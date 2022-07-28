《異動股》虎視傳媒（１１６３）漲逾１４％破頂，報２﹒１５元

《經濟通通訊社２８日專訊》虎視傳媒（０１１６３）升１４﹒３６％，報２﹒１５元，最
高價２﹒１９元，創上市新高，最低價１﹒８４元；成交４５８﹒７５萬股，成交金額
９０４﹒７２萬元；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入６６９﹒２９萬元。現時最大淨
被動買入券商為元庫證券，金額４１﹒１６萬元，加權平均成交價１﹒９６元；現時最大淨被動
賣出券商為摩根大通，金額１４２﹒６８萬元，加權平均成交價１﹒９３４元。
現時，恒生指數報２０６３２，跌３７點或０﹒１８％；恒生中國企業指數報７０８４，跌
７點或０﹒１％；恒生科技指數報４５５６，升２０點或０﹒４５％；主板成交７２４﹒０８億
元。
上證綜合指數報３２８２，升６點或０﹒２１％，成交３９５９﹒２６億元人民幣。
深證成份指數報１２４２８，升２９點或０﹒２３％，成交２６２９﹒７３億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒１５０ 變動 ＋１４﹒３６％
最高價 ２﹒１９０ 最低價 １﹒８４０
成交股數 ４５８﹒７５萬股 成交金額 ９０４﹒７２萬
１０天平均 １﹒７３５ 歷史波幅％ １２４﹒８７１
２０天平均 １﹒５９５ 加權平均價 １﹒９７２
５０天平均 １﹒１１０ ＲＳＩ１４ ７４﹒７３０
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入６６９﹒２９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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虎視傳媒（０１１６３） ２﹒１５０ ＋１４﹒３６
文化傳信（００３４３） ０﹒２３８ －０﹒４２
中國國家文化產業（００７４５） ０﹒１４９ －０﹒６７
筆克遠東（００７５２） １﹒１２０ 無升跌
兌吧（０１７５３） ０﹒９９０ ＋１﹒０２
ＵＪＵ ＨＬＤＧ（０１９４８） ４﹒１４０ ＋０﹒２４
云想科技（０２１３１） １﹒４４０ ＋２﹒１３
超凡網絡（０８１２１） ０﹒１８２ ＋８﹒３３
惠陶集團（０８２３８） ０﹒２４９ ＋１﹒６３
艾德韋宣集團（０９９１９） １﹒０００ 無升跌
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（ｅｄ）
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