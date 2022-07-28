《異動股》德信中國（２０１９）跌逾８％創新低，報２﹒２９元

《經濟通通訊社２８日專訊》德信中國（０２０１９）跌８﹒４％，報２﹒２９元，最低價

２﹒２９元，創上市新低，最高價２﹒５元；成交７３﹒３萬股，成交金額１７６﹒７５萬元；

主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入３２﹒３５萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創

盈市場服務，金額２５﹒５６萬元，加權平均成交價２﹒４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根

大通，金額３４﹒４６萬元，加權平均成交價２﹒４１８元。

現時，恒生指數報２０６３４，跌３５點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報７０８７，跌

３點或０﹒０６％；恒生科技指數報４５６０，升２３點或０﹒５２％；主板成交７３６﹒０８

億元。

上證綜合指數報３２８２，升６點或０﹒２１％，成交３９５９﹒２６億元人民幣。

深證成份指數報１２４２８，升２９點或０﹒２３％，成交２６２９﹒７３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒２９０ 變動 －８﹒４０％

最高價 ２﹒５００ 最低價 ２﹒２９０

成交股數 ７３﹒３萬股 成交金額 １７６﹒７５萬

１０天平均 ２﹒４９４ 歷史波幅％ ３１﹒１８１

２０天平均 ２﹒５５４ 加權平均價 ２﹒４１１

５０天平均 ２﹒６０７ ＲＳＩ１４ ２９﹒００５

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入３２﹒３５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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德信中國（０２０１９） ２﹒２９０ －８﹒４０

新地（０００１６） ９２﹒８００ －０﹒０５

中海外（００６８８） ２２﹒１５０ 無升跌

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２１０ 無升跌

龍湖（００９６０） ２７﹒６００ －１﹒９５

潤地（０１１０９） ３３﹒２５０ －１﹒０４

長實（０１１１３） ５５﹒６５０ 無升跌

碧桂園（０２００７） ３﹒１６０ 無升跌

萬科企業（０２２０２） １５﹒３８０ －０﹒５２

滙景控股（０９９６８） ０﹒２５５ －１３﹒５６

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（ｅｄ）

