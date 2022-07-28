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09901 新東方－Ｓ
即時 按盤價 升19.780 +1.120 (+6.002%)
大手異動

28/07/2022 09:23

《異動股》新東方開升５％，上年度盈轉虧惟將斥４億美元回購

　　《經濟通通訊社２８日專訊》新東方（０９９０１）現價升５﹒０４％，報１９﹒６元，該
股成交約９萬股，涉資１７３萬元。
　　新東方公布，截至５月３１日止年度虧損約１１﹒８８億美元，去年度盈利３﹒３４億美元
，每股虧損０﹒７美元，其中第四季度虧損１﹒８９億美元。截至５月３１日止年度營收約３１
億美元，同比減少２７﹒４％，經營虧損９﹒８３億美元，去年同期經營利潤約１﹒１７億美元
。該集團指，大部分因關停學習中心涉及租約終止和裁員而產生的額外支出，大部分在２０２２
財年已被消化。此外，該集團將斥最多４億美元回購股份。
　　另外，集團預期２０２３財年第一季度，即６月１日至８月３１日淨營收總額將約６﹒４１
億至６﹒８１億元，同比下降４８％至５１％。
　　現時，恒生指數報２０７０５，升３５點或升０﹒１７％，主板成交２９﹒４９億元。國企
指數報７１０５，升１４點或升０﹒２０％。恒生科技指數報４５５８，升２１點或升
０﹒４７％。
　　即月期指新報２０７０４，升４１點，低水１點。即月國指期貨報７１１１，升２７點，高
水５點。即月科指期貨新報４５５２，升３２點，高水３點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新東方（０９９０１）　　　　１９﹒６０元　升５﹒０４％
　　新東方在線（０１７９７）　　１９﹒３０元　升５﹒０１％
　　宇華教育（０６１６９）　　　　１﹒２０元　升３﹒４５％
　　思考樂教育（０１７６９）　　　０﹒７２元　　　　無升跌
　　希望教育（０１７６５）　　　　０﹒６６元　升１﹒５４％
　　天立國際控股（０１７７３）　　１﹒０６元　升１﹒９２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 10:40
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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