
，加權平均成交價８﹒５３８元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額１１９０﹒８萬
元，加權平均成交價８﹒６０１元。
現時，恒生指數報２０６２３，跌４６點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報７０８２，跌
９點或０﹒１３％；恒生科技指數報４５５５，升１９點或０﹒４２％；主板成交６６２﹒０５
億元。
上證綜合指數報３２８３，升７點或０﹒２３％，成交３４５１﹒６３億元人民幣。
深證成份指數報１２４３０，升３０點或０﹒２５％，成交２３３２﹒４８億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ８﹒７５０ 變動 ＋５﹒０４％
最高價 ８﹒７５０ 最低價 ８﹒２８０
成交股數 ３８０８﹒２２萬股 成交金額 ３﹒２６億
１０天平均 ８﹒３７３ 歷史波幅％ ４３﹒６７３
２０天平均 ８﹒２６６ 加權平均價 ８﹒５５２
５０天平均 ７﹒８４１ ＲＳＩ１４ ６２﹒９９６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入
４６３２﹒６９萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
石藥集團（０１０９３） ８﹒７５ ＋５﹒０４
山東新華製藥股份（００７１９） ５﹒１９ －０﹒５７
康哲藥業（００８６７） １２﹒８６ ＋０﹒４７
中國生物製藥（０１１７７） ４﹒６７ ＋０﹒８６
三生製藥（０１５３０） ５﹒３８ －０﹒１９
復星醫藥（０２１９６） ２９﹒６５ －１﹒８２
藥明康德（０２３５９） ９６﹒３５ ＋０﹒０５
潤藥（０３３２０） ４﹒８７ －０﹒６１
康龍化成（０３７５９） ６６﹒７５ －１﹒４０
凱萊英（０６８２１） １１４﹒７０ －１﹒９７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動