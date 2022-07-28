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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 升17.880 +0.440 (+2.523%)
大手異動

28/07/2022 09:46

《異動股》再遭摩通降級削目標，碧服跌近３％，碧桂園跌逾１％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》碧桂園服務（０６０９８）現價跌２﹒９８％，報１６﹒９２
元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２４﹒３％。該股成交約１０５４萬股，涉資
１﹒８４億元。碧桂園（０２００７）跌１﹒５８％，報３﹒１１元，以現價計，該股暫連跌２
日，累計跌幅１６﹒４％。
　　碧桂園擬以每股３﹒２５元配售８﹒７億股，配股價較前收市價折讓約１２﹒６％，集資淨
額約２７﹒９億元。摩根大通發表報告表示，碧桂園配股價接近５年低位，料將引發投資者對其
流動性憂慮，不過若當局支持房企再融資，公司可成為其中一家倖存的民營房企，該行將碧桂園
評級由「增持」降至「減持」，目標價由７﹒６元下調６７％至２﹒５元。
　　摩通又指，配股引發的憂慮短期將影響股價，同時拖累同系碧桂園服務，故將碧桂園服務評
級由「增持」降至「中性」，目標價由５８元下調６４％至２１元。
　　現時，恒生指數報２０６１７，跌５２點或跌０﹒２５％，主板成交１２３﹒９０億元。國
企指數報７０７６，跌１４點或跌０﹒２１％。恒生科技指數報４５４３，升７點或升
０﹒１６％。
　　即月期指新報２０６１４，跌４９點，低水４點。即月國指期貨報７０７７，跌７點，平水
。即月科指期貨新報４５４４，升２４點，高水３點。
　　上證綜合指數報３２８１，升５點或升０﹒１７％，成交５９４﹒３８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１３，升１３點或升０﹒１１％，成交１０８１﹒３６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１６﹒９２元　跌２﹒９８％
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒１１元　跌１﹒５８％
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒１０元　跌０﹒２３％
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒２３元　升０﹒９０％
　　龍湖（００９６０）　　　　　２８﹒３０元　升０﹒５３％
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒４０元　跌０﹒６０％
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒３６元　跌０﹒６５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 10:40
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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