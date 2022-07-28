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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 升191.000 +0.900 (+0.473%)
大手異動

28/07/2022 09:23

《中概異動》美團高開近１％，惟遭沈南鵬三日減持共６５４萬股

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美團（０３６９０）再遭股東減持，惟現價升０﹒５８％，報
１９１﹒２元，該股成交約１７８萬股，涉資３﹒３７億元；騰訊（００７００）升１﹒３７％
，報３２４﹒６元；阿里（０９９８８）跌０﹒２％，報１００﹒８元；小米（０１８１０）升
０﹒３１％，報１２﹒７４元。
　　根據聯交所資料顯示，美團非執行董事兼紅杉資本中國基金創始及執行合伙人沈南鵬，上周
四至本周一（２１日至２５日）連續三個交易日，分別按每股平均價１９３﹒１８９２元、
１９１﹒１７２４元及１８６﹒５２０１元，合共減持公司６５４萬股，套現約１２﹒４９億元
，最新持股量降至２﹒６９％。
　　現時，恒生指數報２０７０５，升３５點或升０﹒１７％，主板成交２９﹒４９億元。國企
指數報７１０５，升１４點或升０﹒２０％。恒生科技指數報４５５８，升２１點或升
０﹒４７％。
　　即月期指新報２０７０５，升４２點，平水。即月國指期貨報７１１１，升２７點，高水５
點。即月科指期貨新報４５５８，升３８點，平水。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　　　１９１﹒２元　升０﹒５８％
　　騰訊（００７００）　　　　　３２４﹒６元　升１﹒３７％
　　阿里（０９９８８）　　　　　１００﹒８元　　跌０﹒２％
　　小米（０１８１０）　　　　　１２﹒７４元　升０﹒３１％
　　京東集團（０９６１８）　　　２４８﹒８元　　　　無升跌
　　快手（０１０２４）　　　　　８５﹒１５元　升０﹒５９％
　　知乎（０２３９０）　　　　　２０﹒５５元　　　　無升跌
　　汽車之家－Ｓ（０２５１８）　　７２﹒５元　跌０﹒５５％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　２０２﹒６元　升１﹒８１％
　　萬國數據（０９６９８）　　　　２７﹒８元　升２﹒９６％
　　百度（０９８８８）　　　　　１３６﹒７元　升０﹒２９％
　　微博（０９８９８）　　　　　１５４﹒６元　　　　無升跌
　　寶尊電商（０９９９１）　　　２５﹒５５元　　　　無升跌
　　網易（０９９９９）　　　　　１５０﹒９元　跌０﹒１３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 10:40
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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