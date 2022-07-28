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01167 加科思－Ｂ
即時 按盤價 跌4.570 -0.010 (-0.218%)
大手異動

28/07/2022 15:18

《異動股》加科思－Ｂ（０１１６７）微跌創新低，報４﹒５４元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》加科思－Ｂ（０１１６７）跌０﹒８７％，報４﹒５４元，最
低價４﹒５４元，創上市新低，最高價４﹒６８元；成交３６﹒９９萬股，成交金額
１７１﹒０２萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１３﹒９１萬元。現時最大淨被
動買入券商為高盛亞洲證券，金額１４﹒８５萬元，加權平均成交價４﹒６２１元；現時最大淨
被動賣出券商為瑞銀，金額１２﹒４９萬元，加權平均成交價４﹒６１９元。以現價計，該股暫
連跌５日，累計跌幅１０﹒２８％。
　　現時，恒生指數報２０６３０，跌３９點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報７０８４，跌
７點或０﹒１％；恒生科技指數報４５５９，升２３點或０﹒５１％；主板成交７３９﹒４５億
元。
　　上證綜合指數報３２８２，升６點或０﹒２１％，成交３９５９﹒２６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２８，升２９點或０﹒２３％，成交２６２９﹒７３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４﹒５４０　變動　　　　　－０﹒８７％
　　最高價　　　　　４﹒６８０　最低價　　　　　４﹒５４０
　　成交股數　　３６﹒９９萬股　成交金額　　１７１﹒０２萬
　　１０天平均　　　４﹒８６１　歷史波幅％　　４３﹒７３３
　　２０天平均　　　５﹒２７４　加權平均價　　　４﹒６２４
　　５０天平均　　　６﹒４３１　ＲＳＩ１４　　２０﹒４２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１３﹒９１萬元；暫連跌５
日，累計跌幅１０﹒２８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　加科思－Ｂ（０１１６７）　　　　４﹒５４　－０﹒８７
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　２９﹒８５　＋２﹒９３
　　信達生物（０１８０１）　　　　３３﹒９５　＋１﹒６５
　　君實生物（０１８７７）　　　　３４﹒５５　－２﹒６８
　　騰盛博藥－Ｂ（０２１３７）　　　９﹒６５　－３﹒８８
　　藥明生物（０２２６９）　　　　７７﹒１０　－０﹒９０
　　康希諾（０６１８５）　　　　　６６﹒３０　－３﹒２８
　　康方生物（０９９２６）　　　　２２﹒５０　＋３﹒９３
　　開拓藥業（０９９３９）　　　　１５﹒２６　＋０﹒３９
　　榮昌生物（０９９９５）　　　　４７﹒１５　＋４﹒５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 28/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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