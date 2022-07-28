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00981 中芯國際
即時 按盤價 升16.820 +0.200 (+1.203%)
大手異動

28/07/2022 09:30

《異動股》中芯（００９８１）開升１％，美國參議院通過晶片法案

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中芯（００９８１）Ｈ股現價升１﹒０８％，報１６﹒８元，
該股成交約５萬股，涉資８９萬元。
　　美國參議院周三（２８日）投票，以６４對３２票表決通過精簡版晶片法案，並將交由眾議
院表決，最快可望在本周末前通過，趕及８月休會前交予總統拜登簽署。眾議院議長佩洛西形容
，法案對美國家庭與經濟而言是重大勝利。
　　法案內容包括撥款５２０億美元補貼晶片產業，還向產業提供投資租稅抵減，一方面該法案
也是協助美國與中國競爭。
　　現時，恒生指數報２０７０５，升３５點或升０﹒１７％，主板成交２９﹒４９億元。國企
指數報７１０５，升１４點或升０﹒２０％。恒生科技指數報４５５８，升２１點或升
０﹒４７％。
　　即月期指新報２０６９０，升２７點，低水１５點。即月國指期貨報７１０３，升１９點，
低水３點。即月科指期貨新報４５５５，升３５點，低水１點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯（００９８１）　　　　１６﹒８０元　升１﹒０８％
　　ＡＳＭＰＴ（００５２２）　６３﹒５０元　　　　無升跌
　　華虹（０１３４７）　　　　２４﹒３５元　升０﹒２１％
　　宏光半導體（０６９０８）　　３﹒７５元　升６﹒５３％
　　晶門（０２８７８）　　　　　０﹒５２元　　　　無升跌
　　芯智控股（０２１６６）　　　１﹒９０元　　　　無升跌
　　上海復旦（０１３８５）　　２９﹒８０元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 10:40
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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