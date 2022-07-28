《異動股》中邦環境升近１６％突破１０天線兼破頂，報５﹒５元

《經濟通通訊社２８日專訊》中邦環境（０１８５５）升１５﹒５５％，報５﹒５元，升穿
１０天線（４﹒８８７元），最高價５﹒５元，創上市新高，最低價４﹒７６元；成交２５﹒４
萬股，成交金額１２６﹒６６萬元；主動買沽比率９８：２，資金淨主動買入１２０﹒６萬元。
現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額９５６０元，加權平均成交價４﹒７８元；
現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額５１﹒５２萬元，加權平均成交價４﹒９７１元
。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１６﹒０３％。
現時，恒生指數報２０６２７，跌４２點或０﹒２％；恒生中國企業指數報７０８２，跌９
點或０﹒１３％；恒生科技指數報４５５２，升１６點或０﹒３５％；主板成交７１５﹒０４億
元。
上證綜合指數報３２８２，升６點或０﹒２１％，成交３９５９﹒２６億元人民幣。
深證成份指數報１２４２８，升２９點或０﹒２３％，成交２６２９﹒７３億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒５００ 變動 ＋１５﹒５５％
最高價 ５﹒５００ 最低價 ４﹒７６０
成交股數 ２５﹒４萬股 成交金額 １２６﹒６６萬
１０天平均 ４﹒８８７ 歷史波幅％ ６３﹒１４６
２０天平均 ４﹒７３１ 加權平均價 ４﹒９８７
５０天平均 ４﹒４７６ ＲＳＩ１４ ６８﹒３９０
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股份狀態：升穿１０天線，創上市新高；主動買沽比率９８：２，資金淨主動買入１２０﹒６萬
元；暫連升２日，累計升幅１６﹒０３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中邦環境（０１８５５） ５﹒５０ ＋１５﹒５５
水發興業能源（００７５０） １﹒１８ 無升跌
澳能建設（０１１８３） ２﹒３２ －０﹒４３
高陞集團控股（０１２８３） １﹒５１ －３﹒２１
集一控股（０１４９５） ０﹒５５ －１﹒７９
日贏控股（０１７４１） １﹒７５ ＋３﹒５５
金侖控股有限公司（０１７８３） ０﹒４８ 無升跌
怡康泰工程集團（０８４４５） １﹒５０ ＋２０﹒００
綠城管理（０９９７９） ６﹒４１ ＋６﹒４８
中原建業（０９９８２） ０﹒８５ ＋２﹒４１
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（ｅｄ）
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