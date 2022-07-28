《異動股》虎視傳媒（１１６３）漲逾１４％破頂，報２﹒１５元

《經濟通通訊社２８日專訊》虎視傳媒（０１１６３）升１４﹒３６％，報２﹒１５元，最

高價２﹒１９元，創上市新高，最低價１﹒８４元；成交４５８﹒７５萬股，成交金額

９０４﹒７２萬元；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入６６９﹒２９萬元。現時最大淨

被動買入券商為元庫證券，金額４１﹒１６萬元，加權平均成交價１﹒９６元；現時最大淨被動

賣出券商為摩根大通，金額１４２﹒６８萬元，加權平均成交價１﹒９３４元。

現時，恒生指數報２０６３２，跌３７點或０﹒１８％；恒生中國企業指數報７０８４，跌

７點或０﹒１％；恒生科技指數報４５５６，升２０點或０﹒４５％；主板成交７２４﹒０８億

元。

上證綜合指數報３２８２，升６點或０﹒２１％，成交３９５９﹒２６億元人民幣。

深證成份指數報１２４２８，升２９點或０﹒２３％，成交２６２９﹒７３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒１５０ 變動 ＋１４﹒３６％

最高價 ２﹒１９０ 最低價 １﹒８４０

成交股數 ４５８﹒７５萬股 成交金額 ９０４﹒７２萬

１０天平均 １﹒７３５ 歷史波幅％ １２４﹒８７１

２０天平均 １﹒５９５ 加權平均價 １﹒９７２

５０天平均 １﹒１１０ ＲＳＩ１４ ７４﹒７３０

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入６６９﹒２９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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虎視傳媒（０１１６３） ２﹒１５０ ＋１４﹒３６

文化傳信（００３４３） ０﹒２３８ －０﹒４２

中國國家文化產業（００７４５） ０﹒１４９ －０﹒６７

筆克遠東（００７５２） １﹒１２０ 無升跌

兌吧（０１７５３） ０﹒９９０ ＋１﹒０２

ＵＪＵ ＨＬＤＧ（０１９４８） ４﹒１４０ ＋０﹒２４

云想科技（０２１３１） １﹒４４０ ＋２﹒１３

超凡網絡（０８１２１） ０﹒１８２ ＋８﹒３３

惠陶集團（０８２３８） ０﹒２４９ ＋１﹒６３

艾德韋宣集團（０９９１９） １﹒０００ 無升跌

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（ｅｄ）

