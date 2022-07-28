《異動股》加科思－Ｂ（０１１６７）微跌創新低，報４﹒５４元

《經濟通通訊社２８日專訊》加科思－Ｂ（０１１６７）跌０﹒８７％，報４﹒５４元，最

低價４﹒５４元，創上市新低，最高價４﹒６８元；成交３６﹒９９萬股，成交金額

１７１﹒０２萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１３﹒９１萬元。現時最大淨被

動買入券商為高盛亞洲證券，金額１４﹒８５萬元，加權平均成交價４﹒６２１元；現時最大淨

被動賣出券商為瑞銀，金額１２﹒４９萬元，加權平均成交價４﹒６１９元。以現價計，該股暫

連跌５日，累計跌幅１０﹒２８％。

現時，恒生指數報２０６３０，跌３９點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報７０８４，跌

７點或０﹒１％；恒生科技指數報４５５９，升２３點或０﹒５１％；主板成交７３９﹒４５億

元。

上證綜合指數報３２８２，升６點或０﹒２１％，成交３９５９﹒２６億元人民幣。

深證成份指數報１２４２８，升２９點或０﹒２３％，成交２６２９﹒７３億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒５４０ 變動 －０﹒８７％

最高價 ４﹒６８０ 最低價 ４﹒５４０

成交股數 ３６﹒９９萬股 成交金額 １７１﹒０２萬

１０天平均 ４﹒８６１ 歷史波幅％ ４３﹒７３３

２０天平均 ５﹒２７４ 加權平均價 ４﹒６２４

５０天平均 ６﹒４３１ ＲＳＩ１４ ２０﹒４２２

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１３﹒９１萬元；暫連跌５

日，累計跌幅１０﹒２８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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加科思－Ｂ（０１１６７） ４﹒５４ －０﹒８７

金斯瑞生物科技（０１５４８） ２９﹒８５ ＋２﹒９３

信達生物（０１８０１） ３３﹒９５ ＋１﹒６５

君實生物（０１８７７） ３４﹒５５ －２﹒６８

騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） ９﹒６５ －３﹒８８

藥明生物（０２２６９） ７７﹒１０ －０﹒９０

康希諾（０６１８５） ６６﹒３０ －３﹒２８

康方生物（０９９２６） ２２﹒５０ ＋３﹒９３

開拓藥業（０９９３９） １５﹒２６ ＋０﹒３９

榮昌生物（０９９９５） ４７﹒１５ ＋４﹒５５

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（ｅｄ）

