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01855 中邦環境
即時 按盤價 升5.350 +0.590 (+12.395%)
大手異動

28/07/2022 15:04

《異動股》中邦環境升近１６％突破１０天線兼破頂，報５﹒５元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中邦環境（０１８５５）升１５﹒５５％，報５﹒５元，升穿
１０天線（４﹒８８７元），最高價５﹒５元，創上市新高，最低價４﹒７６元；成交２５﹒４
萬股，成交金額１２６﹒６６萬元；主動買沽比率９８：２，資金淨主動買入１２０﹒６萬元。
現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額９５６０元，加權平均成交價４﹒７８元；
現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額５１﹒５２萬元，加權平均成交價４﹒９７１元
。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１６﹒０３％。
　　現時，恒生指數報２０６２７，跌４２點或０﹒２％；恒生中國企業指數報７０８２，跌９
點或０﹒１３％；恒生科技指數報４５５２，升１６點或０﹒３５％；主板成交７１５﹒０４億
元。
　　上證綜合指數報３２８２，升６點或０﹒２１％，成交３９５９﹒２６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２８，升２９點或０﹒２３％，成交２６２９﹒７３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　５﹒５００　變動　　　　＋１５﹒５５％
　　最高價　　　　５﹒５００　最低價　　　　　４﹒７６０
　　成交股數　　２５﹒４萬股　成交金額　　１２６﹒６６萬
　　１０天平均　　４﹒８８７　歷史波幅％　　６３﹒１４６
　　２０天平均　　４﹒７３１　加權平均價　　　４﹒９８７
　　５０天平均　　４﹒４７６　ＲＳＩ１４　　６８﹒３９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線，創上市新高；主動買沽比率９８：２，資金淨主動買入１２０﹒６萬
元；暫連升２日，累計升幅１６﹒０３％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中邦環境（０１８５５）　　　　　　５﹒５０　＋１５﹒５５
　　水發興業能源（００７５０）　　　　１﹒１８　　　　無升跌
　　澳能建設（０１１８３）　　　　　　２﹒３２　　－０﹒４３
　　高陞集團控股（０１２８３）　　　　１﹒５１　　－３﹒２１
　　集一控股（０１４９５）　　　　　　０﹒５５　　－１﹒７９
　　日贏控股（０１７４１）　　　　　　１﹒７５　　＋３﹒５５
　　金侖控股有限公司（０１７８３）　　０﹒４８　　　　無升跌
　　怡康泰工程集團（０８４４５）　　　１﹒５０　＋２０﹒００
　　綠城管理（０９９７９）　　　　　　６﹒４１　　＋６﹒４８
　　中原建業（０９９８２）　　　　　　０﹒８５　　＋２﹒４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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