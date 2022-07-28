《異動股》九倉（４）跌逾１％，料中期純利大減近一倍

《經濟通通訊社２８日專訊》九倉（００００４）現價跌１﹒５３％，報２９元，以現價計

，該股暫連跌２日，累計跌幅１﹒６９％。該股成交約２萬股，涉資５６萬元。

九倉發盈警，預期截至今年６月底止六個月的純利下降接近１００％，而２０２１年同期則

錄得盈利１０﹒３８億元。集團指，這主要是由於其投資及發展物業的重估出現未變現虧損所致

。

現時，恒生指數報２０６５７，跌１２點或跌０﹒０６％，主板成交４６﹒６４億元。國企

指數報７０９６，升５點或升０﹒０７％。恒生科技指數報４５５２，升１６點或升０﹒３６％

。

即月期指新報２０６６３，無升跌，高水５點。即月國指期貨報７０９６，升１２點，低水

１點。即月科指期貨新報４５５８，升３８點，高水３點。

上證綜合指數報３２８６，升１０點或升０﹒３３％，成交１５５﹒５２億元人民幣。

深證成份指數報１２４８０，升８０點或升０﹒６５％，成交３０６﹒３１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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九倉（００００４） ２９﹒００元 跌１﹒５３％

九置（０１９９７） ３４﹒４０元 跌１﹒８５％

綠城（０３９００） １５﹒８６元 跌０﹒８８％

海港企業（０００５１） ６﹒７５元 無升跌

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（ｈｃ）

