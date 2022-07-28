《異動股》協鑫新能源低開近１５％，折讓兩成配股籌３﹒１億

《經濟通通訊社２８日專訊》協鑫新能源（００４５１）現價跌１４﹒５３％，報

０﹒１４７元，該股成交約２３﹒００億股，涉資３﹒１８億元；協鑫科技（０３８００）升

１﹒９３％，報３﹒６９元；協合新能源（００１８２）跌１﹒３５％，報０﹒７３元；光大環

境（００２５７）跌０﹒７３％，報４﹒１元。



＊協鑫科技持股攤薄至４４﹒４４％＊



協鑫新能源公布擬以先舊後新方式向不少於六名獨立承配人發售２２﹒７５億股，佔擴大股

本９﹒７４％，每股作價０﹒１３８元，比昨日收市價０﹒１７２元折讓約１９﹒７７％，集資

淨額項約３﹒１億元，當中９０％用於支持與天然氣、液化天然氣及綜合能源項目管理業務相關

的投資及研發成本，及開發其他能源領域的運維服務，餘額１０％用作一般營運資金。

協鑫新能源配股完成後，控股股東協鑫科技持股由４９﹒２４％攤薄至４４﹒４４％，協鑫

新能源將不再為協鑫科技附屬公司故不再合併計入集團的財務報表。協鑫科技視作出售協鑫新能

源權益，預計錄得未經審核虧損約６﹒０４億元人民幣。



＊恒指高開３５點報２０７０５＊



現時，恒生指數報２０７０５，升３５點或升０﹒１７％，主板成交２９﹒４９億元。國企

指數報７１０５，升１４點或升０﹒２０％。恒生科技指數報４５５８，升２１點或升

０﹒４７％。

即月期指新報２０６８５，升２２點，低水２０點。即月國指期貨報７１０２，升１８點，

低水４點。即月科指期貨新報４５５５，升３５點，低水３點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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協鑫新能源（００４５１） ０﹒１４７元 跌１４﹒５３％

協鑫科技（０３８００） ３﹒６９元 升１﹒９３％

協合新能源（００１８２） ０﹒７３元 跌１﹒３５％

光大環境（００２５７） ４﹒１元 跌０﹒７３％

潤電（００８３６） １４﹒８元 跌０﹒２７％

龍源電力（００９１６） １２﹒７４元 無升跌

新天綠色能源（００９５６） ３﹒８１元 升０﹒２６％

光大綠色（０１２５７） １﹒７９元 無升跌

粵豐環保（０１３８１） ４﹒０６元 無升跌

大唐新能源（０１７９８） ２﹒１６元 無升跌

信義能源（０３８６８） ３﹒８元 無升跌

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（ｅｒ）

