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01876 百威亞太
即時 按盤價 升23.950 +0.650 (+2.790%)
大手異動

28/07/2022 09:28

《異動股》百威亞太高開近２％，半年賺６﹒２５億美元升逾２４％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》百威亞太（０１８７６）半年股東應佔溢利上升，現價升
１﹒５％，報２３﹒６５元，該股成交約２８萬股，涉資６６１萬元；青啤（００１６８）無升
跌，報７８﹒４元；潤啤（００２９１）升０﹒２７％，報５６﹒０５元；蒙牛乳業
（０２３１９）升０﹒４２％，報３６﹒１元。
　　百威亞太公布截至２０２２年６月３０日止六個月的未經審核業績，期內股東應佔溢利
６﹒２５億美元，按年上升２４﹒３％，每股基本盈利４﹒７３仙，不派息。
　　該公司期內收入３４﹒５３億美元，跌０﹒７％，毛利１７﹒５２億美元，減少６﹒７％，
經營溢利７﹒８６億美元，上升１﹒７％。
　　該公司期內啤酒銷量４５﹒２２６億公升，跌１﹒４％，主要原因是中國於３月中旬至５月
加強ＣＯＶＩＤ管控措施，但部分影響被韓國及印度的強勁表現抵銷。
　
＊恒指高開３５點報２０７０５＊
　
　　現時，恒生指數報２０７０５，升３５點或升０﹒１７％，主板成交２９﹒４９億元。國企
指數報７１０５，升１４點或升０﹒２０％。恒生科技指數報４５５８，升２１點或升
０﹒４７％。
　　即月期指新報２０６９３，升３０點，低水１２點。即月國指期貨報７１０４，升２０點，
低水２點。即月科指期貨新報４５５７，升３７點，低水１點。
　　上證綜合指數報３２８７，升１１點或升０﹒３６％，成交２６﹒００億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６７，升６８點或升０﹒５５％，成交１４﹒８５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　百威亞太（０１８７６）　２３﹒６５元　　升１﹒５％
　　青啤（００１６８）　　　　７８﹒４元　　　　無升跌
　　潤啤（００２９１）　　　５６﹒０５元　升０﹒２７％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３６﹒１元　升０﹒４２％
　　中國飛鶴（０６１８６）　　７﹒０１元　　　　無升跌
　　農夫山泉（０９６３３）　　４６﹒８元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 10:40
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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