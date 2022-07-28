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00700 騰訊控股
即時 按盤價 升320.800 +0.600 (+0.187%)
大手異動

28/07/2022 14:39

《大手成交》騰訊一手約２３萬股交叉盤，涉資７３７７萬元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》騰訊（００７００）於２：３８ｐｍ錄得１手２２﹒９６萬股
交叉盤，每股造３２１﹒３元，較上日收市價高０﹒３４％，涉資７３７７﹒０５萬元。
　　騰訊現價升０﹒４４％，報３２１﹒６元；成交１０３３﹒５１萬股，成交金額３３﹒３４
億元，主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２﹒１２億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
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