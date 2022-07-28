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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 升18.560 +1.120 (+6.422%)
大手異動

28/07/2022 13:21

《異動股》碧服（６０９８）午後抽升逾７％，碧桂園轉升逾３％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》碧桂園服務（０６０９８）現價升７﹒６８％，報１８﹒７８
元，該股成交約４７８３萬股，涉資８﹒５０億元。碧桂園（０２００７）升４﹒１１％，報
３﹒２９元。
　　摩根大通將碧桂園評級由「增持」降至「減持」，目標價由７﹒６元下調６７％至２﹒５元
；又將碧桂園服務評級由「增持」降至「中性」，目標價由５８元下調６４％至２１元。兩股上
午走勢反覆，處於爭持局面。午後開市碧服獲大量買盤流入追捧，股價一度轉升超過８％。
　　現時，恒生指數報２０５９６，跌７３點或跌０﹒３５％，主板成交５２９﹒９９億元。國
企指數報７０８６，跌４點或跌０﹒０７％。恒生科技指數報４５５６，升２０點或升
０﹒４４％。
　　即月期指新報２０６０６，跌５７點，高水９點。即月國指期貨報７０８４，無升跌，低水
３點。即月科指期貨新報４５６２，升４２點，高水２點。
　　上證綜合指數報３２９４，升１８點或升０﹒５７％，成交２５８１﹒５１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７６，升７６點或升０﹒６２％，成交４１６１﹒６５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１８﹒７８元　升７﹒６８％
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒２９元　升４﹒１１％
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒４５元　升１﹒３５％
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒４１元　升９﹒０５％
　　龍湖（００９６０）　　　　　２８﹒３０元　升０﹒５３％
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒９０元　升０﹒８９％
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒４６元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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