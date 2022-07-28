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01163 虎視傳媒
即時 按盤價 升2.100 +0.220 (+11.702%)
大手異動

28/07/2022 15:09

《異動股》虎視傳媒（１１６３）漲逾１４％破頂，報２﹒１５元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》虎視傳媒（０１１６３）升１４﹒３６％，報２﹒１５元，最
高價２﹒１９元，創上市新高，最低價１﹒８４元；成交４５８﹒７５萬股，成交金額
９０４﹒７２萬元；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入６６９﹒２９萬元。現時最大淨
被動買入券商為元庫證券，金額４１﹒１６萬元，加權平均成交價１﹒９６元；現時最大淨被動
賣出券商為摩根大通，金額１４２﹒６８萬元，加權平均成交價１﹒９３４元。
　　現時，恒生指數報２０６３２，跌３７點或０﹒１８％；恒生中國企業指數報７０８４，跌
７點或０﹒１％；恒生科技指數報４５５６，升２０點或０﹒４５％；主板成交７２４﹒０８億
元。
　　上證綜合指數報３２８２，升６點或０﹒２１％，成交３９５９﹒２６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２８，升２９點或０﹒２３％，成交２６２９﹒７３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２﹒１５０　變動　　　　＋１４﹒３６％
　　最高價　　　　　　２﹒１９０　最低價　　　　　１﹒８４０
　　成交股數　　４５８﹒７５萬股　成交金額　　９０４﹒７２萬
　　１０天平均　　　　１﹒７３５　歷史波幅％　１２４﹒８７１
　　２０天平均　　　　１﹒５９５　加權平均價　　　１﹒９７２
　　５０天平均　　　　１﹒１１０　ＲＳＩ１４　　７４﹒７３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新高；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入６６９﹒２９萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　虎視傳媒（０１１６３）　　　　　２﹒１５０　＋１４﹒３６
　　文化傳信（００３４３）　　　　　０﹒２３８　　－０﹒４２
　　中國國家文化產業（００７４５）　０﹒１４９　　－０﹒６７
　　筆克遠東（００７５２）　　　　　１﹒１２０　　　　無升跌
　　兌吧（０１７５３）　　　　　　　０﹒９９０　　＋１﹒０２
　　ＵＪＵ　ＨＬＤＧ（０１９４８）　４﹒１４０　　＋０﹒２４
　　云想科技（０２１３１）　　　　　１﹒４４０　　＋２﹒１３
　　超凡網絡（０８１２１）　　　　　０﹒１８２　　＋８﹒３３
　　惠陶集團（０８２３８）　　　　　０﹒２４９　　＋１﹒６３
　　艾德韋宣集團（０９９１９）　　　１﹒０００　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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