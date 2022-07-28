《異動股》再遭摩通降級削目標，碧服跌近３％，碧桂園跌逾１％

《經濟通通訊社２８日專訊》碧桂園服務（０６０９８）現價跌２﹒９８％，報１６﹒９２

元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２４﹒３％。該股成交約１０５４萬股，涉資

１﹒８４億元。碧桂園（０２００７）跌１﹒５８％，報３﹒１１元，以現價計，該股暫連跌２

日，累計跌幅１６﹒４％。

碧桂園擬以每股３﹒２５元配售８﹒７億股，配股價較前收市價折讓約１２﹒６％，集資淨

額約２７﹒９億元。摩根大通發表報告表示，碧桂園配股價接近５年低位，料將引發投資者對其

流動性憂慮，不過若當局支持房企再融資，公司可成為其中一家倖存的民營房企，該行將碧桂園

評級由「增持」降至「減持」，目標價由７﹒６元下調６７％至２﹒５元。

摩通又指，配股引發的憂慮短期將影響股價，同時拖累同系碧桂園服務，故將碧桂園服務評

級由「增持」降至「中性」，目標價由５８元下調６４％至２１元。

現時，恒生指數報２０６１７，跌５２點或跌０﹒２５％，主板成交１２３﹒９０億元。國

企指數報７０７６，跌１４點或跌０﹒２１％。恒生科技指數報４５４３，升７點或升

０﹒１６％。

即月期指新報２０６１４，跌４９點，低水４點。即月國指期貨報７０７７，跌７點，平水

。即月科指期貨新報４５４４，升２４點，高水３點。

上證綜合指數報３２８１，升５點或升０﹒１７％，成交５９４﹒３８億元人民幣。

深證成份指數報１２４１３，升１３點或升０﹒１１％，成交１０８１﹒３６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

碧桂園服務（０６０９８） １６﹒９２元 跌２﹒９８％

碧桂園（０２００７） ３﹒１１元 跌１﹒５８％

中海外（００６８８） ２２﹒１０元 跌０﹒２３％

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２３元 升０﹒９０％

龍湖（００９６０） ２８﹒３０元 升０﹒５３％

潤地（０１１０９） ３３﹒４０元 跌０﹒６０％

萬科企業（０２２０２） １５﹒３６元 跌０﹒６５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

