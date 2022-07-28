《異動股》百威亞太高開近２％，半年賺６﹒２５億美元升逾２４％

《經濟通通訊社２８日專訊》百威亞太（０１８７６）半年股東應佔溢利上升，現價升

１﹒５％，報２３﹒６５元，該股成交約２８萬股，涉資６６１萬元；青啤（００１６８）無升

跌，報７８﹒４元；潤啤（００２９１）升０﹒２７％，報５６﹒０５元；蒙牛乳業

（０２３１９）升０﹒４２％，報３６﹒１元。

百威亞太公布截至２０２２年６月３０日止六個月的未經審核業績，期內股東應佔溢利

６﹒２５億美元，按年上升２４﹒３％，每股基本盈利４﹒７３仙，不派息。

該公司期內收入３４﹒５３億美元，跌０﹒７％，毛利１７﹒５２億美元，減少６﹒７％，

經營溢利７﹒８６億美元，上升１﹒７％。

該公司期內啤酒銷量４５﹒２２６億公升，跌１﹒４％，主要原因是中國於３月中旬至５月

加強ＣＯＶＩＤ管控措施，但部分影響被韓國及印度的強勁表現抵銷。



＊恒指高開３５點報２０７０５＊



現時，恒生指數報２０７０５，升３５點或升０﹒１７％，主板成交２９﹒４９億元。國企

指數報７１０５，升１４點或升０﹒２０％。恒生科技指數報４５５８，升２１點或升

０﹒４７％。

即月期指新報２０６９３，升３０點，低水１２點。即月國指期貨報７１０４，升２０點，

低水２點。即月科指期貨新報４５５７，升３７點，低水１點。

上證綜合指數報３２８７，升１１點或升０﹒３６％，成交２６﹒００億元人民幣。

深證成份指數報１２４６７，升６８點或升０﹒５５％，成交１４﹒８５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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百威亞太（０１８７６） ２３﹒６５元 升１﹒５％

青啤（００１６８） ７８﹒４元 無升跌

潤啤（００２９１） ５６﹒０５元 升０﹒２７％

蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒１元 升０﹒４２％

中國飛鶴（０６１８６） ７﹒０１元 無升跌

農夫山泉（０９６３３） ４６﹒８元 無升跌

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（ｅｒ）

