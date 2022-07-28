《異動股》碧服（６０９８）午後抽升逾７％，碧桂園轉升逾３％

《經濟通通訊社２８日專訊》碧桂園服務（０６０９８）現價升７﹒６８％，報１８﹒７８
元，該股成交約４７８３萬股，涉資８﹒５０億元。碧桂園（０２００７）升４﹒１１％，報
３﹒２９元。
摩根大通將碧桂園評級由「增持」降至「減持」，目標價由７﹒６元下調６７％至２﹒５元
；又將碧桂園服務評級由「增持」降至「中性」，目標價由５８元下調６４％至２１元。兩股上
午走勢反覆，處於爭持局面。午後開市碧服獲大量買盤流入追捧，股價一度轉升超過８％。
現時，恒生指數報２０５９６，跌７３點或跌０﹒３５％，主板成交５２９﹒９９億元。國
企指數報７０８６，跌４點或跌０﹒０７％。恒生科技指數報４５５６，升２０點或升
０﹒４４％。
即月期指新報２０６０６，跌５７點，高水９點。即月國指期貨報７０８４，無升跌，低水
３點。即月科指期貨新報４５６２，升４２點，高水２點。
上證綜合指數報３２９４，升１８點或升０﹒５７％，成交２５８１﹒５１億元人民幣。
深證成份指數報１２４７６，升７６點或升０﹒６２％，成交４１６１﹒６５億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） １８﹒７８元 升７﹒６８％
碧桂園（０２００７） ３﹒２９元 升４﹒１１％
中海外（００６８８） ２２﹒４５元 升１﹒３５％
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒４１元 升９﹒０５％
龍湖（００９６０） ２８﹒３０元 升０﹒５３％
潤地（０１１０９） ３３﹒９０元 升０﹒８９％
萬科企業（０２２０２） １５﹒４６元 無升跌
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（ｈｃ）
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