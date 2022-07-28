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01997 九龍倉置業
即時 按盤價 跌34.700 -0.350 (-0.999%)
大手異動

28/07/2022 09:34

《異動股》九倉（４）跌逾１％，料中期純利大減近一倍

　　《經濟通通訊社２８日專訊》九倉（００００４）現價跌１﹒５３％，報２９元，以現價計
，該股暫連跌２日，累計跌幅１﹒６９％。該股成交約２萬股，涉資５６萬元。
　　九倉發盈警，預期截至今年６月底止六個月的純利下降接近１００％，而２０２１年同期則
錄得盈利１０﹒３８億元。集團指，這主要是由於其投資及發展物業的重估出現未變現虧損所致

　　現時，恒生指數報２０６５７，跌１２點或跌０﹒０６％，主板成交４６﹒６４億元。國企
指數報７０９６，升５點或升０﹒０７％。恒生科技指數報４５５２，升１６點或升０﹒３６％

　　即月期指新報２０６６３，無升跌，高水５點。即月國指期貨報７０９６，升１２點，低水
１點。即月科指期貨新報４５５８，升３８點，高水３點。
　　上證綜合指數報３２８６，升１０點或升０﹒３３％，成交１５５﹒５２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８０，升８０點或升０﹒６５％，成交３０６﹒３１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　九倉（００００４）　　　２９﹒００元　跌１﹒５３％
　　九置（０１９９７）　　　３４﹒４０元　跌１﹒８５％
　　綠城（０３９００）　　　１５﹒８６元　跌０﹒８８％
　　海港企業（０００５１）　　６﹒７５元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 10:40
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