《異動股》中芯（００９８１）開升１％，美國參議院通過晶片法案

《經濟通通訊社２８日專訊》中芯（００９８１）Ｈ股現價升１﹒０８％，報１６﹒８元，

該股成交約５萬股，涉資８９萬元。

美國參議院周三（２８日）投票，以６４對３２票表決通過精簡版晶片法案，並將交由眾議

院表決，最快可望在本周末前通過，趕及８月休會前交予總統拜登簽署。眾議院議長佩洛西形容

，法案對美國家庭與經濟而言是重大勝利。

法案內容包括撥款５２０億美元補貼晶片產業，還向產業提供投資租稅抵減，一方面該法案

也是協助美國與中國競爭。

現時，恒生指數報２０７０５，升３５點或升０﹒１７％，主板成交２９﹒４９億元。國企

指數報７１０５，升１４點或升０﹒２０％。恒生科技指數報４５５８，升２１點或升

０﹒４７％。

即月期指新報２０６９０，升２７點，低水１５點。即月國指期貨報７１０３，升１９點，

低水３點。即月科指期貨新報４５５５，升３５點，低水１點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中芯（００９８１） １６﹒８０元 升１﹒０８％

ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６３﹒５０元 無升跌

華虹（０１３４７） ２４﹒３５元 升０﹒２１％

宏光半導體（０６９０８） ３﹒７５元 升６﹒５３％

晶門（０２８７８） ０﹒５２元 無升跌

芯智控股（０２１６６） １﹒９０元 無升跌

上海復旦（０１３８５） ２９﹒８０元 無升跌

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（ｈｃ）

