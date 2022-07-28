《異動股》新東方開升５％，上年度盈轉虧惟將斥４億美元回購

《經濟通通訊社２８日專訊》新東方（０９９０１）現價升５﹒０４％，報１９﹒６元，該

股成交約９萬股，涉資１７３萬元。

新東方公布，截至５月３１日止年度虧損約１１﹒８８億美元，去年度盈利３﹒３４億美元

，每股虧損０﹒７美元，其中第四季度虧損１﹒８９億美元。截至５月３１日止年度營收約３１

億美元，同比減少２７﹒４％，經營虧損９﹒８３億美元，去年同期經營利潤約１﹒１７億美元

。該集團指，大部分因關停學習中心涉及租約終止和裁員而產生的額外支出，大部分在２０２２

財年已被消化。此外，該集團將斥最多４億美元回購股份。

另外，集團預期２０２３財年第一季度，即６月１日至８月３１日淨營收總額將約６﹒４１

億至６﹒８１億元，同比下降４８％至５１％。

現時，恒生指數報２０７０５，升３５點或升０﹒１７％，主板成交２９﹒４９億元。國企

指數報７１０５，升１４點或升０﹒２０％。恒生科技指數報４５５８，升２１點或升

０﹒４７％。

即月期指新報２０７０４，升４１點，低水１點。即月國指期貨報７１１１，升２７點，高

水５點。即月科指期貨新報４５５２，升３２點，高水３點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新東方（０９９０１） １９﹒６０元 升５﹒０４％

新東方在線（０１７９７） １９﹒３０元 升５﹒０１％

宇華教育（０６１６９） １﹒２０元 升３﹒４５％

思考樂教育（０１７６９） ０﹒７２元 無升跌

希望教育（０１７６５） ０﹒６６元 升１﹒５４％

天立國際控股（０１７７３） １﹒０６元 升１﹒９２％

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（ｈｃ）

