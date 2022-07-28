《異動股》碧服（６０９８）午後抽升逾７％，碧桂園轉升逾３％

《經濟通通訊社２８日專訊》碧桂園服務（０６０９８）現價升７﹒６８％，報１８﹒７８

元，該股成交約４７８３萬股，涉資８﹒５０億元。碧桂園（０２００７）升４﹒１１％，報

３﹒２９元。

摩根大通將碧桂園評級由「增持」降至「減持」，目標價由７﹒６元下調６７％至２﹒５元

；又將碧桂園服務評級由「增持」降至「中性」，目標價由５８元下調６４％至２１元。兩股上

午走勢反覆，處於爭持局面。午後開市碧服獲大量買盤流入追捧，股價一度轉升超過８％。

現時，恒生指數報２０５９６，跌７３點或跌０﹒３５％，主板成交５２９﹒９９億元。國

企指數報７０８６，跌４點或跌０﹒０７％。恒生科技指數報４５５６，升２０點或升

０﹒４４％。

即月期指新報２０６０６，跌５７點，高水９點。即月國指期貨報７０８４，無升跌，低水

３點。即月科指期貨新報４５６２，升４２點，高水２點。

上證綜合指數報３２９４，升１８點或升０﹒５７％，成交２５８１﹒５１億元人民幣。

深證成份指數報１２４７６，升７６點或升０﹒６２％，成交４１６１﹒６５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） １８﹒７８元 升７﹒６８％

碧桂園（０２００７） ３﹒２９元 升４﹒１１％

中海外（００６８８） ２２﹒４５元 升１﹒３５％

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒４１元 升９﹒０５％

龍湖（００９６０） ２８﹒３０元 升０﹒５３％

潤地（０１１０９） ３３﹒９０元 升０﹒８９％

萬科企業（０２２０２） １５﹒４６元 無升跌

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（ｈｃ）

